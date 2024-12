Amerykańskie chipsety nie są bezpieczne. Tak twierdzą Chińczycy

Jeszcze kilka lat temu cała światowa produkcja układów półprzewodnikowych skupiała się w Chinach i Tajwanie. Pandemia pokazała, że nie było to optymalne rozwiązanie. Wiele przedsiębiorstw postanowiło przenieść produkcję poza Państwo Środka. W związku z tym pojawiły się fabryki półprzewodnikowe, chociażby w Stanach Zjednoczonych. Taki obrót spraw nie spodobał się chińskim korporacjom, które do tej pory miały niemalże monopol na ich produkcję.

Reklama

Amerykańskie układy scalone są niebezpieczne?

Chińskie stowarzyszenia przemysłowe wydały wspólne oświadczenie, w którym uznały amerykańskie chipy za „niedające gwarancji bezpieczeństwa”. Jest to odpowiedź na trzecią rundę amerykańskich ograniczeń eksportowych wobec chińskiego sektora półprzewodników, które objęły 140 firm, w tym Naura Technology Group – jednego z kluczowych producentów sprzętu do wytwarzania chipów.

Cztery największe chińskie organizacje przemysłowe, reprezentujące m.in. branżę telekomunikacyjną, cyfrową, motoryzacyjną oraz półprzewodnikową, zaapelowały do krajowych firm o ograniczenie zakupów amerykańskich chipów na rzecz alternatyw lokalnych lub pochodzących spoza Stanów Zjednoczonych. Internet Society of China na swojej oficjalnej stronie na platformie WeChat wezwało przedsiębiorstwa do „rozważenia konsekwencji” współpracy z amerykańskimi producentami, podkreślając, że restrykcje eksportowe USA „poważnie zaszkodziły rozwojowi chińskiego przemysłu”.

Oprócz apelu organizacji przemysłowych, chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło natychmiastowe ograniczenie eksportu kluczowych surowców, takich jak gal, german, antymon i materiały supertwarde, które są niezbędne zarówno w sektorze technologicznym, jak i do produkcji amunicji. „Eksport tych surowców do USA w zasadzie nie będzie możliwy” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Mimo ograniczeń eksportowych firmy takie jak Nvidia, AMD czy Intel wciąż utrzymują swoją pozycję na chińskim rynku. Jednak ostatnie ostrzeżenia mogą być zapowiedzią poważnych trudności w przyszłości. Chińskie firmy są zachęcane do rozwijania współpracy z producentami chipów z innych krajów, co może znacząco wpłynąć na dochody amerykańskich gigantów technologicznych.

Grafika: depositphotos