Wielkie widowisko Ridley'a Scotta nareszcie do obejrzenia w domu!

Prosto z kina do oferty serwisów VOD trafił najnowszy film Ridley'a Scotta. Gdzie można obejrzeć online "Napoleona" i ile to kosztuje?

Najnowszy film Ridleya Scotta to wielowymiarowa saga o człowieku, którego ambicje nie miały granic, a pragnienia sięgały poza horyzonty wyobraźni - tak reklamuje ten film dystrybutor. To opowieść o Napoleonie Bonaparte, uznawanym za najlepszego dowódcę w dziejach. Obraz ten już zarobił ponad 200 milionów dolarów w kinach.

Jak można przeczytać w komunikacie, Napoleon Bonaparte to nie tylko postać z podręczników historii; to także fascynująca saga o ambicjach, romansie i władzy, które miały ogromny wpływ na kształtowanie świata. Zyskując przydomek najbardziej wpływowego tyrana w historii, Napoleon zdobył sławę związaną z wielkością, sprawnością militarną oraz epoką wielkich przemian społecznych i politycznych w Europie.

Czy warto obejrzeć film Napoleon?

Co przemawia za seansem? W mojej recenzji pisałem, że obecne możliwości technologiczne i znaczny budżet umożliwiły stworzenie widowiska, na które wielu entuzjastów historii Napoleona długo czekało. Ten film nie tylko zainteresuje pasjonatów historii, ale także przemówi do tych, którzy dotąd nie mieli z nią żadnego związku. Twórcy zrobili wszystko, by stworzyć kinowe przeżycie pełne prawdziwego "show".

Każda scena została starannie ujęta, kolory i oświetlenie zostały perfekcyjnie dostosowane, a kostiumy oraz scenografia utrzymują wysoki poziom, nie pozostawiając wątpliwości co do zaangażowania w detale, ambicje i tło tej produkcji. Jakie są wady filmu? Zapraszamy do recenzji filmu "Napoleon".

Napoleon - gdzie obejrzeć? Ceny

Napoleon trafił do ofert platform VOD: Amazon Prime Video, Apple TV, Google, P4 i Rakuten. Jako, że jest to premiera prosto z kina, bo film dopiero co opuścił repertuary, ceny zakupu i wypożyczenia "Napoleona" nie są niskie. Za wypożyczenie zapłacić należy 49,99 zł, a zakup wyniesie nas 65,99 zł. Film dostępny jest w jakości 4K UHD z dźwiękiem przestrzennym.