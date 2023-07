Reklamy to jeden z tych elementów, którego lwia część widzów po prostu nie znosi. Wieloletnie doświadczenia telewizyjne, gdzie bloki reklam były niepomijalne, odcisnęły swoje piętno. Dlatego sam nie wyobrażam sobie powrotu do tych mrocznych czasów. I na wszelkie wieści dotyczące VOD okraszonych reklamami reaguję dość alergicznie. Tym bardziej mając w pamięci jak potrafiło to wyglądać w przypadku Hulu jeszcze kilka lat temu, gdy platforma dostępna była wyłącznie z reklamami — nie było opcji wykupienia żadnego innego pakietu.

Jak jednak powszechnie wiadomo: reklamy na VOD stają się nową rzeczywistością. Kilka miesięcy temu plan z takowymi wprowadził Netflix, za nim podąża Disney+... i pewnie na nich jeszcze się nie skończy. Ale włodarze platform najwyraźniej są w pełni świadomi ułomności dotychczasowych rozwiązań w temacie — i chcą zrobić to lepiej. Dlatego, jak informuje Financial Times, Netflix pracuje właśnie nad "nową generacją" reklam dla swojej platformy. Co takiego chcą w temacie poprawić?

Reklamy na Netfliksie będą mniej irytujące. Koniec zapętlonych formatów?

Reklamy w paśmie telewizyjnym targetowane są pod szeroką rzeszę publiczności, dzięki czemu mają szansę być one... najzwyczajniej w świecie różnorodne. Pula materiałów reklamowych w serwisach VOD, w połączeniu z targetowaniem pod konkretnego widza, nie pozostawia aż tak wielkiego pola do popisu. Efektem są najnudniejsze bloki reklamowe świata, na które potrafią składać się dwie lub trzy reklamy — wyświetlane w pętli. Czasem nawet bez przeskoku do innej marki, w jednym ciągu kilkukrotnie pokazany jest ten sam produkt. W temacie doszło nawet do sytuacji, w których próbowano ustanawiać limit tego, ile razy jeden użytkownik może oglądać tę samą reklamę. To jednak nie okazało się zbyt efektywnym rozwiązaniem.

Netflix doskonale zdaje sobie sprawę z ułomności obecnego systemu. I skoro sami oferują od kilku miesięcy plan z reklamami, to chcą, by wszystko działało możliwie jak najlepiej i było jak najmniej irytujące dla samych użytkowników. Jakie zmiany miałby wprowadzić?

Według źródeł Financial Times, platforma planuje serwować reklamy w niespotykanej dotychczas na platformach VOD formie. Miałyby one być być "serią powiązanych ze sobą reklam", ale bez powtarzalności, która jest obecnym utrapieniem widzów.

Nowe rozwiązania, nowe problemy

Internet otwiera przed reklamodawcami dużo większe możliwości niż jakiekolwiek inne medium wcześniej. Ale właśnie — z nimi też wiąże się sporo problemów, z jakimi wcześniej nikt nie musiał się siłować. Reklamy w serwisach VOD dzięki opcji dokładnego targetowania są tego idealnym przykładem. Czy uda się złapać tego byka za rogi i ustanowić jakieś standardy, dzięki którym bloki reklam na platformach streamingowych będą bardziej znośne? Mam cichą nadzieję, że tak. I mam cichą nadzieję, że Netflix nauczy się wszystkich potrzebnych mu do sukcesu sztuczek na tych kilku rynkach gdzie już teraz oferuje reklamy, zanim rozpocznie dalszą ekspansję swojego najtańszego planu!