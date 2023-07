"Sex Education" wraca z ostatnim sezonem. Mamy zwiastun i datę premiery!

"Sex Education" to jedna z najbardziej ukochanych przez widzów Netfliksa serii z ich katalogu. Przez długi czas twórcy nie dawali znaku życia, ale nareszcie coś się w temacie ruszyło. Stety lub nie — potwierdziły się też plotki które krążyły wokół serii od dłuższego czasu. Sezon czwarty będzie ostatnim.

"Sex Education" - zbliża się finał uwielbianego serialu

"Sex Education" to brytyjski serial telewizyjny, który zadebiutował na Netfliksie w styczniu 2019 Twórcy serialu zabierają nas do fikcyjnego brytyjskiego miasteczka. Głównym bohaterem opowieści jest nieśmiały nastolatek: Otis Milburn, syn popularnego seksuologa. Mimo braku osobistego doświadczenia w dziedzinie seksualności, Otis posiada ogromną wiedzę teoretyczną i zdolność do analizowania problemów innych osób, co postanawia wykorzystać. Wraz ze swoją przyjaciółką decydują się na prowadzenie kliniki seksualnej w swojej... szkole! Wszystko po to, aby pomagać swoim rówieśnikom z problemami i bolączkami dotyczącymi związków i sfery intymnej.

Serial zdobył ogromną popularność, bo udaje mu się w zręczny i nieprzekombinowany sposób dotknąć całego szeregu ważnych dla młodych ludzi tematów. Twórcy w lekki i przystępny sposób podejmują problemy związane z seksualnością, tożsamością, dojrzewaniem, miłością czy relacjami interpersonalnymi. W dobie w którym tyle mówi się o problemach z dostępem do edukacji seksualnej - odważnie podejmują ten temat. A dzięki odważnemu, ale mimo wszystko ciepłemu i przystępnemu podejściu, podsyconego humorem i rozmaitymi emocjami, rozkochał w sobie widzów. Spora w tym zasługa całego szeregu utalentowanych aktorów — zarówno z młodego, jak i nieco starszego pokolenia. Zobaczyć tam możemy m.in. Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa i Gillian Anderson!

Koniec liceum i początek nowej drogi. 4. sezon "Sex Education"

Licealna przygoda tamtejszej ekipy po trzech sezonach dobiegła końca i czas ruszyć dalej. Młodzież z Moordale rusza ku uczelnianemu życiu, przez co szykuje się w ich życiu sporo rewolucyjnych zmian. Widać to już na pierwszej zajawce nadchodzącego sezonu, w którym... jak można się było spodziewać: Otis nie ma najłatwiejszego startu. Całe szczęście, że zawsze może liczyć na swojego najlepszego kumpla, który zawsze przychodzi mu dzielnie z pomocą!

Finałowy sezon "Sex Education" to nie tylko powrót znanej ekipy, ale także cały szereg nowych bohaterów. Miłośnicy Schitt's Creek z pewnością ucieszą się na spory udział w projekcie Dana Levy'ego, który wcieli się w rolę jednego z profesorów. Ponadto do ekipy dołączą także: Thaddea Graham, Lisa McGrillis czy Jodie Turner Smith.

"Sex education" - sezon 4. Kiedy premiera?

Poza krótką zapowiedzią serialu, doczekaliśmy się także oficjalnej daty premiery 4. serii! Nowy sezon "Sex Education" trafi na platformę Netflix jeszcze tej jesieni — już 21. września!