Najważniejsze gry 2024. Oto premiery, których nie chcecie przegapić!

2023 rok był dla graczy prawdziwym szaleństwem. To, ile dobrych, jakościowych i doskonałych gier pojawiło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jest wręcz przytłaczające — a my niedawno podjęliśmy się wyzwania ustalenia 10 najlepszych gier 2023 roku, co naprawdę nie było łatwe. Czy ten rok delikatnie zwolni tempo, czy dalej będzie tak szalony i intensywny pod względem grania? Sprawdźmy najlepiej zapowiadające się gry nowego roku!

Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 26 stycznia

Jeśli jesteście fanami Yakuzy, to z pewnością czekacie na nową odsłonę cyklu Like a Dragon. Trzeba przyznać, że ostatnio w serii tworzonej przez studio Ryu ga Gotoku Studio zrobiło się naprawdę tłoczno i może być ciężko się w tym wszystkim połapać — lecz odsłona o podtytule Infinite Wealth to bezpośrednia kontynuacja wydanej w 2020 roku Yakuza: Like a Dragon. Ponownie więc możemy spodziewać się na ekranie takich postaci jak Ichiban Kasuga oraz Kazuma Kiryu. Zapowiada się więc prawdziwe widowisko i jRPG z turową walką z krwi i kości!

Tekken 8 (PS5, Xbox Series X|S, PC) — 26 stycznia

Tekken to wielka marka. Nie tylko rozbudowana lista postaci przyciąga od lat graczy do tej serii — zyskała ona również popularność dzięki rozwiniętemu wątkowi fabularnemu, który nadawał grze głębokość i emocjonalny wymiar. Tekken stał się nie tylko bijatyką, lecz także opowieścią o zmaganiach, poświęceniach i triumfach bohaterów. Z nadejściem Tekken 8 pojawia się pytanie, jaką nową erę przyniesie nowa odsłona legendy. Czy zaskoczy nas jeszcze bardziej, dostarczając nowych emocji i wprowadzając świeże spojrzenie na gatunek, czy może okaże się odgrzewanym kotletem? Dowiemy się już za chwilę.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5, Xbox Series X|S, PC) — 2 lutego

Chociaż Gotham Knights nie okazało się najlepszą produkcją, to na Suicide Squad: Kill the Justice League czeka mnóstwo osób. Trailery pokazywały całkowicie inny klimat, poturbowanego przez ekipę głównych złoczyńców Flasha, oraz zapowiadały powrót Batmana, któremu głosu użyczy świętej pamięci Kevin Conroy. Był jednak jeden, główny problem — zwiastuny wyglądają aż za dobrze i można odnieść wrażenie, że twórcy chcą zrobić aż za dużo z tej gry. Czy będzie to kolejna klapa na rynku gier wideo spod szyldy uniwersum DC, czy może wielkie zaskoczenie? Przekonamy się w lutym (o ile data premiery nie zostanie przełożona kolejny raz).

Skull & Bones (PS5, Xbox Series X|S, PC) — 16 lutego

Nowa marka Ubisoftu, w której będziemy mogli sprawdzić jak to jest być... piratem. Symulator piratów obiecuje zabrać nas w niesamowitą podróż po bezkresnych wodach, ale wcześniej trzeba będzie skompletować drużynę... no i przede wszystkim mieć czym pływać. Brzmi intrygująco i znając rozmach wielu ważnych gier wydawcy — chociaż wielkie problemy związane z procesem powstawania tej gry i wieczne przekładanie jej premiery może bardzo martwić. Niemniej, jest to naprawdę ciekawie zapowiadająca się produkcja.

Final Fantasy 7 Rebirth (PS5) — 29 lutego

Final Fantasy 7 to japoński RPG, który dla wielu okazał się przełomem. Popularność tytułu sprawiła, że gatunek — zwłaszcza w Europie — poznało tysiące ludzi, dla których była to pierwsza styczność z tematem. „Siódemka” okazała się jednak tak dokładna, że po części stała się osobnym uniwersum; po dziś dzień dostajemy gry mobilne na jej podstawie, a teraz nadchodzi druga część całkowitego remake’u oryginalnej odsłony. Pierwsza część remake’u była czymś wspaniałym, więc nie ma wątpliwości, że Rebirth jest jedną z najbardziej oczekiwanych gier 2024 roku.

Rise of the Ronin (PS5) — 22 marca

Team Ninja, twórcy serii NiOh czy gry Wo Long: Fallen Dynasty, powracają z kolejną grą osadzoną w zaprzeszłej Japonii. Tym razem wcielimy się w Ronina, którym będziemy przemierzać ogromny świat pełen niebezpieczeństw — bo gra zabiera nas do brutalnego okresu, kiedy Kraj Kwitnącej Wiśni zamieniał się z feudalnego imperium rządzonego przez siogunat w bardziej nowoczesne państwo kontrolowane przez cesarza. Całość wygląda bajecznie, a RPG z otwartym światem i pewnie wysokim poziomem trudności w XIX-wiecznej Japonii to zawsze dobry pomysł.

South Park: Snow Day! (PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC) — 26 marca

South Parka raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Mnóstwo kontrowersji, niestosowne żarty, szalone decyzje — i to nie tylko w serialu, ale również w grach wideo. South Park Digital Studios, które jest odpowiedzialne za South Park: The Stick of Truth i South Park: The Fractured but Whole, a nawet za South Park: Phone Destroyer, prezentuje kolejny rozdział historii Nowego. Cartman, Stan, Kyle i Kenny powracają w pełnej, trójwymiarowej chwale. W grze będziemy mogli uczcić wraz z nimi najwspanialszy czas w życiu dziecka — dzień, w którym odwołano lekcje. W związku z nadejściem potężnej śnieżycy w miasteczku zapanował kompletny chaos i, co najważniejsze, władze zamknęły szkołę. Z tego względu będziemy przemierzać zaśnieżone miasteczko z trójką znajomych, skorzystamy z dobierania rozgrywek lub zagramy solo z botami-sojusznikami. Weźmiemy udział w szaleńczych walkach między wojującymi frakcjami i poznamy zupełnie nową historię podczas zabawy, w której to my ustalamy zasady.

STALKER 2: Heart of Chornobyl (Xbox Series X|S, PC) — brak dokładnej daty premiery

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać serii STALKER. Po wielu latach doczekaliśmy się zapowiedzi oficjalnej kontynuacji, która na wszystkich zaprezentowanych do tej pory materiałach wyglądała naprawdę dobrze. W sequelu ponownie akcja zabierze nas do postapokaliptycznej Zony, dając nam tym razem do dyspozycji wielki i rozbudowany otwarty świat. Ciężki klimat, rozbudowany świat, mnóstwo mechanik i obecność w Game Passie w dniu premiery — trzeba przyznać, że całość zapowiada się naprawdę doskonale. Niestety, im więcej czasu mija, tym gra mierzy się z większymi problemami. GSC Game World, twórcy gry, to ukraińskie studio, które ogłosiło zatrzymanie prac nad grą w związku z rosyjską napaścią zbrojną. Deweloperzy zadeklarowali się, że nie sprzedadzą swojej gry na terenie Rosji, zorganizowali zbiórki charytatywne na rzecz ofiar rosyjskiej napaści zbrojnej oraz delikatnie modyfikowali tytuł gry, który z STALKER 2: Heart of Chernobyl zmienił się na STALKER 2: Heart of Chornobyl. Po wielu problemach, gra ma jednak zadebiutować w tym roku. Trzymamy kciuki.

Star Wars Outlaws (PS5, Xbox Series X|S, PC) — brak dokładnej daty premiery

Star Wars Outlaws to pierwsza w historii gra z uniwersum Gwiezdnych wojen z otwartym światem. Nadchodząca produkcja Ubisoftu wygląda jak Grand Theft Auto w kosmosie, a za cały projekt odpowiadają twórcy The Division. Główną bohaterką jest Kay Vess — zyskująca reputację łotrzyca, która pragnie rozpocząć nowe życie jako wolna osoba. Towarzyszy jej włochaty słodziak o imieniu Nix, który będzie wspierał bohaterkę w szalonym planie… dostania się na listę najbardziej poszukiwanych osób w galaktyce. Ubisoft, proszę, nie zepsujcie tego. Premiera gry w 2024 roku na PC, PS5 i XSX|S.

Jakie gry warto jeszcze mieć na uwadze w 2024 roku?

Chociaż premiery wielu gier są zaplanowane na ten rok, to opóźnienia w branży gier wideo nie są niczym zaskakującym — nikt nie będzie więc specjalnie zdziwiony, jeśli niektóre produkcje finalnie pojawią się na półkach sklepowych znacznie później. Niemniej jednak, powyższe gry to nie są jedyne łakome kąski, które mają pokazać się w tym roku — oto pozostałe gry, które zapowiadają się świetnie w 2024: