Co nowego w kwietniu na Netflix? Znamy pierwsze nowości

Netflix – kwiecień 2020. Co nowego?

Kwiecień nadchodzi wielkimi krokami, a my powoli poznajemy listę nowości, które pojawią się w przyszłym miesiącu na Netflix. Listę, którą znajdziecie poniżej przygotowałem w oparciu o zasoby Netfliksa, który już teraz zapowiada wszystkie te tytuły – obszerne opisy zdradzają kilka ciekawych produkcji, w tym film akcji z Chrisem Hemsowrthem czy komedia z Edem Helmsem. Ale oprócz wszystkich tych tytułów, kwiecień uraczy nas także nowymi produkcjami Studia Ghibli – oto one:

Ruchomy zamek Hauru

Makowe wzgórze

Marnie. Przyjaciółka ze snów

Szept serca

Ponadto kwiecień przyniesie nam wszystkie 6. sezonów serialu „Community”, katastroficzny film Epicentrum oraz Jasona Statham ścigającego gigantycznego rekina w „The Meg”. Z klasyki zobaczymy „84 Charing Cross Road” i film sci-fi „Heavy Metal”. Pojawi się także melodramat „Dom nad jeziorem” z Keanu Reevsem, a dla młodszych widzów dodane zostaną „Kot”, „Masza i niedźwiedź” oraz „Pokemon: Słońce i Księżyc”. Nie mogę się doczekać anime pt. „Ghost in the Shell: SAC_2045” mimo, że wielu fanów już dzisiaj reaguje na nie negatywnie po zapowiedziach, które otrzymaliśmy.

Oczywiście lista nowości na kwiecień będzie znacznie obszerniejsza – przede wszystkim Netflix nie zdradził jeszcze jakie filmy i seriale na licencji doda do swojej oferty w kwietniu. Gdy tylko taka zostanie udostępniona, na pewno się z Wami nią podzielimy. Muszę przyznać jednak już teraz, że przyszły miesiąc zapowiada się całkiem nieźle.

Wstępna lista nowości na Netflix – kwiecień 2020

Data premiery Tytuł 01.04 Pom Poko Film – 1994 01.04 Szept serca Film – 1995 01.04 Ruchomy zamek Hauru Film – 2004 01.04 Ponyo Film – 2008 01.04 Makowe wzgórze Film – 2011 01.04 Zrywa się wiatr Film – 2013 01.04 Marnie. Przyjaciółka ze snów Film – 2014 01.04 Duża dawka skandalu Miniserial Netflixa 01.04 Community Serial – sezony 1-6 01.04 Epicentrum Film – 2014 01.04 Turbulencja Film – 1997 01.04 Waśń Rodzinna Film – 2012 01.04 Heavy Metal Film – 1981 01.04 The Meg Film – 2018 01.04 84 Charing Cross Road Film – 1987 01.04 Anakondy: Polowanie Na Krwawą Orchideę Film – 2004 01.04 Szopy w natarciu Film – 1994 01.04 Seks, kłamstwa i kasety wideo Film – 1989 01.04 Pokémon: Słońce i Księżyc Serial: sezon 3 01.04 Masza i niedźwiedź Serial: sezon 3 01.04 Dom nad jeziorem Film – 2006 01.04 Kot Film – 2003 01.04 Robocik Film – 1991 01.04 Szalona impreza Film – 1998 01.04 Duchy moich byłych Film – 2009 01.04 Pies, który ocalił Wielkanoc Film – 2014 01.04 Bracia Film – 2001 01.04 David Batra: Słoń w salonie Stand-up Netflixa 01.04 Sunderland Aż po grób Serial Netflixa: sezon 2 03.04 Dom z papieru Serial Netflixa: sezon 4 03.04 Coffee i Kareem Film Netflixa 07.04 Terrace House: Tokyo 2019-2020 Serial Netflixa: sezon 3 10.04 Brews Brother Serial Netflixa: sezon 1 14.04 Chris D’Elia: No Pain Stand-up Netflixa 15.04 Projekt niewinność Serial Netflixa: sezon 1 17.04 Ziemia i krew Film Netflixa 17.04 Sergio Film Netflixa 17.04 Betonowe złoto Film Netflixa 22.04 Circus of Books Film Netflixa 24.04 After Life Serial Netflixa: sezon 2 24.04 Tyler Rake: Ocalenie Film Netflixa 29.04 A Secret Love Film Netflixa 29.04 Murder to Mercy: The Cyntoia Brown Story Film Netflixa 30.04 The Victims’ Game Serial Netflixa kwiecień Ghost in the Shell: SAC_2045 Serial Netflixa: sezon 1

Źródło: Upflix

Oryginalne produkcje Netflix w kwietniu – pełne opisy

1 kwietnia

Sunderland aż po grób – 2. sezon

Ośmioczęściowy serial dokumentalny o niegasnącej miłości mieszkańców Sunderlandu do klubu piłkarskiego z ich miasta. W serialu śledzimy wzloty i upadki drużyny, która po spadku z Premier League próbuje odnaleźć się w rozrywkach niższego szczebla.

3 kwietnia

Dom z papieru – 4. sezon

Czwarty sezon serialu „Dom z papieru” zaczyna się w kompletnym chaosie: profesor myśli, że Lizbona została zastrzelona, Rio i Tokio wysadzili w powietrze wojskowy czołg, a Nairobi walczy o życie. Gang czekają trudne chwile, a wróg, który przeniknął do jego szeregów, zagraża powodzeniu akcji. Czytaj też: Nowe sezony „Domu z papieru” – 5. i 6. część od Netflix

Coffee i Kareem

Policjant James Coffee (Ed Helms) w końcu ma świetną dziewczynę — Vanessę Manning (Taraji P. Henson). Jednak jej uroczy dwunastoletni syn Kareem (Terrence Little Gardenhigh) właśnie knuje, jak zakończyć ich związek. Aby raz na zawsze pozbyć się chłopaka matki, Kareem próbuje zatrudnić zbiegłych kryminalistów. Niestety przypadkiem ujawnia siatkę przestępczą, która bierze sobie rodzinę chłopaka na cel. Aby uchronić Vanessę, Kareem niechętnie łączy siły z Coffeem i rusza w niebezpieczny pościg po Detroit. Film „Coffee i Kareem” w reżyserii Michaela Dowse’a ( „Stuber”, „Zabijaka”) to pełna akcji komedia o nawiązywaniu zaskakujących przyjaźni, bez przebierania w słowach. Na ekranie również: Betty Gilpin, RonReaco Lee, Andrew Bachelor i David Alan Grier.

10 kwietnia

Brews Brothers

„Brews Brothers” to serial o dwóch skonfliktowanych braciach — Wilhelmie (Alan Aisenberg) i Adamie Rodmanach (Mike Castle) — którzy wspólnie prowadzą browar. Choć łączy ich to, że są mistrzami piwowarstwa, każdy do tego fachu podchodzi inaczej i ma zupełnie inny charakter. Można by się spodziewać, że — jak w wielu innych serialach — ta dwójka będzie się świetnie uzupełniać, ale ich najlepiej by było trzymać od siebie z daleka.

14 kwietnia

Chris D’Elia: No Pain

Mistrz stand-upu, aktor, pisarz i gospodarz podcastu „Congratulations”, Chris D’Elia, wraca do serwisu Netflix z programem komediowym „Chris D’Elia: No Pain”. Chociaż różni się od innych komików (wychował się w prostolinijnej, kochającej rodzinie), D’Elia wciąż warczy na dzieci, przesyła nieprzyzwoite zdjęcia do bogu ducha winnych pasażerów w samolocie i ostrzega słuchaczy przed ryzykiem napaści seksualnej ze strony delfinów (sprawdź w Google). Występ z udziałem publiczności zarejestrowano w State Theater w Minneapolis. Program „Chris D’Elia: No Pain” będzie miał globalną premierę 14 kwietnia 2020 r. w serwisie Netflix.

15 kwietnia

Projekt Niewinność – 1. sezon

„Projekt Niewinność” rzuca nowe światło na nieznane osobiste historie związane z ośmioma niesłusznymi wyrokami skazującymi odkrytymi przez organizację non-profit The Innocence Project i inne organizacje należące do grupy The Innocence Network oraz wysiłki tych organizacji prowadzące do ich unieważnienia. Na serial składa się dziewięć odcinków podzielonych na trzy części koncentrujące się na dowodach, świadkach i oskarżeniu. Przedstawione w nim historie ujawniają wady amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości oraz pokazują, że skazanie niewinnej osoby nie tylko niszczy na zawsze jej życie, ale ma też nieodwracalne konsekwencje dla jej rodziny i ofiary przestępstwa, nie wspominając nawet o utracie zaufania do systemu. Za produkcję wykonawczą i reżyserię „Projektu Niewinność” odpowiadają: nominowana do Oscara Liz Garbus, laureat Oscara Alex Gibney i laureat Oscara Roger Ross Williams. Odcinki wyreżyserowali również: nominowany do Oscara Jed Rothstein oraz laureaci Emmy Andy Grieve i Sarah Dowland.

16 kwietnia

Fauda – 3. sezon

Doron to izraelski agent w stanie spoczynku. Gdy dowiaduje się, że bojówkarz Hamasu, którego, jak sądził, zabił, pozostaje na wolności, postanawia powrócić do gry i unicestwić dawnego wroga.

17 kwietnia

Sergio

Charyzmatyczny Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) ma za sobą długą karierę jako czołowy dyplomata ONZ. Pracował w najbardziej niestabilnych regionach świata, umiejętnie negocjując porozumienia z prezydentami, rewolucjonistami i zbrodniarzami wojennymi, aby chronić życie zwyczajnych ludzi. Zanim jednak odejdzie ze służby, by rozpocząć proste życie u boku ukochanej kobiety (Ana de Armas), podejmuje się ostatniej misji — w Bagdadzie, na nowo pogrążonym w chaosie po amerykańskiej inwazji. Ten ostatni, krótki w zamierzeniu wyjazd przemienia się w dramatyczną walkę o życie, kiedy w siedzibie ONZ wybucha bomba, grzebiąc Sergia pod gruzami. Inspirowany prawdziwą historią film „Sergio” to porywający dramat o mężczyźnie pchniętym do granic wytrzymałości fizycznej i psychicznej, który zmuszony jest stawić czoła skutkom własnych kontrowersyjnych decyzji dotyczących aspiracji, rodziny i miłości.

Betonowe złoto

Film opowiada o wzlotach i upadkach oszustów na rynku nieruchomości. Viktor Stein (David Kross), Gerry Falkland (Frederick Lau) oraz bankier Nicole Kleber (Janina Uhse) stają się niewiarygodnie bogaci w mgnieniu oka. Z każdą chwilą są jednak coraz bardziej wciągani w plątaninę kłamstw, oszustw i krętactwa – w pewnym momencie tracą kontakt z rzeczywistością i będą musieli podjąć decyzję, co jest dla nich najważniejsze.

Ziemia i krew

Saïd wystawia na sprzedaż znajdujący się w głębi lasu tartak, aby zapewnić lepszą przyszłość swojej osiemnastoletniej córce Sarah. Nie wie jednak, że jeden z jego praktykantów został zmuszony przez brata do ukrycia w zakładzie dużych ilości kokainy.

Gdy na miejscu pojawiają się członkowie gangu, do którego należały narkotyki, Saïd szybko zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Przestępcy mają przewagę liczebną, jednak Saïd zna swój tartak lepiej, niż ktokolwiek inny. Aby chronić Sarah, przekształca go w fortecę, z której przypuszcza kontratak. Wraz z ilością ofiar rośnie również pragnienie zemsty…

20 kwietnia

The Midnight Gospel

„The Midnight Gospel” to historia Clancy’ego, który podróżuje przez galaktykę w uszkodzonym symulatorze multiwersum. Clancy opuszcza bezpieczną przystań swojego ponadwymiarowego domu na Pasie Chromatycznym, aby porozmawiać z istotami żyjącymi w wymierających światach wewnątrz jego symulatora. Twórcami serialu są Pendleton Ward („Pora na przygodę!”) i Duncan Trussell (podcast „Duncan Trussell Family Hour”). Animacje powstały w studio Titmouse.

24 kwietnia

After Life – 2. sezon

Komediodramat, którego akcja toczy się w fikcyjnym miasteczku Tambury, opowiada historię Tony’ego, (Ricky Gervais), dziennikarza lokalnej gazety, którego życie staje na głowie po tym, jak jego żona umiera na raka.

W drugim sezonie Tony nadal przeżywa żałobę po śmierci żony, jednak udaje mu się zbliżyć do otaczających go przyjaciół, z których każdy zmaga się z własnymi problemami. Sytuacji nie poprawia fakt, że ich gazeta może zostać zamknięta.

Czy amatorskie przedstawienie poprawi mieszkańcom miasta humor?

Tyler Rake: Ocalenie

Tyler Rake (Chris Hemsworth) jest nieustraszonym najemnikiem, który nie ma już nic do stracenia. Jednak gdy przyjmuje zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnego ryzyka się podejmuje. Realizacja tej śmiertelnie niebezpiecznej misji w mrocznym półświatku handlarzy bronią i narkotykami graniczy z niemożliwością i na zawsze odmienia życia Rake’a i porwanego chłopca. „Tyler Rake: Ocalenie” to pełen akcji, trzymający w napięciu thriller w reżyserii Sama Hargrave’a. Za produkcję filmu odpowiadają firmy AGBO Films i TGIM Films, Inc. Producentami są Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter i Peter Schwerin.

29 kwietnia

Zajęcia pozalekcyjne

Jisoo może sprawiać wrażenie zwykłego ucznia, ale tak naprawdę jest mózgiem operacji kryminalnej, która wykracza poza wyobraźnię jego kolegów ze szkoły. Zdecydował się na takie życie ze względu na brak pieniędzy na codzienne potrzeby oraz college. Wiedzie podwójne życie bez problemów, dopóki nie zacznie zadawać się z bogatą dziewczyną Gyuri i nierozsądnym Minhee. Ich złe decyzje doprowadzą do nieodwracalnych konsekwencji.