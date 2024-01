Najlepszy serial ostatnich lat trafia na Netflix! Znamy datę premiery!

Wielkie zmiany na rynku VOD. Platformy coraz chętniej sprzedają prawa do swoich seriali konkurencji. Teraz do Netfliksa dołączy jedna z najbardziej kultowych produkcji ostatnich lat — serial "Yellowstone".

W minionych latach jesteśmy zalewani serialami niemalże z każdej strony. Każda platforma VOD, każda stacja telewizyjna, wszyscy walczą o naszą uwagę i sięgają po coraz to mocniejsze licencje. Jednak nawet najmocniejsze marki, jak chociażby "Gwiezdne Wojny", tracą moc, gdy ich twórcy przesadzą z ilością... albo najzwyczajniej w świecie są niesatysfakcjonujące jakościowo.

Dlatego też tworzenie autorskich marek wciąż popłaca. Przekonali się o tym twórcy "Yellowstone". Serialu który podbił serca widzów na całym świecie — zarówno w swojej pierwotnej odsłonie, jak i w pakiecie prequeli ("1883" i "1923"). Serial do tej pory dostępny był na platformie Sky Showtime, ale już za kilka dni trafi on również na najpopularniejszą platformę VOD!

"Yellowstone" dołącza do oferty Netfliksa. Kiedy obejrzymy serial na platformie?

Wielkie zaskoczenie i... wielka radość! "Yellowstone" już 15. stycznia trafi do polskiego katalogu platformy Netfliks. Już za kilka dni historię rodu Duttonów śledzić będziemy mogli nie tylko na platformie Sky Showtime, ale także i tam.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tym trzymającym w napięciu serialem, to lepsza okazja pewnie szybko się nie powtórzy. Osadzony we współczesności western z Kevinem Costnerem w roli głównej nie bez powodu cieszy się tak ogromną popularnością wśród widzów. Barwni bohaterowie, zawiła saga rodu, który nieustannie musi radzić sobie z przeciwnościami losu by utrzymać się w grze... a wszystko to okraszone gwiazdorską obsadą. "Yellowstone" rozkochał w sobie widzów na całym świecie, a trafiając do najpopularniejszego nad Wisłą VOD ma szansę także zdobyć serca szerszej publiczności i u nas!

Zmiana polityki Netfliksa. Platforma coraz chętniej kupuje sobie znane i lubiane serie

Wyraźnie widać zmiany na rynku VOD. Przez lata wszyscy trzymali swoje seriali wyłącznie dla siebie — to w końcu one miały być największym wabikiem dla użytkowników, by zachęcić ich do wykupienia właśnie tego abonamentu. W ostatnich miesiącach widać jednak, że coś na rynku zaczyna się zmieniać... i prawdopodobnie tylko kwestią czasu jest większy misz-masz na tym rynku.

Od kiedy Disney+ w ubiegłym roku skasował kilkadziesiąt seriali (w tym własne produkcje) jasnym stało się, że rynek VOD czeka sporo zmian. Usuwanie własnych serii wydaje się wyjątkowo nieintuicyjne, ale wszystko rozbija się o... honoraria dla twórców. Platforma po prostu nie chce ich wypłacać, dlatego decyduje się na skasowanie treści ze swojego katalogu. Na tę chwilę nie słychać by "Yellowstone" miało zniknąć z katalogu Sky Showtime, wiadomo tylko, że dołączy do Netfliksa. Ale nie dalej niż kilka tygodni temu katalog platformy zasiliły również hity od HBO — w tym kultowa "Kompania braci".