Są wcześniejsze premiery! Kwiecień na HBO GO – nowe filmy i seriale

HBO GO na kwiecień – co nowego?

Na solidne nowości w kwietniu na HBO GO nie będziecie musieli długo czekać, bo już jutro (dwa tygodnie wcześniej niż zakładano) doczekamy się premiery filmu „Pewnego razu… w Hollywood”, czyli najnowszej produkcji Quentina Tarantino z Leonardo DiCaprio i Bradem Pittem w rolach głównych. Oprócz tego HBO GO dostarczy nam „Przemytnika” z Clintem Eastwoodem i jeden z ostatnich filmów uniwersum DC, czyli „Shazam!”, który okazał się znacznie lepszą produkcją, niż się przed premierą spodziewano.

Polecamy: Te filmy trafiły wcześniej na VOD. Polskie produkcje do obejrzenia online

Lista nowych seriali w kwietniu na HBO GO obejmuje kilkanaście nowych pozycji, a spośród nich na pewno warto wyszczególnić kontynuację wielokrotnie nagradzanego serialu „Synowie Anarchii”. „Mayans M.C.” pojawi się na HBO GO już jutro i na początek otrzymamy obydwa dostępne sezony. Oprócz niego na HBO GO pojawi się 3. sezon „Syreny”, 4. sezon „Sprawy idealnej” i 3. sezon „Obsesji Eve”.

Zupełną nowością są „Ucieczka” i „Mrs. America”. Pierwszy opowiada o kobiecie, która nagle porzuca całe swoje dotychczasowe życie, by spotkać się ze swoim byłym w celu odbycia nietypowej podróży, zaś drugi skupia się na staraniach wprowadzenia poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych, która dałaby równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na płeć. Pod koniec kwietnia doczekamy się „To wiem na pewno”, czyli mini-serialu z Markiem Ruffalo w podwójnej roli.

Zobacz też: Bez wahania zobaczcie serial „Devs”. Takiego tajemniczego sci-fi nam brakowało

Nowe seriale – kwiecień – HBO GO

Mayans M.C. I oraz II – kontynuacja nagradzanego serialu Synowie Anarchii. Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C. – premiera: 1 kwietnia, oba sezony w całości

Zaufaj mi II (Trust me II) – drugi sezon thrillera szpitalnego; w nowej odsłonie głównym bohaterem jest weteran wojenny, wracający do zdrowia po urazie kręgosłupa i traumie psychicznej, który staje w obliczu nowego wroga – premiera: 1 kwietnia, cały sezon

(Trust me II) – drugi sezon thrillera szpitalnego; w nowej odsłonie głównym bohaterem jest weteran wojenny, wracający do zdrowia po urazie kręgosłupa i traumie psychicznej, który staje w obliczu nowego wroga – premiera: 1 kwietnia, cały sezon Co robimy w ukryciu I (What We Do in the Shadows I) – zrealizowany w stylu dokumentu serial komediowy przedstawiający perypetie trójki wampirów ze Staten Island, których odwiedza niespodziewanie mroczny przywódca. Jednym z twórców produkcji jest Taika Waititi – premiera: 2 kwietnia (pierwszy sezon zostanie dodany w całości)

Syrena III (Siren III) – trzeci sezon serialu obyczajowego z elementami fantasy o tajemniczej dziewczynie, która pewnego dnia zjawiła się w Bristol Cove – miasteczku będącym niegdyś domem dla syren – premiera: 4 kwietnia, odc. 1-2 (*premierowe odcinki dodawane będą najpierw w wersji z napisami, wersja z lektorem uzupełniana będzie w dalszej kolejności)

(Siren III) – trzeci sezon serialu obyczajowego z elementami fantasy o tajemniczej dziewczynie, która pewnego dnia zjawiła się w Bristol Cove – miasteczku będącym niegdyś domem dla syren – premiera: 4 kwietnia, odc. 1-2 (*premierowe odcinki dodawane będą najpierw w wersji z napisami, wersja z lektorem uzupełniana będzie w dalszej kolejności) Sprawa idealna IV (The Good Fight IV) – czwarty sezon serialu o wziętej prawniczce, która po tym jak straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii, musiała zacząć wszystko od nowa – premiera: 10 kwietnia

(The Good Fight IV) – czwarty sezon serialu o wziętej prawniczce, która po tym jak straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii, musiała zacząć wszystko od nowa – premiera: 10 kwietnia Niepewne IV (Insecure IV) – czwarty sezon serialu komediowego HBO, którego bohaterką jest mało pewna siebie Afroamerykanka; w głównej roli występuje pomysłodawczyni i producentka Issa Rae – premiera: 13 kwietnia

Ucieczka (Run) – pod wpływem jednego smsa, młoda kobieta rzuca wszystko, aby ruszyć w szaloną podróż po Stanach ze swoim ukochanym ze studenckich czasów; nowy serial HBO autorstwa Vicky Jones – premiera: 13 kwietnie

Obsesja Eve III (Killing Eve III) – Sandra Oh oraz Jodie Comer wracają w trzecim sezonie jako dwie silne osobowości, które prowadzą ze sobą grę w kotka i myszkę – premiera: 13 kwietnia

(Killing Eve III) – Sandra Oh oraz Jodie Comer wracają w trzecim sezonie jako dwie silne osobowości, które prowadzą ze sobą grę w kotka i myszkę – premiera: 13 kwietnia Mrs. America – nowy serial przedstawia prawdziwą historię ruchu walczącego o ratyfikację Equal Rights Amendment – poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych, dającej równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na płeć. Historia opowiedziana jest z perspektywy kobiet tamtych czasów, w tym przede wszystkim radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly. Cate Blanchett w roli głównej – premiera: 15 kwietnia po godz.12:00, odc. 1-3; kolejne po jednym co tydzień

Co robimy w ukryciu II (What We Do in the Shadows II) – drugi sezon zrealizowany w stylu dokumentu serial komediowy przedstawiający perypetie trójki wampirów ze Staten Island – premiera 16 kwietnia – odc. 1 i 2 sezonu drugiego, kolejne odcinki co tydzień po jednym

(What We Do in the Shadows II) – drugi sezon zrealizowany w stylu dokumentu serial komediowy przedstawiający perypetie trójki wampirów ze Staten Island – premiera 16 kwietnia – odc. 1 i 2 sezonu drugiego, kolejne odcinki co tydzień po jednym We’re Here – nowy serial HBO opowie o przygotowaniach mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w całodniowym festiwalu drag queen. W każdym z sześciu odcinków znane drag queen będą uczyć swoje podopieczne jak wyjść ze swojej strefy komfortu i stać się prawdziwą królową – premiera: 20 kwietnia, po godz. 16:00

– nowy serial HBO opowie o przygotowaniach mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w całodniowym festiwalu drag queen. W każdym z sześciu odcinków znane drag queen będą uczyć swoje podopieczne jak wyjść ze swojej strefy komfortu i stać się prawdziwą królową – premiera: 20 kwietnia, po godz. 16:00 Dom grozy: Miasto Aniołów (Penny Dreadful: City of Angels) – spin-off serialu Dom grozy; kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa w 1938 roku Los Angeles, detektywi Tiago Vega i Lewis Michener zostają uwikłani w tajemniczą sprawę – premiera: 27 kwietnia

(Penny Dreadful: City of Angels) – spin-off serialu Dom grozy; kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa w 1938 roku Los Angeles, detektywi Tiago Vega i Lewis Michener zostają uwikłani w tajemniczą sprawę – premiera: 27 kwietnia To wiem na pewno (I Know This Much Is True) – nowy serial HBO; Mark Ruffalo w podwójnej roli w rodzinnej sadze przedstawiającej dwie równoległe historie życia braci bliźniaków. Scenariusz na podstawie bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb – premiera: 28 kwietnia

Nowe odcinki seriali w kwietniu na HBO GO:

Cudotwórcy: Wieki ciemne (Miracle Workers: Dark Ages) – antologia serialowa z Danielem Radcliffem oraz Stevem Buscemim w rolach głównych. Akcja nowego sezonu rozgrywać się będzie w czasach średniowiecza – finałowy odcinek: 1 kwietnia

Kłamstwa II (Liar II) – drugi sezon serialu ukazującego następstwa randki, na którą wybrała się dwójka doświadczonych przez życie ludzi. W jeden z głównych ról występuje znana z serialu Downton Abbey Joanne Froggatt – finałowy odcinek: 7 kwietnia

Devs – serial śledzący losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem – finałowy odcinek: 16 kwietnia

Kontra: Sieć (Strike Back VII) – siódmy, finałowy sezon serialu opowiadającego o działaniach specjalnej jednostki antyterrorystycznej Sekcji 20 – finałowy odcinek: 18 kwietnia

Spisek przeciwko Ameryce (The Plot Against America) – miniserial HBO na podstawie powieści Philipa Rotha przedstawiający alternatywną wersję historii Ameryki. Autorami produkcji są David Simon i Ed Burns, w rolach głównych występują Winona Ryder i John Turturro – finałowy odcinek: 21 kwietnia

Rodzice (Breeders) – brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Martin Freeman oraz Daisy Haggard w rolach głównych – finałowy odcinek: 28 kwietnia

Dave – serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky – finałowy odcinek: 30 kwietnia

– serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky – finałowy odcinek: 30 kwietnia Westworld III – trzeci sezon serialu HBO, który jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu. Jego producentami wykonawczymi są Jonathan Nolan, Lisa Joy oraz J.J. Abrams

Lepsze życie IV (Better Things IV) – czwarty sezon opowieści o matce trzech dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles; w roli główniej Pamela Adlon

Czarny poniedziałek II (Black Monday II) – drugi sezon serialu o grupie outsiderów, która doprowadziła do największego w historii krachu na giełdzie. Nowe odcinki koncentrują się na konsekwencjach, które przyniósł ze sobą tzw. czarny poniedziałek

Roswell: Nowy Meksyk II (Roswell: New Mexico II) – drugi sezon serialu śledzącego losy Liz, która po powrocie do rodzinnego Roswell odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety

(Roswell: New Mexico II) – drugi sezon serialu śledzącego losy Liz, która po powrocie do rodzinnego Roswell odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety W potrzebie IV (High Maintenance IV) – czwarty sezon serialu z Benem Sinclairem w roli pociesznego dilera marihuany, który swoją pracę traktuje jak misję

Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu

(Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu Współczesna rodzina XI (Modern Family XI) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny

Batwoman – serial przygodowy, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.

Nowe filmy na kwiecień w HBO GO:

Pewnego razu… w Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) – Leonardo DiCaprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor i jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych; film Quentina Tarantino zdobył dwa Oscary i osiem nominacji do tej nagrody – premiera: 1 kwietnia

(Once Upon a Time in Hollywood) – Leonardo DiCaprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor i jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych; film Quentina Tarantino zdobył dwa Oscary i osiem nominacji do tej nagrody – premiera: 1 kwietnia Pełzająca śmierć (Crawl) – młoda kobieta za wszelką cenę próbuje ocalić ojca przed śmiercią podczas groźnego huraganu – premiera: 1 kwietnia

Przypadek 39 (Case 39) – Renée Zellweger w roli pracownicy socjalnej, która stara się pomóc swojej tajemniczej i jak się okazuje niebezpiecznej podopiecznej – premiera: 1 kwietnia

(Case 39) – Renée Zellweger w roli pracownicy socjalnej, która stara się pomóc swojej tajemniczej i jak się okazuje niebezpiecznej podopiecznej – premiera: 1 kwietnia Natręt (The Intruder) – młode małżeństwo kupując swój wymarzony dom, nie zdaje sobie sprawy, że jego dawny właściciel nie ma zamiaru opuścić nieruchomości. W jeden z głównych ról występuje Dennis Quaid – premiera: 10 kwietnia

Przemytnik (The Mule) – Clint Eastwood jako starzejący się, spłukany mężczyzna, który niespodziewanie zaczyna pracować dla meksykańskiego kartelu narkotykowego – premiera: 19 kwietnia

Zła edukacja (Bad Education) – oparta na faktach czarna komedia śledząca losy kuratora oświaty w Roslyn na Long Island, który stał za największą w historii Ameryki malwersacją w szkołach publicznych, kradnąc przeszło 11 mln dolarów. W rolach głównych Hugh Jackman, Allison Janney oraz Ray Romano – premiera: 26 kwietnia

– oparta na faktach czarna komedia śledząca losy kuratora oświaty w Roslyn na Long Island, który stał za największą w historii Ameryki malwersacją w szkołach publicznych, kradnąc przeszło 11 mln dolarów. W rolach głównych Hugh Jackman, Allison Janney oraz Ray Romano – premiera: 26 kwietnia Shazam! – zwyczajny nastolatek wypowiada magiczne słowo i staje się dorosłym superbohaterem. Adaptacja popularnego komiksu z uniwersum DC Comics – premiera: 26 kwietnia

Forrest Gump (1994) – Tom Hanks jako niepozorny chłopak, który staje się bohaterem wojny w Wietnamie i naocznym świadkiem wielu ważnych wydarzeń drugiej połowy XX wieku – premiera: 13 kwietnia

Tom Hanks jako niepozorny chłopak, który staje się bohaterem wojny w Wietnamie i naocznym świadkiem wielu ważnych wydarzeń drugiej połowy XX wieku – premiera: 13 kwietnia Krull (1983) – mieszkańcy planety Krull zostają zaatakowani przez groźnego potwora, który zabija ich władców i porywa piękną księżniczkę – premiera: 27 kwietnia

– mieszkańcy planety Krull zostają zaatakowani przez groźnego potwora, który zabija ich władców i porywa piękną księżniczkę – premiera: 27 kwietnia Muppety – Walter, Gary i Mary próbują uratować Muppety i ich teatr przed zakusami chciwego biznesmena – premiera: 1 kwietnia

– Walter, Gary i Mary próbują uratować Muppety i ich teatr przed zakusami chciwego biznesmena – premiera: 1 kwietnia Dora i Miasto Złota (Dora and the Lost City of Gold) – nastoletnia dziewczyna zrobi wszystko, aby odnaleźć zaginionych w dżungli rodziców i rozwiązać zagadkę legendarnego miasta; film w reżyserii nominowanego do BAFTY Jamesa Bobina – premiera: 5 kwietnia

nastoletnia dziewczyna zrobi wszystko, aby odnaleźć zaginionych w dżungli rodziców i rozwiązać zagadkę legendarnego miasta; film w reżyserii nominowanego do BAFTY Jamesa Bobina – premiera: 5 kwietnia Kot-o-ciaki – premiera: 16 kwietnia odc. 1-26; 30 kwietnia odc. 27-52

– premiera: 16 kwietnia odc. 1-26; 30 kwietnia odc. 27-52 Zathura – Kosmiczna przygoda – dwaj bracia znajdują starą grę planszową i za jej sprawą wyruszają w kosmiczną podróż – premiera: 23 kwietnia

Nowe dokumenty na HBO GO – kwiecień:

Filmy i seriale dokumentalne:

Plan gry (The Scheme) – kronika szeroko zakrojonego i bezprecedensowego, trwającego dwa lata śledztwa FBI dotyczącego korupcji w koszykarskim światku szkół wyższych w USA – premiera: 1 kwietnia

Utracone dzieci Atlanty (Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children) – serial dokumentalny HBO, który przedstawia okoliczności tajemniczych zaginięć i morderstw dzieci w Atlancie pod koniec lat 70. i na początku kolejnej dekady. Produkcja rzuca nowe światło na wielowątkowe śledztwo, które zostało wznowione po 40 latach – premiera: 6 kwietnia

Kwiecień – HBO GO – dzień po dniu: