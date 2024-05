Kwiecień był całkiem niezły, chociaż mieliśmy kilka portów dostępnych już gier na inne platformy — na przykład House Flipper 2, Planet of Lana czy Sea of Thieves. W tle pojawiło się jeszcze Sand Land, gra na podstawie mangi Akiry Toriyamy, twórcy Dragon Balla (zwiastuna z Darude - Sandstorm nie zapomnę nigdy), jednak całe show skradło jednak Stellar Blade, które — pomimo wielu kontrowersji — jest naprawdę udaną grą i jednym z ciekawszych projektów od dawna. Mały koreański projekt, który przez lata był tylko ciekawostką, wyrósł na prawdziwego giganta, o którym mówią wszyscy gracze. A jak sytuacja będzie wyglądać w maju? Sprawdźmy!

V Rising (PC) — 8 maja

Budzisz się po wielu stuleciach snu, twoje ciało jest słabe i spragnione krwi. Odkrywaj rozległy, otwarty świat pełny mrocznej fantastyki, ludzi, brutalności i co gorsza... zabójczego światła słonecznego. Zdobądź władzę i podbij świat żywych — brzmi dobrze? Tak rysuje się V Rising, czyli gra RPG z elementami survivalu z otwartym światem, w którym wcielamy się w wampira, który na swoje ofiary może polować w pojedynkę, w trybie kooperacji lub w sieciowym trybie wieloosobowym. Swobodnej eksploracji towarzyszy widok z lotu ptaka, co bez dwóch zdań jest ciekawym dodatkiem!

Homeworld 3 (PC) — 13 maja

Kultowy RTS osadzony w kosmicznych realiach powraca. Homeworld 3 to bezpośrednia kontynuacja „dwójki” — i, jak doskonale większość fanów pecetowych RTS-ów wie, wrota hiperprzestrzenne sprowadzały na galaktykę sporo złego, ale po ciężkich momentach zawsze przychodził czas dobrobytu. W końcu jednak wrota zaczynają zawodzić, co powoduje niemałe zamieszenie… Homeworld był swego czasu świetną produkcją i zgromadził wokół siebie rzesze fanów; warto jednak zaznaczyć, że „trójka” powstawała dzięki crowdfundingowi — czyli zbiórce pieniężnej od fanów.

Senua's Saga: Hellblade 2 (Xbox Series X|S, PC) — 21 maja

W drugiej części Senua’s Saga przenosimy się do Islandii w X wieku, do której tytułowa bohaterka wybiera się po tragicznych wydarzeniach z pierwszej odsłony — Senua planuje zapolować na wikingów, którzy są odpowiedzialni za zniszczenie jej domu. Okazuje się jednak, że skandynawski mrok może nas przytłoczyć. Islandia okazuje się dużo większym wyzwaniem, niż można było zakładać, gdyż po drodze spotkamy mnóstwo przerażających kreatur, takich jak draugry, giganci czy trolle. Hellblade II stawia na fabułę i realistyczne animacje walki — i trzeba przyznać, że całość wygląda jak mroczniejszy God of War, co jest jak najbardziej komplementem.

System Shock (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) — 21 maja

Remake kultowego cyberpunkowego FPS-a z 1994 roku trafi w tym miesiącu na konsolach nowej i starej generacji. W maju zeszłego roku odświeżona wersje futurystycznego i dystopijnego shootera pojawiła się na PC, a teraz podbije konsole. Budzimy się na pokładzie stacji Citadel — głównej placówki badawczej korporacji TriOptimum. Mutanty pożerają swoich dawnych kolegów z załogi, po mrocznych korytarzach krążą monstra, których ciała zostały scalone z kawałkami metalu, a SHODAN — sztuczna inteligencja stacji — wycelował laser górniczy stacji Citadel prosto w Ziemię. Mamy spory pożar do ugaszenia.

Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo Switch) — 23 maja

Odświeżona wersja Paper Mario 2: The Thousand-Year Door z 2004 roku z GameCuba wraca w nieco odświeżonej wersji na Switcha. Nikczemni X-Nauci szukają skarbu za Tysiącletnimi Drzwiami, lecz z mapą Księżniczki Peach i pomocą kilku mieszkańców, wąsaty hydraulik podróżuje po kolorowym świecie wykonanym z papieru, aby znaleźć go jako pierwszy. Paper Mario to kultowe RPG, które przez długi czas nie były dostępne na dzisiejszych sprzętach — teraz, po Origami King, dostajemy kontynuację. Dla fanów Nintendo to prawdziwa gratka — i polecam to sprawdzić!

World of Goo 2 (Switch, PC) — 23 maja

Pierwsze World of Goo pojawiło się w 2008 roku i przez długi czas było jedną z najciekawszych darmowych produkcji na Steamie. Po wielu latach doczekaliśmy się kontynuacji, w której ponownie będziemy musieli tworzyć rozmaite konstrukcje z czarnych glutów, uważając jednak cały czas na przebiegłe prawa fizyki. Nie jest to w żadnym wypadku kultowe AAA, ale z pewnością fajna odskocznia i relaksująca, choć nieco wymagająca gra; warto mieć ją na radarze.

MultiVersus (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 28 maja

MultiVersus to gra w stylu Super Smash Bros. od Warner Bros., która w 2022 roku wystartowała zaskakująco dobrze. Założenie gry jest typowe dla reprezentantów tego gatunku — naszym celem jest wypchnięcie przeciwników poza arenę. Tylko tyle i aż tyle. Im więcej obrażeń otrzyma nasz przeciwnik, tym dalej odleci, co w końcu sprawi, że powrót na pole bitwy nie będzie możliwy, pomimo wielu możliwych kombinacji — w końcu dynamika to jedna z głównych cech MultiVersus. Beta radziła sobie świetnie, ale nieoczekiwanie… zamknięto serwery. Teraz jednak gra, gdzie na arenie zobaczymy między innymi Aryę Stark z Gry o tron, Batmana, Harley Quinn, Wonder Woman, Królika Bugsa, Finna i Jake’a z Pory na przygodę, LeBrona Jamesa, Kudłatego ze Scoobiego Doo czy Toma i Jerry’ego, powróci.

Na którą grę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!