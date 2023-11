Naukowcy ostrzegają przed AI zdolną zagrozić ludzkości. Czy to był powód zwolnienia twórcy ChatGPT?

W weekend Sam Altman został odwołany z funkcji CEO OpenAI. Wrócił on jednak na swoje dotychczasowe stanowisko po kilku dniach negocjacji, interwencji Microsoftu i znalezieniu wspólnego języka z zarządem. Informacje te potwierdza zarówno sam zainteresowany, jak i OpenAI, które we wpisie na platformie X (dawniej Twitter) napisało, że osiągnięto zasadnicze porozumienie w sprawie powrotu Sama Altmana do OpenAI jako dyrektora generalnego, a szczegóły są ustalane. Co ważne, wraz z nowym/starym CEO, zmienia się także zarząd firmy. Do OpenAI wraca także inny współzałożyciel - Greg Brockman, który pożegnał się ze swoim dotychczasowym stanowiskiem w ramach protestu przeciwko zwolnieniu Altmana. Teraz do sieci trafiają informacje, które mogą przybliżyć powód zwolnienia twórcy ChatGPT.

O kulisach, które mogły doprowadzić do zwolnienia Altmana, napisał m.in. Reuters. Choć dziennikarze nie dotarli do oryginalnego listu, w którym naukowcy przestrzegają zarząd OpenAI przed odkryciem, powołują się oni na wewnętrzne źródła z firmy, która potwierdzać mają jego treść. Chodzi tu przede wszystkim o Uniwersalną Sztuczną Inteligencję (AGI - Artificial General Intelligence) oraz model Q* (Q-star), który choć dopiero radzi sobie z prostymi zadaniami matematycznymi, w przyszłości może przyczynić się do rozwoju AGI - i to, zdaniem naukowców OpenAI może budzić pewne obawy. Pojawiać się mają tak daleko idące ostrzeżenia, mówiące, że odkrycie to potencjalnie mogłoby zagrażać ludzkości. Autorzy listu mieli zwracać uwagę, że Altman skupiony jest przede wszystkim na komercjalizacji Sztucznej Inteligencji i nie patrzy na żadne zagrożenia i wynikające z tak krótkowzrocznego postrzegania AI konsekwencji.

OpenAI. Czy tak wyglądały kulisy zwolnienia twórcy ChatGPT?

W liście mowa ma być również o zespole powstałym z grup zajmujących się "Code Gen" i "Math Gen". Zajmował się on optymalizacją istniejących modeli sztucznej inteligencji. Altman mocno zabiegał, by ChatGPT nadal rozwijał się w szybkim tempie, bez spoglądania na ewentualne problemy. Cel był jeden - najdynamiczniej rozwijająca się tego typu inicjatywa w historii. Naukowcy wskazywali też, że CEO podejmować miał również działania mające na celu pozyskanie inwestycji oraz niezbędnych zasobów obliczeniowych od Microsoftu - wszystko w celu jak najszybszego uruchomienia AGI.

Źródło: Depositphotos

Na pytania dziennikarzy Reutersa, OpenAI nie chciało udzielać odpowiedzi, ale z informacji niektórych pracowników, którzy chcą zachować anonimowość wynika, że coś było na rzeczy i rzeczywiście taki list miał trafić do zarządu, który zdecydował o zwolnieniu Altmana. Jego powrót na stanowisko CEO to także nowy zarząd, który w pełni popiera działania jednego z twórców ChatGPT.

Zapowiadają się naprawdę interesujące tygodnie lub miesiące. Pod warunkiem, że opinia publiczna dowie się, co tak naprawdę wydarzyło się w miniony weekend. Trudno będzie zamieść sprawę pod dywan - zbyt wiele osób brało w niej udział, by nagle nabrać wody w usta i zapomnieć o wszystkim. Bo trzeba przyznać, że nie mieliśmy chyba z tego typu sytuacją do czynienia w ostatnich latach. Nie zdziwię się jednak, gdy OpenAI, Microsoft i sami zainteresowani pracownicy obu firm postanowią przeczekać i wrócić do swoich zajęć udając, że nic się nie stało...