Arnold Schwarzenegger w serialu "Fubar", polska odpowiedź na "Uprowadzoną", czyli "Dzień matki" oraz nowy polskim film "Fanfik" to część nowości w maju 2023 na Netflix. Oto pełna lista!

Netflix maj - nowe filmy i seriale

Arnold Schwarzenegger nie grał jeszcze tak dużej roli w serialu nigdy wcześniej, więc można śmiało powiedzieć, że to jego debiut na małym ekranie. Produkcja zapowiada się o tyle ciekawie, że będzie czerpać garściami z doświadczenia i odnosić się do wcześniejszych projektów gwiazdora. Utrzymany w dość lekkim, momentami wręcz komediowym klimacie szpiegowski serial akcji opowie historię ojca i córki, którzy będą musieli się wreszcie dogadać, by wykonać misję. W obsadzie także Monica Barbaro ("Top Gun: Maverick"), a premiera "Fubar" pod koniec maja.

Zapowiedzi "Dnia Matki" narobiły mi niemałego apetytu, ponieważ wygląda na to, że w maju otrzymamy co najmniej dobry polski film akcji w stylu "Uprowadzonej". W roli głównej wystąpiła Agnieszka Grochowska, która wciela się w wyszkoloną byłą agentkę poszukującą własnego dziecka. Nina ma wiele talentów, ale bycie matką nie jest jednym z nich. Czy wyjątkowe okoliczności sprawią, że odzyska relację z synem, którego zostawiła? Reżyserował Mateusz Rakowicz, czyli autor "Najmro". Drugim polskim filmem w maju, jaki zobaczymy na Netfliksie jest "Fanfik", który opowiada o transpłciowym nastolatku. To historia o miłości, dorastaniu i odnajdywaniu siebie, którą nakręcono na podstawie książki Natalii Osińskiej o tym samym tytule.

Maj przyniesie nam także kolejny rozdział hitu platformy, a mianowicie "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów". To prequel "Bridgetonów", który skupia się na ślubie młodej królowej Charlotty z angielskim królem Jerzym. Pojawią się też "Matka" z Jennifer Lopez, w którym wyszkolona zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, której nigdy nie poznała, przed okrutnymi zbrodniarzami pałającymi żądzą zemsty, "Krew i złoto" opowiadający o tym, jak na koniec wojny niemiecki dezerter i młoda kobieta zostają wciągnięci w krwawą walkę z grupą nazistów poszukujących ukrytego złota, a także dokument McGregor Forever prezentujący historię życia największej gwiazdy UFC.

Pełna lista nowości Netflix maj 2023