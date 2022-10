W wynikach za okres od lipca do września tego roku, wśród najpopularniejszych stacji radiowych FM po raz kolejny znalazły się dwie stacje nadające wyłącznie przez internet. Mowa oczywiście od stacjach Radio 357 i Radio Nowy Świat, które wprawdzie w porównaniu z poprzednimi falami odnotowały spadek zasięgu, ale nadal wyprzedzają stacje nadające na falach FM, takie jak Radio Pogoda czy Meloradio.

Jeśli chodzi o stacje z największym zasięgiem dziennym, tu bez zaskoczenia od lat liderem jest Radio RMF FM, które to wyprzedza drugą ogólnopolską rozgłośnią Radio ZET. Podium zamyka z kolei Radio ESKA, a pierwsza publiczna stacja Polskiego Radia - Program I jest dopiero na czwartym miejscu. Popularna niegdyś "Trójka" może pochwalić się obecnie zasięgiem na poziomie 1,6%.

Nieco większy udział wspomniane internetowe stacje radiowe 357 i Nowy Świat mają w czasie słuchania. Radio 357 wyprzedza tu stacje radiowe FM istniejące od wielu lat, jak Antyradio, Radio Pogoda czy RMF Classic. W przypadku pierwszej trójki, zmiana w porównaniu z zasięgiem jest tylko na trzecim miejscu - Jedynka zamieniła się miejscami z ESKĄ.

Wśród których słuchaczy Radio 357 i Nowy Świat cieszy się największą popularnością? Największy zasięg Radio 357 ma wśród osób w wieku 30-49 lat i 50-64 lata, odpowiednio 1,2% i 1,1%. Podobnie Radio Nowy Świat: 0,8% i 0,9%. Są to osoby zamieszkałe najczęściej w miejscowościach od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców - Radio 357: 1,3%, Radio Nowy Świat: 0,9%, od 200 tys. do 500 tys. - Radio 357: 1,2%, Radio Nowy Świat: 1,0% oraz powyżej 500 tys. mieszkańców - Radio 357: 1,3%, Radio Nowy Świat: 1,1%.

Źródło: Krajowy Instytut Mediów.