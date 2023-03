Z każdym kwartałem i kolejnymi zapowiedziami nowości widać, że Netflix swój katalog gier traktuje jak najbardziej poważnie. Kolejne przejęcia firm odpowiedzialnych za tworzenie gier, stałe poszerzanie katalogu — to robi wrażenie. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do katalogu filmów i seriali, idzie za tym jakość. Bo, przynajmniej póki co, trafiają tam naprawdę solidne produkty. Ale patrząc na tłumne zapowiedzi nowości jestem dość mocno zaniepokojony. Netflix już teraz bowiem jasno informuje, że temat gier planuje eksplorować coraz mocniej. Z tej okazji obecnie wraz z ich partnertami pracują nad 70 nowymi produkcjami — a tylko ich wewnętrzne studia produkują 16 tytułów. Podejście jak najbardziej słuszne: dać wybór użytkownikom, serwować różnorodne produkcje, by każdy znalazł tam coś dla siebie. Niestety elementem który budzi moje największe obawy są kwestie jakościowe — ich biblioteka filmów i seriali pokazuje, że trzeba się nieźle naszukać w tej bylejakości, by znaleźć coś, co nadaje się do oglądania.

W tym roku zamierzamy nadal rozszerzać nasze portfolio — a to oznacza nowe gry co miesiąc. Dzięki współpracy z najlepszymi studiami na świecie udostępnimy użytkownikom naszego serwisu niezależne produkcje, nagradzane hity, gry RPG, przygodówki z narracją, łamigłówki i wiele innych gier.

Przy okazji publikacji wiadomości prasowej w której firma chwali się pracami nad szerokim wachlarzem nowych tytułów, zapowiada także kilka konkretów. W tym nową odsłonę Too Hot to Handle:

Możliwość połączenia światów filmów i seriali Netflix ze światem gier to coś niesamowitego. Jedną z naszych najczęściej wybieranych gier jest „Too Hot to Handle: Love is a Game” oparta na głośnym programie randkowym „Too Hot to Handle”. Tytuł ten zdobył popularność tuż po premierze, która zbiegła się z premierą sezonu 4 programu, a dzięki udostępnianym co tydzień nowym odcinkom w grze zainteresowanie graczy utrzymywało się przez cały okres emisji. Jeszcze w tym roku udostępnimy — znów we współpracy z Nanobit — kolejną grę z serii „Too Hot to Handle”.

To jednak dopiero początek dobrych wieści, bowiem już teraz dowiedzieliśmy się więcej na temat gry opracowywanej przez Ubisoft dla katalogu gier Netfliksa. Będzie to Mighty Quest: Rogue Place, czyli przedstawiciel gatunku roguelite w świecie "The Mighty Quest for Epic Loot".

Kolejną ważną zapowiedzią jest Monument Valley oraz kontynuacja gry. Co prawda na nie jeszcze trochę zaczekamy, bo mają pojawić się dopiero w przyszłym roku, ale to takie mobilne klasyki które od zawsze smakują wspaniale. Ponadto Super Evil Megacorp (twórcy m.in. Vainglory) pracują nad zupełnie nową grą opartą na jednej z netfliksowej produkcji. Firma nie zdradza jeszcze o co chodzi. Zaś już w przyszłym tygodniu do katalogu dołączy Terra Nil:

W tej spokojnej grze o rozbiórce miast przekształcisz martwe otoczenie w tętniący życiem ekosystem. Zasadź rozległe lasy oraz oczyść glebę i oceany, aby przeistoczyć wyniszczone środowisko w przyrodniczy raj. Zamień jałową ziemię w żyzne polany i stwórz idealny habitat do zamieszkania przez zwierzynę. Następnie zrecykluj swoje budynki i nie pozostaw żadnego śladu swojej obecności. Generowane proceduralnie krajobrazy sprawiają, że żadna rozgrywka „Terra Nil” nie będzie wyglądać tak samo. Zaplanuj swoje konstrukcje, biorąc pod uwagę losowy, trudny i nieprzewidywalny teren zawierający kręte rzeki, góry, niziny i oceany. Wycisz się: bujne, ręcznie malowane otoczenie, relaksująca muzyka i nastrojowa ambientowa ścieżka dźwiękowa sprawiają, że rozgrywka staje się spokojnym, medytatywnym doświadczeniem. Po zakończeniu gry skorzystaj z trybu Doceniania, aby móc cieszyć się naturalnym pięknem odtworzonego ekosystemu. Gra na urządzenia przenośne dostępna tylko w serwisie Netflix.

Jak zagrać w gry Netflix?

Jak widać - katalog gier Netflix stale się poszerza. Konrad kilka tygodni temu przygotował poradnik w którym krok po kroku objaśnia jak zagrać w gry od Netflixa na Androidzie oraz iPhone. Poleca on tam również najlepsze tytuły obecnie dostępne w katalogu. Ten dopiero zaczyna się zapełniać, ale jeżeli firmie uda się utrzymać jakość którą oferują teraz — nie będzie powodów do narzekania!