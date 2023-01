Jak czytamy na stronie internetowej rozgłośni, liczba osób finansujących Radio 357 przekroczyła liczbę wspierających True Crime Obsessed – największy projekt na amerykańskiej platformie Patreon. Wspiera go ponad 44 tysiące osób.

Rekord w Nowy Rok

– Sprawdzaliśmy to kilka razy, bo trudno było w to uwierzyć. Ale wszystko wskazuje na to, że to Społeczność Radia 357 jest tą największą bandą pięknych wariatów finansujących swoje radio nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jednak projekt z USA depcze nam po piętach i pewnie tak łatwo nie odpuszczą – napisał na stronie radia Piotr Stelmach.

Audycja była nadawana z 32 piętra wieżowca Olivia Star w Gdańsku, podczas jej trwania można było odwiedzić prowadzących.

Radio 357 powstało po tym, jak z radiowej Trójki masowo zaczęli odchodzić dziennikarze niezadowoleni z prób „ręcznego sterowania” stacją przez kierownictwo Polskiego Radia. Drugą rozgłośnią którą tworzą m.in. byli dziennikarze Trójki jest Radio Nowy Świat. Nadaje ono o dwa miesiące dłużej niż 357.

Życie bez reklam

Radio 357 od początku zakładało, że chce się utrzymywać tylko z wpłat patronów, tak by nie emitować reklam. I jak widać udaje się jej to bardzo dobrze, stacja właśnie obchodziła 2-lecie istnienia.

Osoby które dokonują wpłat na konto radia mają m.in.:

Dostęp do platformy podcastowej Twoje357 z prawie 7 tys. odcinków i możliwością odsłuchania audycji po emisji

Dostęp do podcastów ekskluzywnych – nie emitowanych na antenie. Obecnie to ponad 20 serii

Możliwość głosowania na Listę Piosenek 357.

Możliwość głosowania na Top i Polski Top Radia 357

Dostęp do postów dla Patronów na Patronite – wraz z powiadomieniami mailowymi o najważniejszych nowych publikacjach.

Udział w zamkniętej grupie na Facebooku.

Dostęp do transmisji video.

Osoby które chcą wspierać radio, mają do wyboru trzy opcje: 15, 25 i 40 zł miesięcznie. W każdej z nich są inne „bonusy”.

Obie rozgłośnie stworzone przez byłych dziennikarzy Trójki przejęły 1,5 mln jej słuchaczy (wg. badania Mediapanel listopada 2021).

Trójka na dnie

Tymczasem słuchalność Trójki drastycznie spadła. W tym momencie stacja ma najgorszy wynik w historii z udziałem w rynku na poziomie 1.7 proc. W 2016 roku stacja była na czwartym miejscu z wynikiem 7.8 proc. ale z roku na rok jej udziały nieco spadały. Tąpnięcie nastąpiło w 2020 r. po odejściach dziennikarzy i awanturze o piosenkę Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”, która zajęła pierwsze miejsce w notowaniu listy przebojów programu Trzeciego. Dla przypomnienia – Kazik śpiewa m.in. o tym, jak Jarosław Kaczyński mimo zakazu związanego z COVID-19 odwiedza groby ofiar katastrofy smoleńskiej. Ówczesny dyrektor Trójki usunął zestawienie z Internetu i stwierdził, że podczas głosowania doszło do oszustw, przez co notowanie jest nieważne. Właśnie po tym wydarzeniu doszło do masowych odejść dziennikarzy i rozpoczął się gwałtowny upadek stacji.

Wspieranie twórców stało się możliwe dzięki platformom typu Patreon. Powstała ona w 2013 r. w USA. W Polsce działa Patronite założony dwa lata później. W ten sposób finansowanie zdobył m.in. Tomasz Sekielski który nakręcił film o pedofilii w kościele. W tej chwili największe finansowanie mają Radio 357, Radio Nowy Świat oraz Raport o stanie świata – realizowany przez byłego dziennikarza Trójki Dariusza Rosiaka.

źródło