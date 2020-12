Netflix nalega żebyście oceniali filmy albo oglądali znowu to samo

Jeśli korzystacie z Netfliksa na telewizorach, to na pewno zwróciliście uwagę na dwie nowości, które pojawiły się w aplikacjach dedykowanych smart TV. W pierwszej kolejności pojawiły się najprawdopodobniej na Android TV, a później były udostępnione na pozostałe platformy – to nie pierwszy raz, gdy tak się dzieje i sam jestem ciekaw, co jest powodem takiej strategii Netfliksa. Najłatwiejszy sposób wdrażania nowych wersji czy chodzi o największą bazę użytkowników platformy korzystającą właśnie z telewizorów i przystawek z Android TV? Niestety, takimi informacjami serwis się nie dzieli.

