Jakie są najlepsze seriale i ile czasu zajmie ich obejrzenie? Znamy odpowiedzi!

Picodi przygotowało takie zestawienie wraz z infografiką, na której mamy szansę przyjrzeć się aż 43 tytułom, wśród których nie brakuje produkcji ze średnimi ocenami zbliżającymi się do najwyższej oceny w skali (9,4/10), a na całość składają się tyle te, których średnia przekroczyła 8,0 (choć większość zbliża się do 9). Nie bez znaczenia jest też aspekt czasowy, czyli liczba i długość trwania odcinków, co przekłada się na sumaryczny czas potrzebny na zapoznanie się z całością, czyli wszystkimi aktualnie dostępnymi odcinkami.

Nic więc dziwnego, że na czele stawki – pod względem czasu trwania całości – znaleźli się „The Simpsons” liczący blisko 700 odcinków. To przekłada się na ponad 320 godzin ciągłego seansu, czyli około dwóch tygodni oglądania bez przerw. Nieco mniej, bo 245 godzin potrwa seans „Nie z tego świata”, którego odcinki są dłuższe, ale jest ich mniej, bo 327. W czołówce pod względem czasu trwania znalazły się też „Dr House”, „The Walking Dead”, „Miasteczko South Park”, „W garniturach”, „Teoria wielkiego podrywu” czy „Współczesna rodzina”.

Nie zabrakło też klasyków pokroju „Lost – Zagubieni”, „Przyjaciele”, „The Office” czy „Dexter”. I nadal obracamy się w towarzystwie seriali, których obejrzenie w całości (do ostatniego dostępnego właśnie odcinka) zajmie nam ponad 80 godzin. Do tej granicy zbliżają się „Rodzina Soprano”, „American Horror Story”, a około 70 godzin zajmą Wam „Gra o tron” oraz „Kroniki Seinfelda”.

Najlepsze seriale – ile czasu zajmie obejrzenie?