Nie Amazon, Zipline ani UPS. To NASA zadba o dostawy paczek dronami

Drony dostawcze, które niebawem mogą stać się codziennością, otwierają nowe możliwości w logistyce. Jednak zanim przesyłki z lekarstwami czy pizzą zaczną regularnie trafiać pod nasze drzwi z powietrza, kluczowe będzie zapewnienie bezpieczeństwa ich lotów. NASA, we współpracy z Federalną Administracją Lotnictwa, intensywnie pracuje nad rozwiązaniami technologicznymi, które umożliwią bezpieczne operacje dronów w przestrzeni powietrznej.

Nowa era lotów BVLOS

W lipcu FAA po raz pierwszy zezwoliła kilku amerykańskim firmom na komercyjne loty dronów w przestrzeni powietrznej, gdzie operatorzy nie muszą widzieć ich podczas całego lotu. Tzw. loty Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) wymagają zaawansowanych systemów automatyzacji, które pozwolą na bezpieczne zarządzanie ruchem powietrznym bez potrzeby wizualnej kontroli nad każdym dronem.

Aby sprostać tym wyzwaniom, NASA opracowała system zarządzania ruchem dla bezzałogowych statków powietrznych (UAS Traffic Management, UTM). Technologia ta umożliwia cyfrowe udostępnianie planów lotów wszystkich użytkowników dronów, co znacząco poprawia świadomość sytuacyjną w przestrzeni powietrznej.

„Prace NASA nad UTM, we współpracy z FAA i przemysłem, stworzyły fundament dla bezpiecznych i skalowalnych lotów dronów na wysokości poniżej 400 stóp lub 120 metrów[przyp. red.]. Technologia ta została już przyjęta globalnie jako klucz do realizacji lotów BVLOS” – podkreślił Parimal Kopardekar, menedżer integracji misji Advanced Air Mobility w NASA.

Dzięki UTM drony mogą obecnie wykonywać loty BVLOS w wybranych miejscach testowych, takich jak obszar Dallas. Tam komercyjne firmy dostawcze testują dostawy paczek przy użyciu technologii opracowanych przez NASA. FAA wykorzystuje te testy, aby zdefiniować wymagania, które umożliwią w przyszłości powszechne operacje dronów bez konieczności uzyskiwania wyjątkowych zezwoleń.

System UTM opiera się na współpracy między rządem, przemysłem i innymi zainteresowanymi stronami. Zapewnia narzędzia do planowania lotów, unikania konfliktów przed startem, komunikacji i nadzoru w czasie rzeczywistym. Co więcej, NASA dba o to, aby drony wykorzystywane do celów publicznych, takie jak służby ratunkowe, miały priorytet w przestrzeni powietrznej.