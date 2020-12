Seriale za darmo, czyli kilka słów o legalności

Do pewnego momentu prym wiodły nielegalne serwisy, bo w Polsce nie gościły takie platformy jak Netflix czy Prime Video, a HBO GO było dostępne tylko dla abonentów pakietu kanałów TV. Istniały oczywiście legalne usługi VOD, ale ich oferta i możliwości techniczne znacząco odbiegały od tego, czym dysponujemy obecnie. Można nawet napisać, że osoby postronne były w stanie przygotować wtedy lepsze i wydajniejsze serwisy, niż duże firmy. Aktualnie lista dostępnych w Polsce usług VOD jest naprawdę obszerna, podobnie jak ich katalogi, gdzie mamy do dyspozycji tysiące filmów i seriali. Niestety, weryfikacja tego, czy dana platforma jest legalna, czy nie, wcale nie jest takim łatwym zadaniem, dlatego możecie na przykład zerknąć na listę na stronie Legalna Kultura.

Na tych platformach można oglądać seriale za darmo

Wiele platform, pomimo posiadania płatnej oferty, oferuje oglądanie seriali za darmo, jeśli zdecydujemy się na zobaczenie reklam. Do takich usług należą najpopularniejsze Player.pl oraz Ipla. Do tego grona należy także platforma TVP VOD, gdzie część produkcji można obejrzeć nawet bez oglądania reklam, bo są tam dostępne za darmo. Dość dużą bibliotekę seriali posiada również VOD.pl, gdzie przede wszystkim obecne są seriale dokumentalne. Mało popularną, ale bez wątpienia godną uwagi platformą jest Arte, gdzie również prym wiodą produkcje dokumentalne. Co ciekawe, wybrane tytuły bez żadnych opłat można obejrzeć w specjalne sekcji Netfliksa, ale zdarza się, że ta oferta jest poddawana rotacji, więc od czasu do czasu mogą tam pojawiać się nowe produkcje, a poprzednie znikać.

Lista platform:

Player.pl – co obejrzymy za darmo: seriale i programy grupy TVN, produkcje kupione na licencji, ale z reklamami

Ipla – co obejrzymy za darmo: seriale i programy grupy Polsat, produkcje kupione na licencji, ale z reklamami

TVP VOD – co obejrzymy za darmo: seriale i programy TVP, produkcje kupione na licencji, ale z reklamami

VOD.pl – seriale, filmy i programy z przeróżnych źródeł

Nowe seriale za free – uważajcie, by nie wpaść w pułapkę

Odnajdywanie seriali do oglądania zazwyczaj ogranicza się do wpisania tytułu produkcji z dopiskiem „online” lub „gdzie obejrzeć” w wyszukiwarkę internetową. W ten sposób możemy jednak dość szybko natrafić na nielegalne serwisy, które z myślą o takich potencjalnych widzach przygotowują swoje strony uzupełniając je słowami kluczowymi i innymi informacjami. To pozwala im znaleźć się najwyżej w wynikach wyszukiwania, a rosnąca popularność takich linków sprawia, że szybko i na długo wyświetlane są na najwyższych pozycjach. Niektóre usługi próbują wyglądać jak najpopularniejsze platformy VOD, ale nie jest to już tak często spotykaną praktyką. O wiele częściej spotyka się witryny zaprojektowane od nowa, by nie wzbudzały podejrzenie, że coś może być nie tak, ponieważ skojarzenia z innymi serwisami VOD będą wiązać się z pewnymi oczekiwaniami. Jeśli coś nie zadziała tak, jak na to liczy użytkownik, to będzie mógł zacząć podejrzewać, że ma do czynienia z fałszerstwem.

Oglądając seriale za darmo, płacimy…reklamami?

Jak wspominałem w powyższych akapitach, część serwisów VOD z darmowymi treściami serwuje nam reklamy przed oraz w trakcie seansu, co oczywiście nikogo nie powinno dziwić. Taki model freemium jest często spotykany, a przecież Spotify zbudowało na nim swój sukces na całym świecie. Grupa widzów nadal nie jest gotowa lub chętna do płatności w Internecie i wybierając stosowane od lat rozwiązanie w innych mediach platformy mogą pozwolić sobie na oferowanie treści za darmo. W opozycji do takiego modelu jest Netflix i cała plejada pozostałych usług, które nie planują wprowadzać reklam na swoje platformy. Cieszy mnie taka postawa, ponieważ w myśl praw rządzących rynkiem VOD, widzowie mają oglądać to co chcą, kiedy chcą i na jakim urządzeniu chcą. Jeśli zaczniemy przerywać im seans reklamami lub emitować je zanim włączy się odtwarzanie, to robimy krok wstecz i wracamy do tego, co spowodowało, że nie przepadaliśmy za telewizją.