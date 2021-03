Amazon Prime Video doczekał się losowego odtwarzania odcinków

Są pewne mechanizmy których do końca nie rozumiem, ale… skoro giganci mający miliony użytkowników decydują się je wdrożyć w swoich usługach, to zakładam, że jednak nie robią tego bezpodstawnie. Tak sprawy mają się właśnie z losowym odtwarzaniem w serwisach VOD. Najpierw Netflix przedstawił losowe odtwarzanie u siebie, a teraz Amazon Prime Video kontynuuje zabawę. O ile jednak Netflix robił to w obrębie całej platformy, to najwyraźniej konkurencja postanowiła na nieco inne rozwiązanie, bo tam oferowane jest… losowanie w obrębie jednej serii. I to, wbrew pozorom, ma dla mnie znacznie więcej sensu.

Losowe odtwarzanie odcinków w Amazon Prime Video. Nowa funkcja wydaje się być idealną dla znanych i lubianych sitcomów

Są serie które znam na wylot, niektóre odcinki widziałem zdecydowanie zbyt wiele razy, ale wciąż powracam do nich z przyjemnością. Czasem odpalam je by „leciały w tle”, innym razem z braku laku i chęci na cokolwiek innego – do snu. Niekoniecznie w porządku chronologicznym, ale gdy się coś zna i lubi, tym bardziej trudno jest zdecydować się na wybór jakiegokolwiek z odcinków. I to właśnie tutaj upatruję najwięcej sensu w takim oglądaniu. A jako że w ofercie Amazona solidnych seriali komediowych nie brakuje, to myślę że opcja ma szansę się sprawdzić. No ale właśnie — o ile w przypadku takiego Seinfelda skorzystać z niej mogą nawet ci, którzy nigdy nie widzieli całości, o tyle dla 24 Godzin, eeee, no niekoniecznie.

Nowości są już dostępne w aplikacjach mobilnych – póki co nie otrzymałem stosownej aktualizacji na telewizorze czy komputerze. Kwestia czasu czy opcja stworzona z myślą o zabieganych ze smartfonami/tabletami w dłoni? Czas pokaże.