Czarne Lustro to jedna z tych serialowych antologii, które ogląda się jednym tchem. A później się do niej wraca. A pomiędzy — po naszych głowach plączą się myśli związane z serialem. I mimo że seria ma lepsze i gorsze momenty, chyba ani trochę nie przesadzę pisząc, że nowego sezonu nie możemy doczekać się... właściwie wszyscy, co?

Koniec czekania. Koniec domysłów. Ostrzegamy: serial „Czarne lustro” Charliego Brookera POWRACA z szóstym sezonem! Najbardziej niepokojący, nietypowy i nieprzewidywalny sezon już w czerwcu na NETFLIX.

Nowy trailer "Czarnego Lustra". Sezon 6 tuż tuż

Netflix dość oszczędnie podchodzi do zapowiedzi nowego sezonu "Czarnego Lustra", ale od początku komunikuje, że ma to być jeden z najbardziej niepokojących sezonów jakie kiedykolwiek powstały. Jeszcze mocniejszy, jeszcze mroczniejszy, snujący jeszcze czarniejsze wizje związane z czekającą nas przyszłością. Każdy z odcinków ma też być "mini filmem" — tym razem twórcy mają postawić na rozmach i jakość. Jak to wyjdzie w praktyce, przekonamy się już niebawem. Póki co na zaostrzenie apetytu mamy jednak nowy zwiastun.

"Czarne Lustro" — sezon 6. już wkróce na Netflix!

Jeżeli nie możecie się już doczekać nowych odcinków "Czarnego Lustra", to mam dobre wieści. Raptem kilka tygodni dzieli nas od premiery 6. sezonu "Czarnego Lustra". Nowy sezon ma zostać udostępniony na platformie Netflix już w czerwcu. Na tę chwilę jednak nie znamy jeszcze żadnych szczegółów. Pewnym jest, że podczas wakacyjnych spotkań będzie o czym dyskutować.