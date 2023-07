Netflix udostępnia nową opcję. Kończysz współdzielić konto? Polubisz ją

Netfliksowa rewolucja trwa w najlepsze. Po tym jak serwis przestał pozwalać na współdzielenie haseł, wielu użytkowników zmuszonych jest migrować swoje listy i progres oglądania. Gigant VOD udostępnił stosowne narzędzie do tego już dłuższy czas temu, ale... miało ono jedną zasadniczą wadę. Pozwalało na przeniesienie progresu wyłącznie do nowego konta Netflix. To dla wielu okazywało się być dość problematyczne — i firma doskonale o tym wiedziała. Dlatego udostępniła zupełnie nową opcję, która pozwoli wskrzesić wam prywatne konto z czasów, zanim dołączyliście do jakiejś rodzinki.

Netflix pozwoli przenieść profil do twojego starego konta!

Nareszcie po wielu miesiącach firma udostępniła opcję, na która czekało wielu użytkowników. Nie trzeba już tworzyć nowego konta, by przenieść nasz profil z całą historią, rekomendacjami itd. Przenoszenie profili na Netflix zostało udostępnione minionej jesieni, jako część przygotowań do wielkiego przedsięwzięcia pt. koniec zgody na współdzielenie kont.

I choć operacja przeprowadzana przez Netflix wydaje się być sukcesem: wpływy się zgadzają, ludzie chętnie sięgają po nowoutworzony plan z reklamami, a nie chcąc kombinować dłużej z planem rodzinnym — przenoszą swoje profile.

Temat jest o tyle skomplikowany, że dotychczas każdorazowe przeniesie konta nierozerwalnie związane było z koniecznością utworzenia nowego. Nie było szans, by odkopać nasze stare konto - i wszystkie gromadzone wokół profilu na współdzielonym Netfliksie dane przenieść właśnie tam. Teraz nareszcie jest to wykonalne i ogranicza się do prostego podania adresu e-mail i hasła z nim powiązanego. Tylko tyle i aż tyle: Netflix automatycznie przeniesienie także zapisane gry oraz listy.

Od dziś ta nowa i wyczekiwana funkcja zacznie być udostępniana użytkownikom z całego świata. Gdy tylko uruchomimy ją na Twoim koncie, otrzymasz od nas wiadomość e-mail.

Aby przenieść profil, najedź kursorem na swoją ikonę profilu na stronie głównej i wybierz opcję „Przenieś profil” z listy rozwijanej. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Możesz w dowolnym momencie wyłączyć funkcję przeniesienia profilu na swoim koncie.

Netflix w pocie czoła pracuje, by przesiadka na nowe (stare) konto była jak najłatwiejsza

Jak widać: gigant robi co tylko w jego mocy, by cały ten proces uprościć do granic. Wychodzi na przeciw potrzebom użytkowników — i idzie mu to całkiem nieźle. Owszem, na część funkcji kazano nam czekać dłużej niż większość z nas by tego oczekiwała — ale to cały proces. A z punktu widzenia Netflixa: ogromne przedsięwzięcie, któremu stara się podołać.

Można platformę lubić lub nie, szanować lub nie, ale trzeba przyznać — że dotychczas cała ta transformacja wychodzi im całkiem nienagannie. Owszem, są kraje których użytkownicy dość dosadnie wyrazili swoją opinię na temat zmian wprowadzanych na platformie. Jednocześnie jednak najważniejsze z jej punktu widzenia rynki reagują na wszystkie nowości dość... dobrze? Obywa się bez większych dramatów, przychody rosną, użytkownicy sięgają po udostępniane opcje. Wilk syty i owca cała.

