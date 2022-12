Wyczekiwany Bielmo i niespodzianki od Netfliksa - co nowego w styczniu 2023?

Netflix zmienił strategię, czego dowodem są niemałe zmiany w zarządzaniu firmą i serwisem. Pod gilotynę trafiło mnóstwo projektów, w tym "Warrior Nun", która ku zaskoczeniu niemałej liczby osób otrzymała 2. sezon, a teraz została anulowana po ciepłym odbiorze nowej serii. Przykładów anulowanych tytułów jest więcej, ale skupmy się na tym, co ma te luki zapełnić. A Netflix nie zwalnia tempa w budowie katalogu, mimo że nie produkuje już tak dużo, jak kiedyś. Czy nowa taktyka, czyli postawienie w większym stopniu na jakość nowych seriali i filmów, przyniesie rezultaty? Ostatnie kilka miesięcy pokazało, że platforma jest w stanie dowieźć wiele ciekawych propozycji. A jak będzie w styczniu?

Nowe filmy i seriale na Netflix - styczeń 2023

Przed nami między innymi druga część znanego filmu, bo na Netfliksa wejdzie "The Raid 2" Garetha Evansa, który będzie bezpośrednią kontynuacją. Bardzo intrygująco zapowiada się "Archiwum", które przenosi nas do 2038 roku, kiedy do George Almore pracuje nad odpowiednikiem sztucznej inteligencji człowieka. Gdy zbliża się do ukończenia projektu, na jaw wychodzi że jego prawdziwym celem jest wskrzeszenie zmarłej żony właśnie w takiej formie - połączenie jej wspomnień ze sztuczną inteligencją miałoby przywrócić do życia miłość jego życia. Najbardziej wśród wszystkich oryginalnych produkcji moje emocje wzbudzają "Kowbojka z Kopenhagi" i "Bielmo". Pierwszy z nich to duński dramat, który może przywodzić na myśl "Drive" i "Johna Wicka". Skojarzenie z tym pierwszym z tytułów nie jest przypadkowe, bo za serial odpowiada ten sam reżyser.

Nicolas Winding Refn pracował w Danii i po kilku nieudanych projektach decyduje się na powrót do korzeni. Kowbojka z Kopenhagi wydaje się być esencją tego, czym zachwycał widzów, ale też i powiewem świeżości w kilku aspektach. Czy serial będzie tak dobry, jak jego zwiastun? "Bielmo" to natomiast film z Christianem Bale'em, który opowie o detektywie prowadzącym dochodzenie w 1830 roku - zajmuje się makabrycznym morderstwem kadeta. Jego asystentem będzie jeden z młodych żołnierzy, dzięki czemu detektyw liczy na dotarcie do informacji, których nie jest w stanie zdobyć ze względu na kodeks milczenia. Reżyserował Scott Cooper, a oprócz Bale'a w filmie zagrali Gillian Anderson, Boynton, Charlotte Gainsbourg i Toby Jones. Z seriali dostaniemy nowość "Kalejdoskop" z Giancarlo Esposito w obsadzie oraz prawdziwego klasyka "Różowe lata 90.".

Lista nowości - styczeń 2023 na Netflix

To nie wszystkie nowości, jakie pojawią się na Netfliksie w styczniu - wkrótce poznamy pełne oficjalne zestawienie, a wpis zaktualizujemy.

Tytuły Tytuł oryginalny Data premiery Monster Monster 01.01.2022 Szkoła czarownic: Dziedzictwo The Craft: Legacy 01.01.2022 The Raid 2: Infiltracja The Raid 2 01.01.2022 Moje pierwsze sprawunki - sezon 2 Old Enough! 01.01.2022 Hajime no Ippo: The Fighting! Fighting Spirit 01.01.2022 Tomek i przyjaciele: Naprzód Lokomotywy! Thomas & Friends: All Engines Go! 01.01.2022 Power Rangers Dino Fury: sezon 2 Power Rangers Dino Fury 01.01.2022 Power Players: sezon 3 Powers Players 01.01.2022 Kalejdoskop Kaleidoscope 01.01.2022 Yakuza w fartuszku The Way of the Househusband 01.01.2022 Podglądaczka Lady Voyeur 01.01.2022 Madoff: Potwór z Wall Street MADOFF: The Monster of Wall Street 04.01.2022 Zakłamane życie dorosłych The Lying Life of Adults 04.01.2022 Mścicielka Woman of the Dead 05.01.2022 Kowbojka z Kopenhagi Copenhagen Cowboy 05.01.2022 Ginny & Georgia Ginny & Georgia 05.01.2022 Kobiety na wojnie Women at War 05.01.2022 Pokémon: Najwspanialsze podróże – Seria Pokémon Ultimate Journeys 06.01.2022 Gotowanie pod ciśnieniem Pressure Cooker 06.01.2022 Bielmo The Pale Blue Eye 06.01.2022 Windykator The Tax Collector 07.01.2022 Vinland Saga - sezon 2 Vinland Saga 09.01.2022 Dylemat wagonika Trolley 09.01.2022 Archiwum Archive 10.01.2022 Autostopowicz z siekierą The Hatchet Wielding Hitchhiker 10.01.2022 Sexify Sexify 11.01.2022 Wołanie o prawdę Noise 11.01.2022 Makanai: W kuchni domu maiko The Makanai: Cooking for the Maiko House 12.01.2022 Wikingowie: Walhalla Vikings: Valhalla 12.01.2022 Kung Fu Panda: Smoczy rycerz Kung Fu Panda: The Dragon Knight 12.01.2022 Sky Rojo Sky Rojo 13.01.2022 Break Point Break Point 13.01.2022 Próba ognia: Pożar w kinie Uphaar Trial by Fire 13.01.2022 Zaginiony pies Dog Gone 13.01.2022 Trolle 2 Trolls World Tour 15.01.2022 Junji Ito: Makabryczne japońskie opowieści Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre 19.01.2022 Różowe lata 90. That ’90s Show 19.01.2022 Nasz kandydat Represent 20.01.2022 Shahmaran Shahmaran 20.01.2022 Fauda Fauda 20.01.2022 Record of Ragnarok Record of Ragnarok 26.01.2022 Daniel Spellbound Daniel Spellbound 26.01.2022 Lockwood i spółka Lockwood & Co 27.01.2022 Śnieżna dziewczyna The Snow Girl 27.01.2022 My i wy You People 27.01.2022

