"Fanfik" — co wiemy o polskim filmie na Netflix?

Najnowszy polski film netfliksa, "Fanfik", będzie ekranizacją powieści Natalii Osińskiej. Jeżeli to pierwszy raz kiedy o niej słyszycie — myśle że jej opis ze strony wydawnictwa podpowie już czego się można po niej spodziewać:

W poznańskim liceum trwają przygotowania do Dnia Niepodległości. Czyja koncepcja zwycięży? Kółko historyczne domaga się patriotycznej akademii. Zespół kabaretowy woli skecze o rogalach świętomarcińskich. Tymczasem szesnastoletnia Tosia ma na głowie poważniejszy problem: chyba się zakochała w jednym z artystów. W dodatku nie potrafi dojść do ładu z tym, kim tak naprawdę jest. Jedno wie na pewno: ma dość bycia grzeczną dziewczynką i potulnego spełniania cudzych oczekiwań.

Ekranizacja powieści trafi na platformę już 17. maja. I obok Alin Szewczyk (Tośka/Tosiek) w głównej roli, w filmie zobaczymy również Dobromira Dymeckiego (Marcin - tata Tośka) i Jana Cięciarę (Leon). "Fanfik" to film o poszukiwaniu własnej tożsamości i nastoletnim zagubieniu. To pozycja — podobnie zresztą jak ksiązka — kierowana przede wszystkim do nastoletniego odbiorcy.

"Fanfik" — zobacz trailer polskiego filmu od Netflix

W tej historii jest dużo nadziei i czułości, bo zależało nam na tym, żeby stworzyć w Fanfiku świat, w którym można poczuć się dobrze i bezpiecznie. Trochę w opozycji do tego, z czym możemy się mierzyć w rzeczywistości. Tośka poznajemy w momencie, w którym nie jest świadomy swojej tożsamości, więc żyje w ciągłym poczuciu zagubienia. Gdy w końcu odważa się otworzyć na ludzi dookoła, w odpowiedzi dostaje wsparcie i zrozumienie. To nie jest historia o cierpieniu. To jest historia o świecie, w którym chcielibyśmy żyć — podkreśla Marta Karwowska, reżyserka i współscenarzystka filmu

Filmy dla nastolatków od wielu lat okazują się kasowymi hitami — nic więc dziwnego, że coraz więcej twórców próbuje swoich sił w temacie. Podobnie zresztą mają się sprawy z gatunkiem literatury młodzieżowej, który po angielsku ma odrębną kategorię young adult. Od nich półki również w ostatnich latach się uginają. Czy ekranizacja polskiej powieści ma szansę zawojować świat? Przekonamy się już za kilka tygodni. Premiera polskiego filmu "Fanfik" na Netflix już 17. maja 2023!