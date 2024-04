Nokia i NASA zabierają 4G na Księżyc. To nie żart

Możemy być pewni, że w końcu dojdzie do historycznego momentu w dziejach eksploracji kosmosu i ktoś wreszcie wyśle pierwszego SMS-a lub zadzwoni na Ziemię wprost księżyca przez sieć 4G - a wszystko to dzięki partnerstwu między NASA a Nokią. Wspólny projekt legendy telekomunikacyjnej i agencji ma na celu stworzenie sieci komórkowej na naszym naturalnym satelicie.

Rakieta od SpaceX, która wystartuje w tym roku i obierze sobie za cel Księżyc, będzie miała na pokładzie prostą sieć 4G, która zostanie zainstalowana na jego południowym biegunie. Tym samym, przyszłe misje będą mieć nieco ułatwione zadanie, jak chodzi o wygodną komunikację nie tylko z centrum kontroli misji, ale i z kimkolwiek na Ziemi — również z bliskimi.

Nie będzie to jednak konwencjonalny sprzęt: z pewnością nie taki, jaki jest wykorzystywany na Ziemi. Na Księżycu będzie musiał on stawić czoła naprawdę ekstremalnym warunkom. Wahające się temperatury (od 100 do -180 stopni), promieniowanie i brak atmosfery stanowią wyzwanie dla inżynierów zaangażowanych w projekt.

Sieć 4G na Księżycu zostanie zbudowana przy użyciu technologii i komponentów opracowanych przez Nokia Bell Labs. Lądownik od Intuitive Machines będzie odpowiedzialny za instalację systemu, który połączy się z dwoma pojazdami księżycowymi, których zadaniem będzie poszukiwanie lodu, kluczowego zasobu dla przyszłych misji kosmicznych.

Odkrycie lodu na Księżycu ma ogromne znaczenie, ponieważ może stanowić cenne źródło m.in. tlenu, co przełożyłoby się na zmniejszenie poziomu trudności przyszłych misji załogowych. Ponadto sieć komórkowa na Księżycu zapewni astronautom możliwość nawiązywania połączeń wideo w wysokiej rozdzielczości. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż przesyłanie danych naukowych na Ziemię ze Srebrnego Globu odbywałoby się szybciej.

Ów projekt jest częścią programu Artemis, którego celem jest powrót astronautów na Księżyc. Komunikacja na Księżycu będzie absolutnie kluczowa w kontekście rosnącej liczby misji dotyczących akurat tego ciała niebieskiego. Sieć komórkowa na Księżycu ma również potencjał... komercyjny. Jeśli infrastruktura będzie w stanie przetrwać w ekstremalnych warunkach kosmicznych, może znaleźć zastosowanie również na Ziemi w trudno dostępnych miejscach — np. na biegunach (w kontekście stacji badawczych), czy nawet na pustyniach.

Sieć 4G na Księżycu to bardzo istotny krok w kierunku uproszczenia przyszłych misji. To nie tylko możliwość wysłania historycznego SMS-a, czy nawiązania połączenia z Ziemią przez konwencjonalny telefon komórkowy. Osiągnięcie badaczy może mieć zastosowanie zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi. Widać też, że coraz bardziej zbliżamy się do realizacji głównych założeń programu Artemis, który wywołuje również w entuzjastach kosmosu ogromne emocje.