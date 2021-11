Somfy pokazuje, jak kompleksowo zaprojektowany może być inteligentny dom

Jeszcze kilka - kilkanaście lat temu, na wydarzeniach takich jak to... nowoczesnych rozwiązań technologicznych próżno było szukać nawet ze świecą. Sporo się jednak zmieniło, a klienci zaczęli doceniać praktyczne i użyteczne aspekty, które oferują. Współczesne rozwiązania smart home nareszcie przestały wymagać dziesiątek skomplikowanych urządzeń i wielu godzin konfiguracji, które były nie do przejścia przez zwykłych użytkowników, zaś ich obsługa także nie sprawia nikomu problemu. Ich twórcy projektują bowiem systemy, które pozwolą łatwo (i wygodnie) zarządzać akcesoriami w całym domu zarówno za pośrednictwem smartfona / tabletu, jak i rozmaitych pilotów będących estetyczną częścią wyposażenia domu.

Na targach Warsaw Home&Contract Somfy przygotowało demonstracyjny apartament, który naszpikowano całym zestawem autorskich rozwiązań. Na ponad 30 metrach kwadratowych odwiedzający mogli na własne oczy zobaczyć - i sprawdzić w praktyce - jak wygląda mieszkanie przyszłości (a właściwie teraźniejszości, bo przecież ta technologia już jest do kupienia). Co więcej, tak się składa, że portfolio Somfy jest już na tyle obfite, że... właściwie mają rozwiązania na każdą sytuację.

Na swoim targowym stoisku demonstracyjnym, Somfy pokazuje w akcji serce każdego inteligentnego domu - nowoczesną centralę TaHoma switch. To za jej pośrednictwem odbywa się sterowanie wszystkimi elementami tamtejszego smart home. Ona jest sercem i dzięki niej zdalnie możemy otwierać drzwi, odsłonić zasłony czy też zrealizować inne, bardziej skomplikowane scenariusze.

W pokazowym apartamencie na każdym kroku mamy “coś” smart. By otworzyć drzwi wejściowe, wyposażone w zamek Door Keeper - nie trzeba szukać klucza na dnie plecaka, wystarczy smartfon z aplikacją, albo po prostu specjalny brelok czy kod cyfrowy - jeżeli ktoś zdecyduje się na dodatkowy czytnik z klawiaturą. O odpowiednią temperaturę we wnętrzu dbać będzie termostat io-homecontrol w przypadku pieców i ogrzewania podłogowego oraz głowice termostatyczne w przypadku tradycyjnych grzejników. W zdalnym włączeniu stojącej lampy w salonie pomoże nam Plug io, zaś klimatyczne, przyciemnione, światło w sypialni będzie zasługą odbiornika IZYMO io z funkcją ściemniania LED. Jego obsługa jest banalna w swojej prostocie, co więcej - pozwoli on nie tylko zarządzać jasnością światła bez sięgania po smartfon, ale także włączyć i wyłączyć światło z uwzględnieniem ostatnich ustawień lub pełnej jasności!

Na tym jednak jeszcze nie koniec - jako że akcesoria Somfy to także wsparcie dla automatycznego otwierania bram, żaluzji czy rolet - wszystkie te systemy można było sprawdzić w praktyce i przekonać się na własnej skórze jak działają. Podobnie zresztą jak czujniki: wiatru, temperatury, wstrząsów, dymu, ruchu czy słońca. Na pierwszy rzut oka - wydają się po prostu gadżetami, ale... to tylko pozory. Dzięki temu, że w ramach systemu Somfy możecie budować całe zaawansowane scenariusze zarządzania smart home, wszystkie te czujniki stanowią istotny element automatyzacji. Przykład? Kiedy słońce będzie świeciło mocniej niż ustalona przez nas wartość, rolety automatycznie się zasuną, byśmy mogli w spokoju pracować czy cieszyć się filmem bez odbijającego od ekranu światła. Gdy wiatr będzie zbyt mocny, zewnętrzne żaluzje automatycznie się podniosą, by zabezpieczyć okno i samą osłonę (żaluzję) przed uszkodzeniem. Temperatura spadnie poniżej ustalonego przez nas pułapu? Termostat zadba o to, by kaloryfery szybko odrobiły straty.

Dzięki pełnej integracji między urządzeniami, można ustalać jeszcze bardziej zaawansowane automatyzacje - zarówno związane z oświetleniem, ochroną domu, jak i codziennymi czynnościami. Otwieramy bramę wejściową, więc drzwi do domu też zostaną odblokowane. W środku zaś czekać będzie na nas włączone w przedpokoju światło i podniesione żaluzje. Można? Można, wystarczy wszystko to wyklikać wcześniej w autorskiej aplikacji TaHoma, dostępnej na urządzenia z systemami iOS i Android. Na stoisku Somfy podczas Warsaw Home&Contract można było przekonać się na własnej skórze, jakie to wszystko proste i wygodne.

Obecność firmy takiej jak Somfy na targach poświęconych dekoracji wnętrz jest idealnym dowodem na to, że technologia ze swoimi walorami użytkowymi może z sukcesem współpracować z branżą wnętrzarską. Współczesne rozwiązania pozwalają połączyć przyjemne z pożytecznym. Twórcy technologii nie zapominają o nowoczesnym wzornictwie, a wszystkie elementy "techniczne" są zręcznie poukrywane lub po prostu projektowane tak, by cieszyły oko. Część z nich jest sprytnie zamaskowana (na przykład napędy do zasłon ukryte pod tkaniną czy bezprzewodowe napędy do osłon wewnętrznych), inne korzystają z paneli słonecznych i omijają konieczność prowadzenia szpecących kabli. Technologia wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników, a Somfy z każdą generacją swoich akcesoriów serwuje jeszcze bardziej kompleksowe rozwiązania na tym polu. Dziś już trudno sobie wyobrazić wykańczanie mieszkania czy domu bez uwzględnienia choćby sterowania oświetleniem czy ogrzewaniem lub innych rozwiązań z kategorii smart home. A wkrótce stanie się to jeszcze bardziej powszechne.

Wpis powstał przy współpracy z Somfy