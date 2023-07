Fatalne wieści dla miłośników He-Mana. Netflix rezygnuje z projektu

Czekaliście na film aktorski ze świata He-Mana od Netflix? No to nie mamy dobrych wieści...

He-Man to jedna z tych marek, które wielu urodzonych w latach 80. fanów popkultury przyprawia o szybsze bicie serca. Wielu z nas regularnie podczas dziecięcych zabaw krzyczało nieśmiertelne "na potęgę posępnego czerepu", wcielając się w dobrych i złych bohaterów serii. Po drodze marka doczekała się kilku nowszych wersji — w tym serialu animowanego od Netflix. Niemniej gigant VOD na tym nie planował zakończyć swojej przygody z superbohaterem. Jakiś czas temu włodarze platformy informowali o tym, że planują film aktorski. Dla wszystkich którzy wypatrywali go z wypiekami na twarzy mam fatalną wiadomość: projekt zostaje anulowany.

Netflix rezygnuje z filmu aktorskiego ze świata "He-Mana i Władców wszechświata"

Marka której początki sięgają zestawu figurek od firmy Mattel nie ma dobrej passy. Jak wynika z relacji osób blisko związanych z projektem — Netflix zdecydował się zrezygnować z zapowiadanego jakiś czas temu projektu filmu aktorskiego z He-Manem. Tym, gdzie w główną rolę miał wcielić się sam Kyle Allen (m.in. West Side Story, American Horror Story: Apocalypse). I jeżeli jesteście miłośnikami He-Mana, to prawdopodobnie wiecie, że to nie jest pierwszy aktorski film, którego projekt upadł. Wcześniej za ekranizację zabierało się także Warner Bros. oraz Sony Pictures.

Co zatem nie zagrało tym razem? Jak wynika z nieoficjalnych informacji: sprawa rozbija się o budżety. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Netflix planuje oszczędności. Jednym z cięć miały być koszta związane z produkcją — zamiast 250 milionów dolarów — platforma chciała wydać 150 milionów. Nie udało się, a to że w produkcję zainwestowano już rzekomo 30 milionów by odkupić prawa od Sony Pictures? No trudno...

Źródło

Grafika w nagłówku