Choć konsola Nintendo Switch wciąż zyskuje nowych użytkowników, na horyzoncie widać już drugą generację. Na ten moment wiele z informacji na jej temat to spekulacje, bez jakiegokolwiek pokrycia w rzeczywistości. Te, których źródłem ma być Ruben Mercado z Vandal, rzekomo udało się potwierdzić. Zgodnie z zapewnieniami tego serwisu internetowego, mają bowiem pochodzić od dostawców akcesoriów dla nowej konsoli.

Jak podaje źródło, przedstawiciele producentów akcesoriów mieli możliwość zapoznania się z nową konsolą. Nie był to jednak taki kontakt, jak możemy sobie wyobrazić. Konsola była umieszczona w pudełku, do którego można było włożyć dłonie. Nie można było jednak spojrzeć na to, co znajduje się w środku. Mimo tego przynajmniej dwie informacje od dostawców wydają się warte odnotowania.

Nintendo Switch 2 będzie większy od poprzednika

Pierwsza z nowych informacji dotyczy wielkości konsoli od Nintendo. Ta ma być zauważalnie większa od modelu, który sprzedawany jest obecnie. Nie będzie jednak aż tak duża, jak np. Steam Deck. Oznacza to, że znajdzie się w niej zupełnie nowy wyświetlacz, zapewne o znacznie lepszej jakości od stosowanych obecnie.

Większa obudowa to również więcej miejsca na zamontowanie odpowiednio wydajnych podzespołów i części odpowiedzialnych za utrzymywanie ich temperatury na odpowiednim poziomie. To bardzo istotne, bo jak mówią plotki, w nowym Switchu ma znaleźć się układ od NVIDIA, dysponujący wsparciem dla techniki DLSS.

Co z Joy-conami?

Nowy Switch to również nowe kontrolery Joy-con. Te, w przeciwieństwie do obecnego rozwiązania, mają być montowane do konsoli przy pomocy silnych magnesów. Co to oznacza w praktyce? Najprawdopodobniej kontrolery z obecnej generacji nie będą kompatybilne z nową konsolą. Nie powinno to jednak wpłynąć na kompatybilność pada Nintendo Switch Pro Controller.

Nintendo Switch 2: kiedy premiera

Hiszpańska redakcja podpytała dostawców akcesoriów również o datę premiery nowej konsoli. Według nich urządzenie jest już de facto gotowe do wprowadzenia na rynek, jednak producent wciąż zwleka, czekając na odpowiedni moment. Ma on nastąpić początkiem 2025 roku, co pokrywa się z dotychczasowymi pogłoskami na ten temat.

