4G Nokii na Księżycu. Astronauci skorzystają z fińskiej technologii

Nokia odpowiedzialna jest za stworzenie infrastruktury komunikacyjnej na Księżycu. Wszystko wskazuje na to, że astronauci będą mogli korzystać z połączenia 4G poprzez specjalny moduły w skafandrach.

W ciągu ostatnich lat największe supermocarstwa kosmiczne coraz śmielej spoglądają w stronę Księżyca. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny mają w planach wysłać człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu. Czegoś takiego nie dokonano od czasów misji Apollo. Jednak samo wysłanie tam człowieka i zabranie go z powrotem na Ziemię, nie jest końcem ambicji obu tych krajów. Zamierzają w przyszłości stworzyć specjalne habitaty, w których astronauci mogliby spędzać nawet miesiące bez konieczności powrotu na Ziemię.

Ważnym ogniwem NASA w osiągnięciu tego celu jest misja Artemis. W ramach jej trzeciej fazy załoga wyląduje na powierzchni Księżyca. Tym razem astronauci będą mieli do dyspozycji coś, co ich poprzednicy z epoki Apollo mogli tylko sobie wyobrazić: technologię sieci komórkowej. Dzięki temu rozwiązaniu komunikacja i przesył danych podczas księżycowych misji osiągnie zupełnie nowy poziom.

Nokia stworzy infrastrukturę 4G na Księżycu. Skorzystają astronauci

Już jakiś czas temu informowaliśmy o partnerstwie NASA z Nokią. Fińskie przedsiębiorstwo zostało wybrane w ramach inicjatywy Tipping Point, która ma na celu znalezienie technologii kosmicznych będących w stanie stymulować rozwój ludzkości poza Ziemią. W tym przypadku zadaniem Nokii jest stworzenie infrastruktury 4G na Księżycu. W dostarczeniu poszczególnych modułów pomoże im Intuitive Machines. Misja o nazwie IM-2 w przyszłości wyląduje na biegunie południowym Księżyca. Początkowo jej realizacja była planowana na końcówkę 2024 roku, lecz teraz bardziej prawdopodobny wydaje się być początek przyszłego roku.

Na potrzeby tej misji Nokia Bell Labs opracowała niskonapięciową, kompaktową i odporną na kosmiczne warunki wersję swojej mikrokomórki 4G/LTE. Sieć została specjalnie zaprojektowana, aby przetrwać podróż na Księżyc i działać w ekstremalnych warunkach temperaturowych, radiacyjnych i środowiskowych powierzchni Księżyca.

System 4G/LTE na Księżycu będzie składał się z dwóch głównych komponentów. Pierwszym z nich jest stacja bazowa zintegrowana z lądownikiem Nova-C. Drugim będzie sprzęt radiowy zainstalowany na dwóch pojazdach księżycowych: łaziku Mobile Autonomous Prospecting Platform (MAPP) firmy Lunar Outpost i Micro-Nova firmy Intuitive Machines. W taki sposób zaprojektowana sieć umożliwi komunikację zarówno na Księżycu, jak i bezpośrednie połączenie radiowe z Ziemią.

Instalacja infrastruktury 4G na Księżycu oznacza, że z sieci będą mogli korzystać astronauci najbliższych misji na Srebrny Glob. Artemis 3 zakłada, że po raz pierwszy od ponad 50 lat człowiek postawi swoją stopę na Księżycu. Załoga misji będzie nosiła nowoczesne skafandry kosmiczne opracowane przez Axiom Space. Będą one wyposażone w specjalne moduły umożliwiające łączność 4G.

Z perspektywy komunikacyjnej, kluczowe elementy smartfona zostaną zaadaptowane do potrzeb operacyjnych w kosmosie

– wyjaśnił Russell Ralston z Axiom Space.

Skafandry AxEMU będą mogły łączyć się z tą bazą, co umożliwi przesyłanie dużych ilości danych naukowych oraz strumieniowanie wideo. Choć skafandry nie będą wyposażone w interfejsy dotykowe znane ze smartfonów, to kluczowe komponenty smartfonów zostaną zintegrowane z systemem skafandra i dostosowane do ekstremalnych warunków panujących w przestrzeni kosmicznej. Dzięki temu łączność z astronautami będzie możliwa nawet jeżeli będą oddaleni o 2 kilometry od lądownika.

Dotychczas załogowe misje kosmiczne korzystały z komunikacji w ultrawysokiej częstotliwości (UHF), która choć skuteczna, oferuje niższą przepustowość i prędkość niż technologia 4G. Dlatego Nokia od kilku lat rozwija tę technologię z myślą o zastosowaniach kosmicznych. W 2020 roku firma otrzymała na ten cel grant NASA w wysokości 14,1 miliona dolarów.

