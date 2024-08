Misja Polaris Dawn została ponownie opóźniona. Powodem zmiany terminu startu są przewidywane niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu powrotu kapsuły na Ziemię. SpaceX poinformowało we wtorek wieczorem, że start, który początkowo miał się odbyć w środę, został przesunięty na piątek, z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja zależy od prognoz dotyczących pogody.

Jared Isaacman (dowódca misji Polaris Dawn), wyjaśnił na platformie X (dawniej Twitter), że priorytetem jest bezpieczeństwo załogi, dlatego tak ważne jest, aby warunki atmosferyczne były odpowiednie zarówno podczas startu, jak i lądowania. Isaacman zaznaczył, że w przypadku misji o tak dużym stopniu skomplikowania, jak Polaris Dawn, niezwykle ważne jest, aby wszystkie elementy planu idealnie do siebie pasowały. Brak połączenia z ISS w trakcie realizacji celu misji oraz ograniczone zasoby systemu podtrzymywania życia na pokładzie zmuszają zespół do szczególnej ostrożności przy wyborze daty startu.

Opóźnienia w kontekście misji kosmicznych to oczywiście nic nowego. Pierwotnie start był zaplanowany na poniedziałek, jednak konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur na Ziemi spowodowała przesunięcie terminu na środę. We wtorek wieczorem, już po zakończeniu przeglądu technicznego, podjęto decyzję o dalszym opóźnieniu startu z powodu możliwej niekorzystnej pogody na obszarze, gdzie kapsuła Crew Dragon ma wylądować po zakończeniu misji.

To już drugi lot Jareda Isaacmana w kosmos, który sfinansował i dowodził misją Inspiration4 w 2021 roku — jej najważniejszym celem było zebranie środków na ratowanie dzieci chorujących na raka oraz zwiększenie świadomości tego problemu. Polaris Dawn to pierwsza z trzech kolejnych misji, które Isaacman finansuje w ramach współpracy ze SpaceX i Elonem Muskiem. Cel z Inspiration4 - dotyczący dzieci chorujących na raka — został utrzymany i jest tak samo istotny zarówno w Inspiration4, jak i kolejnych lotach. Przy okazji, astronauci — cywile przeprowadzą niesamowicie ważne dla przyszłych prób podboju kosmosu eksperymenty.

W ramach Polaris Dawn planowane jest przeprowadzenie pierwszego w historii cywilnego spaceru kosmicznego. Isaacman oraz Sarah Gillis, jedna z inżynierek SpaceX, mają zamiar wyjść na zewnątrz kapsuły Crew Dragon, korzystając z systemu Skywalker. Spacer odbędzie się bez użycia śluzy powietrznej – przedni właz kapsuły zostanie otwarty dopiero po odpowietrzeniu kabiny do wprowadzenia do niej pełnej próżni. To jedno z kluczowych wyzwań tej misji.

Celem eksperymentu jest przetestowanie nowego skafandra kosmicznego, który został zaprojektowany przez SpaceX. Skafander ma być bardziej komfortowy, bardziej mobilny, a przy tym tańszy i prostszy w produkcji niż obecnie stosowane modele. Testy więc są niezbędne w kontekście przyszłych misji na Księżyc i Marsa, gdzie podobne skafandry będą używane przez załogi różnych misji.

Ważne będą ponadto testy systemu komunikacji laserowej. Astronauci przeprowadzą także serię eksperymentów biomedycznych, których celem jest zbadanie wpływu długotrwałego przebywania w stanie nieważkości dla ludzkiego organizmu. Owe badania będą miały istotne znaczenie dla określenia procesów biologicznych zachodzących w warunkach mikrograwitacji i mogą przyczynić się do rozwoju istotnej w tym kontekście medycyny kosmicznej. Załoga planuje pozostać na orbicie przez pięć dni, podczas których zbierze dane nie tylko na temat kondycji fizycznej, ale również psychicznej uczestników misji.

Wszyscy czekamy na Polaris Dawn i chcielibyśmy, żeby wszystko poszło jak najlepiej. Decyzja o opóźnieniu startu jest dowodem na to, że tu nie ma miejsca na kompromisy, a każdy detal jest ważny. Na pewno będziemy obserwować to, co dzieje się w tym temacie. Trzymam kciuki za Isaacmana i załogę!