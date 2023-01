Jak mogę grać w gry Netflix?

Gry od Netfliksa dostępne są na urządzeniach mobilnych dla subskrybentów abonamentu Netflix. Tytuły przypisywane są do konkretnego profilu, z którego korzystasz na urządzeniu, a postępy w grze zapisywane są w chmurze lub lokalnie w pamięci urządzenia. Gry nie są dostępne na profilach Dzieci. Netflix pozwala grać w gry na wielu urządzeniach jednocześnie - jeśli limit zostanie przekroczony, zostaniemy o tym poinformowani i niezbędne będzie wylogowanie się z konta na wybranych urządzeniach. Domyślnie gry uruchamiane są na głównym profilu konta Netflix - by je zmienić należy stuknąć w ikonę Profil i wskazać inny.

Na czym mogę grać w gry Netflix? Wspierane urządzenia

Gry Netflix dostępne są na smartfonach i tabletach z systemem Android oraz urządzeniach iPhone, iPad i iPod touch. W przypadku Androida wymagana jest minimalna wersja systemu 8.0, natomiast w przypadku iOS/iPadOS minimalna wersja to 15. Dostęp do listy oferowanych gier możliwy jest z poziomu aplikacji Netflix na Androidzie, iPhonie lub iPadzie - w głównym widoku znajdź sekcję "Gry" i następnie tapnij w nią. Każdy z poszczególnych tytułów będzie można pobrać z dedykowanego platformie sklepu - zostaniecie przekierowani do Google Play lub App Store. Po uruchomieniu gra sprawdzi stan Waszego konta i subskrypcji Netflix umożliwiając rozgrywkę w ramach abonamentu.

Gry Netflix - lista tytułów

Gry Netflix na Androida - jak zainstalować?

Istnieje kilka sposobów na instalację gier Netfliksa na urządzeniu z Androidem:

Kliknij w jeden z linków powyżej z listy gier, a następnie wybierz przycisk "Pobierz z Google Play". Na stronie sklepu wskaż urządzenie, na którym chcesz zainstalować grę, a ta zdalnie zostanie zainstalowana na Twoim smartfonie lub tablecie.

Dostęp do listy oferowanych gier możliwy jest z poziomu aplikacji Netflix na Androidzie - w głównym widoku znajdź sekcję "Gry" i następnie tapnij w nią. Każdy z poszczególnych tytułów będzie można pobrać z dedykowanego platformie sklepu - zostaniecie przekierowani do Google Play.

Wyszukaj nazwę pożądanej gry w Google Play i upewnij się, że na ikonie w lewym górnym rogu znajduje się czerwona literka "N" logo Netfliksa i/lub w tytule znajduje się dopisek "Netflix Edition". Pobierz i zainstaluj grę na swoim urządzeniu w ten sam sposób, jak wszystkie pozostałe programy.

Gry Netflix na iOS - jak zainstalować?

Kliknij w jeden z linków powyżej z listy gier, a następnie wybierz przycisk "Pobierz z App Store". Wykonaj tę czynność na urządzeniu iPhone, iPod touch lub iPad, a zostaniesz przekierowany do App Store, skąd pobierzesz żądaną grę.

Dostęp do listy oferowanych gier możliwy jest z poziomu aplikacji Netflix na iPhonie lub iPadzie - w głównym widoku znajdź sekcję "Gry" i następnie tapnij w nią. Każdy z poszczególnych tytułów będzie można pobrać z dedykowanego platformie sklepu - zostaniesz przekierowany do App Store.

Wyszukaj nazwę pożądanej gry w App Store i upewnij się, że na ikonie w lewym górnym rogu znajduje się czerwona literka "N" logo Netfliksa i/lub w tytule znajduje się dopisek "Netflix Edition". Pobierz i zainstaluj grę na swoim urządzeniu w ten sam sposób, jak wszystkie pozostałe programy.

Najlepsze gry Netflix TOP 5 - w co zagrać?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Wielki powrót Wojowniczych Żółwi Ninja, które dostały kilka nowych rozwiązań, ale "Zemstę Shreddera" przygotowano w klasycznym stylu nawiązującym do największych hitów sprzed lat. Netflix przeniósł znakomicie ocenianą grę z konsol i pecetów na urządzenia mobilne dodając ekranowe przyciski, ale jeśli podłączycie kontroler do smartfonu lub tabletu, to bez problemu zagracie korzystając z fizycznych przycisków. W takiej zręcznościówce będzie to na wagę złota.

OXENFREE

Fantastycznie przyjęta gra przygodowa, która co prawda była dostępna na urządzeniach mobilnych od kilku lat, ale teraz można w nią zagrać bez ponoszenia dodatkowych kosztów (oprócz subskrypcji Netfliksa). W Oxenfree przeżyjecie historię rodem z thrillerów z naprzyrodzonymi mocami po tym, jak grupa znajomych otwiera portal dla duchów.

Twelve Minutes

Co może wydarzyć się w dwanaście minut? Życie niektórych osób może zależeć od wydarzeń, które mają miejsce w tak krótkim czasie, ale nasz główny bohater dostaje szansę wielokrotnie przeżyć ten sam okres odkrywając kolejne tajemnice i starając się zapobiec makabrycznym rzeczom, które go spotykają oraz jego partnertkę. Znakomity klimat i wielkie gwiazdy dubbingujące postacie to kolejne atuty "Twelve Minutes".

Desta: The Memories Between

Jak zachowalibyście się, gdybyście mieli szansę wrócić w czasie, żeby zmienić przeszłość? Desta: The Memories Between to gra turowa pozwalająca nam pokonywać przeszkody i walczyć z wrogami rzucając piłkę, a jednocześnie mamy szansę poznać historię i relacje głównej postaci.

Stranger Things 3: The Game

Bazująca na hicie Netfliksa gra korzysta z nowych mechanizmów w trakcie rozgrywki, ale otoczka wizualna nie mogła być bardziej retro. Pikselowy styl i izometryczny rzut potęgują atmosferę, a na swojej drodze spotykamy najważniejszych protagonistów i antagonistów z serialu. Do wyboru jest aż 12 bohaterów!