Temu i Shein to stosunkowo nowe platformy na polskim rynku, jednak w bardzo krótkim czasie zdobyły zatrważająco dużą popularność. Wydawać się mogło, że nic nie może zagrozić pozycji Allegro, którą przedsiębiorstwo wypracowywało sobie od lat. Tymczasem Temu weszło do Polski zaledwie w lipcu 2023 roku, a już depcze aktualnemu liderowi po piętach. W ciągu roku chińska platforma zdobyła 14 milionów użytkowników w naszym kraju. Dla porównania Allegro ma ich niewiele mniej niż 20 milionów.

Wydawać by się mogło, że chińskie platformy mają potencjał co najwyżej na powtórzenie sukcesu AliExpress. Tymczasem stają się popularniejsze od chińskiego protoplasty na polskim rynku. Tak dynamiczny rozwój zaalarmował urzędy głównych państw Unii Europejskiej. Istnieją silne podejrzenia o to, że Temu i Shein stosują niedozwolone praktyki.

Shein i Temu zostaną wezwane na dywanik?

Ostatnio do Komisji Europejskiej wpłynęło pismo zainicjowane przez Niemcy, ale podpisały się pod nim również inne kraje Unii Europejskiej. Mowa tu o Polsce, Francji, Danii, Austrii i Holandii. Wszystkie 6 państw chce zwrócić uwagę komisji na to, że wiele produktów oferowanych i dostarczanych do krajów UE przez Temu nie spełnia podstawowych wymogów Unii Europejskiej.

W piśmie bezpośrednio wymieniono Temu i Shein. Podmioty te są zaklasyfikowane jako duże platformy internetowe, zatem ich obowiązkiem jest przestrzeganie praw ustanowionych przez Unię Europejską, jak akt o usługach cyfrowych, który reguluje obrót niektórymi produktami. List, póki co wzywa do zebrania i zbadania wszystkich naruszeń, jakie miały miejsce w trakcie działalności Temu i Shein na terenie Unii Europejskiej. Następnie kraje wymagają wyegzekwowania najnowszych przepisów, chociażby wprowadzając cyfrową specyfikację produktu.

Temat chińskich platform-marketów podejmowały już wcześniej organizacje konsumenckie. Główne zarzuty w stronę Temu i Shein to handel podróbkami, brak atestów oraz nieetyczne praktyki manipulacyjne.

