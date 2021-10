Somfy Door Keeper to nowy smart zamek, który zadba o bezpieczeństwo domu i nie tylko

Systemy smart home coraz śmielej wdzierają się do naszego życia. Kilka lat temu było to przede wszystkim zarządzanie oświetleniem - ale sporo się od tego czasu zmieniło. Alarmy, czujniki dymów, rolety, zarządzanie temperaturą pieca... no i coraz więcej automatyzacji. Oferta Somfy stale się rozrasta - i najnowszy produkt który trafił do ich oferty, zamek Door Keeper, to nowoczesne rozwiązanie dla każdego gospodarstwa domowego. A dzięki współpracy z innymi urządzeniami z portfolio Somfy, okazuje się być doskonałym kompanem dbającym o bezpieczeństwo i wygodę.

Door Keeper - nowy smart zamek od Somfy. Wszystko co musisz o nim wiedzieć

Jak działa Door Keeper? Nowy smart zamek od Somfy nie wymaga żadnych rewolucji w domu - poza montażem niewielkich rozmiarów urządzenia na naszych drzwiach oraz przygotowanego przez firmę Gerda, wkładki. To może zrobić za nas instalator, bo ten produkt kupimy u profesjonalnego dostawcy. Potem wystarczy połączyć urządzenie z domową siecią WiFi... i już działa! Konfiguracja zamka jest dziecinnie prosta - wystarczy kilkadziesiąt sekund, by mechanizm ustawił położenia krańcowe (czyli inaczej zakres ruchu od pozycji otwartej do zamkniętej) i pierwsze kroki za nami. Warto mieć na uwadze, że z zamka Door Keeper możemy cieszyć się bez kupowania innych rozwiązań smart home typu rolety automatyczne czy centrala sterująca - są one elementem całego ekosystemu, do którego w każdej chwili możemy dołączyć nasz zamek. Lub odwrotnie - jeśli mamy rozwiązania Somfy w domu, możemy z łatwością do centrali podpiąć w każdym momencie zamek Door Keeper.

Z zamkiem Door Keeper zawsze mamy informację, czy jest on odblokowany czy zablokowany, a także czy drzwi zostały poprawnie zamknięte. Zamek stale monitoruje stan drzwi - i dzięki wbudowanemu czujnikowi IntelliTAG poinformuje nas o próbach otwarcia przez osoby do tego nieupoważnione. Prawdziwy ocean możliwości otwiera przed nami aplikacja - to za jej pośrednictwem możemy udzielać dostępów (zarówno stałych, jak i czasowych) kolejnym użytkownikom, a także konfigurować rozmaite automatyzacje. I jedną z tych, którą większość polubi od pierwszego użycia jest tryb Leave'n'Lock - czyli automatyczne zamykanie drzwi po opuszczeniu mieszkania przez wszystkich lokatorów.

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. W Somfy dbamy, by nasi klienci mogli być spokojni o swój dom. Tak narodził się pomysł zaprojektowania urządzenia, które tę potrzebę jeszcze mocniej wesprze. Door Keeper monitoruje stan drzwi frontowych, a dzięki technologii IntelliTAG wykrywa wibracje i informuje o potencjalnym zagrożeniu ich otwarcia przez nieupoważnione osoby – mówi Maciej Gąszczak, Product Manager w Somfy Polska.

Wiemy już że montaż jest prosty, podobnie jak konfiguracja. Co jednak z zasilaniem? W tym celu inżynierowie wykorzystali montowany w dolnej części zamka akumulator, który wystarczy na kilka, a nawet kilkanaście, miesięcy użytkowania. Co później? Dzięki łatwemu dostępowi i bezproblemowemu wyjęciu akumulatora - wystarczy na kilka godzin podłączyć go do ładowarki z wejściem USB typu C... i gotowe! O tym, że zaczyna brakować energii poinformuje nas czerwona dioda - ale producent zapewnia, że urządzenie nie potrzebuje takich zabiegów przy intensywnym użytkowaniu (kilka-kilkanaście razy dziennie) nawet przez ponad pół roku.

Dodatek, który jeszcze bardziej ułatwi korzystanie ze smart zamka

Smartfony to urządzenia z którymi większość z nas... właściwie się nie rozstaje - i dla lwiej części użytkowników Door Keepera to właśnie one będą podstawowym kluczem, za pośrednictwem którego będą otwierać drzwi. Przemyślana, łatwa w obsłudze aplikacja Somfy Keys bez wątpienia będzie na pierwszym miejscu. Ale producent przygotował także dodatkowe akcesorium, dzięki któremu będziemy mogli otwierać zamek Door Keeper wpisując kilkucyfrowy kod, albo przykładając do niego kartę magnetyczną.

Elegancki i dostosowujący się do naszego stylu życia

Door Keeper to inteligentny zamek, który w połączeniu z dedykowaną aplikacją da nam nie tylko ogrom możliwości i spokój ducha, ale także... wygodę i cały szereg konfiguracji. Co ważne: Door Keeper, choć jest urządzeniem elektronicznym, można także obsługiwać w 100% mechanicznie - ręcznie "przekręcając" zamek od wewnątrz, bądź korzystając z klucza od zewnątrz. Nie ma więc ryzyka, że w razie problemów czy awarii nie dostaniemy się do domu.

Dzięki integracji z centralą sterującą Tahoma możemy tworzyć zaawansowane scenariusze nie tylko dla zamka, ale także pozostałych smart-urządzeń od Somfy. Wówczas, na przykład, wychodząc z domu nie tylko automatycznie zamkną się drzwi, ale także uruchomione zostaną alarmy, kamery i zasłonięte zostaną rolety. Idealne w swojej prostocie... i - przede wszystkim - wygodzie! Jak na nowoczesne urządzenie przystało - Door Keeper jest nie tylko użyteczny, ale też charakteryzuje się przemyślanym, cieszącym oko, designem.

Zamek Door Keeper już dostępny jest w sprzedaży - póki co wyłącznie w wariancie białym, ale wkrótce do oferty trafi także wariant w ciemniejszym kolorze - antracytowym.

Wpis powstał przy współpracy z Somfy