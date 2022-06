Praktycznie i ekologicznie - napędy do rolet zewnętrznych zasilane energią słoneczną

W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie, firma Somfy przygotowała nowy zestaw napędowy do rolet zewnętrznych, zasilany energią słoneczną - Oximo® Solar io.

Marcin Kubiszak, dyrektor marketingu Somfy Polska:

W ostatnich latach obserwujemy rosnącą troskę o dobro środowiska i rozwój tzw. zielonej energii w każdym aspekcie życia. To przekłada się też na zmiany w naszych domach. Dla naszych klientów coraz większe znaczenie mają kwestie innowacyjności i właśnie ekologii. Rozumiemy jednak, że mogą pojawić się różne obawy o to, czy na przykład zasilanie energią solarną rolet zewnętrznych to właściwa droga. Nasz produkt – napęd Oximo Solar io został stworzony tak, by łączył w sobie wydajne działania klasycznego napędu elektrycznego z energooszczędnością.

Obawy mogą wiązać się na przykład z wysokim stopniem skomplikowania rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną, wskazując iż elektryczne napędy do rolet są dużo prostsze do korzystania i montażu w domu. Rzeczywiście sami to sprawdziliśmy w tekście - [DIY] Smart home - przerabiamy roletę zewnętrzną na elektryczną.

Kolejnym aspektem jest także wątpliwość, czy w danej lokalizacji jest zbyt mała ilość światła słonecznego, by można było korzystać z energii słonecznej. Obawy mogą budzić również spodziewana zbyt krótka żywotność takiego akumulatora. W obu przypadkach, skutkiem może być niemożność otwarcia rolet w nocy lub, że energii zgromadzonej w takim akumulatorze może zwyczajnie zabraknąć w krytycznym momencie.

Dziś pokażemy, jak Somfy jednocześnie sprostało oczekiwaniom potencjalnych klientów i rozwiało obawy związane z innowacyjnym rozwiązaniem zasilanym energią słoneczną.

Oximo® Solar io - wygodny i bezproblemowy montaż

Z jakim efektem? Zacznijmy od wygody montażu. Napęd solarny Oximo® Solar io pasuje do każdego rodzaju rolet:

Roleta fasadowa w systemie PCV

Roleta fasadowa w systemie ALU

Roleta fasadowa w systemie tradycyjnym

Roleta dachowa

Ponadto jest to rozwiązanie autonomiczne i nie wymaga podłączania do zasilania sieciowego, a więc i samej instalacji nie musi przeprowadzać elektryk z uprawnieniami. Nie ma potrzeby też kucia ścian i ciągnięcia dodatkowych kabli. Po zamontowaniu rolet z napędem, jego sterowaniem w pełni zająć się może centralka TaHoma switch lub nowsza i tańsza wersja Somfy Connectivity kit.

Oximo® Solar io, a nasłonecznienie okolicy

Kolejna kwestia związana z obawami klientów, dotyczącymi poziomem nasłonecznienia w ich okolicy również została rozwiązana. W pierwszej kolejności każdy klient może przed zakupem takiego napędu solarnego sprawdzić swoją lokalizację pod kątem efektywności funkcjonowania.

Wystarczy zainstalować aplikację mobilną Solar by Somfy (dostępnej na systemy iOS i Android), wprowadzić w niej rozmiary okna, zrobić zdjęcie i sprawdzić wynik pomiaru. Aplikacja bierze pod uwagę warunki pogodowe w okolicy z ostatnich 30 dni, ewentualne przeszkody w dotarciu promieni słonecznych do okna, ustawienie samego okna do słońca oraz geolokalizację.

Pozytywne wyniki całego pomiaru w tej aplikacji dają pewność, że w naszej lokalizacji taka instalacja sprawdzi się i można ją przeprowadzić z sukcesem.

No dobrze, a co z efektywnością takiego rozwiązania w porównaniu z elektrycznymi napędami i co z obsługą takiego napędu w nocy? Otóż napęd ten nie wymaga pełnego nasłonecznienia przez cały czas działania - wystarczy do tego światło dziennie. Z kolei już po pełnym naładowaniu akumulatora, skumulowana energia pozwala na działanie napędu nawet przez 45 dni w całkowitych ciemnościach, przy dwóch cyklach podnoszenia i opuszczania rolet każdego dnia.

Jak działa solarny napęd Oximo® Solar io?

Ekosystem Oximo® Solar io składa się z trzech wymiennych elementów, na które możemy otrzymać nawet do 7 lat gwarancji przy zakupie w sieci Somfy Expert - panelu, napędu i akumulatora. Przy czym warto od razu zaznaczyć, że żywotność akumulatora to 8 lat, a samego panelu słonecznego aż 20 lat.

Napęd pozwala na dwukierunkową komunikację, z przekazywaniem informacji o stanie napędu i poziomie naładowania akumulatora bezpośrednio naszego instalatora - w serwisie Serv-e-Go lub w aplikacji TaHoma. Ponadto ma funkcję detekcji przeszkód, dzięki któremu zatrzymuje się, gdy takową napotka. Jest też zabezpieczony przed ręcznym podnoszeniem oraz przed mrozem - zatrzymuje się, gdy napotka oblodzenie.

Z kolei akumulator można łatwo zdemontować, bez konieczności zdejmowania uchwytów, a sam panel słoneczny umożliwia uniwersalny montaż na wszystkich rodzajach kaset roletowych lub ścian.

Po zamontowaniu całego napędu, panel słoneczny przekształca przechwycone światło dzienne, nawet w pochmurne dni, w energię elektryczną, którą przechowuje później akumulator. No i co najważniejsze, wystarczy jej do w pełni efektywnego działania napędu po pełnym naładowaniu akumulatora nawet przez 45 dni.

Ochrona przed przegrzaniem domu

Solarny napęd Oximo® Solar io kompatybilny jest ze czujnikiem słonecznym Sunis WireFree io, który można zamontować na fasadzie budynku. Zapewnia on ochronę przeciwsłoneczną dzięki połączeniu z roletami, poprzez ich automatyczne zamykanie, co pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę wnętrza: latem utrzymuje niższą temperaturę (system ten potrafi podczas upałów obniżyć temperaturę wewnątrz nawet o 9 stopni Celcjusza), zimą zatrzymuje ciepło w środku. Tak więc możemy dzięki temu oszczędzić na klimatyzacji latem oraz na ogrzewaniu zimą.

Automatyzacja działania Oximo® Solar io dzięki centralce TaHoma

Jak już o automatyzacji mówimy, to na koniec nie można zapomnieć o centrali TaHoma, dzięki której taki solarny napęd można podpiąć do naszego systemu smart home, by automatycznie nim sterować. Łącznie z inteligentnym oświetleniem, zamykaniem i otwieraniem drzwi lub bram wjazdowych.

Po podłączeniu centrali TaHoma switch do naszej domowej sieci WiFi, możemy podpiąć do niej do 200 inteligentnych instalacji smart home. Między innymi, opisywane tu, solarne rolety oraz oświetlenie czy ogrzewanie. Obsługa centralki jest łatwa, możemy zdefiniować dowolne scenariusze, obejmujące zasady według których rolety będą same się zamykać lub otwierać, jak również to, jak ma się włączać i wyłączać oświetlenie - na przykład po powrocie do domu z pracy.

Centralą TaHoma switch można sterować umieszczonymi na niej przyciskami - które uruchamiają zdefiniowane scenariusze lub zdalnie z poziomu aplikacji mobilnej TaHoma, dostępnej na urządzenia z Androidem lub iOS na pokładzie. Dodatkowo ostrzeże ona też o niskim stanie naładowania akumulatora.

Podsumowanie

Wspominałem wyżej nawet o 200 urządzeniach, które można podłączyć do centrali Tahoma, ale oczywiście nie jest to wymagane, by rozpocząć swoję przygodę ze smart home. Takie solarne rolety zewnętrzne mogą być idealnym początkiem naszych inteligentnych rozwiązań w domu, do których z czasem można dokupować inne, w postaci oświetlenia, termostatów czy bardziej zaawansowanych rozwiązań jak automatyczne bramy wjazdowe czy markizy, inne osłony zewnętrzne, pergola lub żaluzje fasadowe.

Wszystkie te dodatkowe rozwiązania bez problemu dołączymy do już zdefiniowanych i działających scenariuszy w centralce TaHoma, samodzielnie lub z pomocą instalatorów od Somfy.

–

Artykuł powstał przy współpracy z marką Somfy.