Arnold Schwarzenegger w serialu Netflix - zwiastun FUBAR!

Netflix zapowiedział nowy serial "Fubar", w którym wystąpi Arnold Schwarzenegger. To pierwszy występ gwiazdy "Terminatora" w serialu w całej jego karierze.

Coraz częściej widujemy aktorów największego formatu decydujących się na udział w serialu. Kevin Costner w "Yellowstone", Harrison Ford w "1923", Sylvester Stallone w "Tulsa King" czy Matthew McConaughey w nadchodzącym kolejnym spin-offie pierwszego z wymienionych seriali. Jeżeli oferta serialowa SkyShowtime Was zaciekawiła gwiazdami dużego formatu, które angażują się w serialowe projekty, to dobrą wiadomością może być nowy projekt Netfliksa.

Serial z Arnoldem Schwarzeneggerem - Fubar na Netflix

"Fubar" będzie pierwszym serialem, w którego realizację zaangażował się Arnold Schwarzenegger. Aktor wraca na ekrany po dość dłuższej przerwie, gdyż jego ostatnim dużym tytułem był "Terminator: Mroczne przeznaczenie" z 2019 roku. W "Fubar" wcieli się w agenta CIA u progu emerytury, który - jak możecie się spodziewać - będzie zmuszony do powrotu do działań w terenie. Na ostatniej misji odkryje rodzinny sekret, z którym będzie się musiał zmierzyć. "Fubar" nie będzie jednak typowym akcyjniakiem - to lżejsza historia z humorem i szpiegami w tle.

https://www.youtube.com/watch?v=aYedxZ6rZHo&themeRefresh=1

Za serial odpowiedzialny jest Nick Santora, który wcześniej pracował przy "Reacherze" od Prime Video, "The Fugitive" oraz serii "FBI". Oprócz głównej roli, Arnold Schwarzenegger jest producentem wykonawczym serialu wraz z zespołem: Adam Higgs, Scott Sullivan, Skydance (David Ellison, Dana Goldberg & Bill Bost). W obsadzie natomiast znaleźli się także Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris i Fabiana Udenio.

Data premiery Fubar na Netflix

"Fubar" będzie liczył 8 odcinków, z których każdy potrwa około 60 minut. Na premierę przyjdzie nam jednak trochę poczekać bo debiut na Netflix zaplanowano na 25 maja.