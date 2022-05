Kilka dni temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę osób i podmiotów objętych sankcjami. To skutek wprowadzenia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jednak już od początku trwania inwazji Rosji na Ukrainę w polskich internecie widać ruchy, które mają blokować dostęp do informacji pochodzących z prokremlowskich mediów. Pierwszymi zablokowanymi na obszarze Unii Europejskiej rosyjskimi mediami były Sputnik oraz Russia Today. Jednak nie tylko tamtejsze strony, telewizja i radio tworzyły swoją własną wersję wydarzeń w Ukrainie i za wszelką cenę starały się narzucać narrację, która przeczy sprawdzonym i zweryfikowanym informacjom.

Część polskich stron informacyjnych znika z internetu. Trafiły na czarną listę ABW

Niestety także polskie serwisy informacyjne, zwane często "niezależnymi" weszły w narrację, która z pewnością nie spodobała się polskim władzom. W ostatnich tygodniach przybywa stron, które trafiają na czarną listę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A co za tym idzie - blokowany jest do nich dostęp z wykorzystaniem DNS. Jeśli strona trafi na taką listę, operatorzy są zobowiązani do zablokowania do niej dostępu na terenie Polski.

Jak podaje Zaufana Trzecia Strona, na liście znalazły się już te polskie i zagraniczne strony:

dziennik-polityczny.com

lenta.ru

myslpolska.info

pl.sputniknews.com

ria.ru

rt.com

ruptly.com

wicipolskie.pl

wolnemedia.net

wrealu24.pl

wrealu24.tv

xportal.pl

Dlaczego padło właśnie na nie? Przyznam, że żadnej z nich nie przeglądałem i najwyraźniej nie jestem odbiorcą treści przez nie przekazywanych. Jednak z pewnością bez żadnych podstaw nie zostały zablokowane. Niewykluczone, że w najbliższych dniach do tej listy dołączą kolejne polskie strony, które, zdaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są miejscami, w którym dominuje prorosyjska propaganda i pojawiają się treści niezgodne z prawdą.

Lista blokowanych przez ABW stron internetowych jest niejawna. Na przestrzeni ostatnich lat wiele organizacji wzywało do jej udostępnienia lub prosiły o wgląd do niej. Ich starania jednak spełzły na niczym. Do tej pory żadnej z nich nie udało się uzyskać informacji na temat polskich i zagranicznych witryn, które zostały zablokowane.

