Hideo Kojima chce żyć wiecznie. Czy sztuczna inteligencja jest na to gotowa?

Carpe diem? Wykorzystywanie każdej chwili codziennie w najlepszy możliwy sposób i pośpiech w realizowaniu wszystkich ambicji czy marzeń? Podobne zmartwienia nie będą dotyczyły już Hideo Kojimy, który zdradził w ostatnim wywiadzie dla IGN, że śmierć dla niego nie będzie niczym ostatecznym.

Źródło: Instagram @hideo_kojima

Kojima został zapytany, czy chce, aby Kojima Productions kierowało się jakąś filozofią lub ideą po jego śmierci. Od tego zaczął się cały wątek, a odpowiedź, która przedstawia plany na życie po śmierci Japończyka, może całkiem zaskakiwać.

Hideo Kojima nigdzie się nie wybiera

Kojima stwierdził, że będzie szefem tak długo, jak długo „będzie w pobliżu”. Co do idei, którymi ma kierować się jego firma w kwestii tworzenia owych projektów — twórca Metal Gear Solid chce, aby nic się nie zmieniło, a zasady w firmie pozostały nienaruszone.

Następnie Hideo dodał, że prawdopodobnie „zostanie sztuczną inteligencją i będzie przez cały czas w pobliżu". Japończyk stwierdził, że trzeba być stymulowanym na wiele różnych sposobów, żeby nadal tworzyć nowe rzeczy, więc zakłada, że nawet w formie AI będzie współpracował z innymi ludźmi i nie zrezygnuje z tworzenia nowych projektów.

Mając na uwadze wizję artystyczną i specyficzne podejście do wielu kwestii, nie jest ciężko uwierzyć w to, że twórca Death Stranding byłby chętny na tak szalone rozwiązanie. Koncepcja jest — teraz więc, kierując się planami Hideo Kojimy, pozostaje liczyć, że w niedalekiej przyszłości sztuczna inteligencja rozwinie się na tyle, żeby przyjmować cechy charakteru i osobowość innych ludzi. Co myślicie o pomyśle japońskiego twórcy gier wideo?

Źródło: IGN

Grafika wyróżniająca: Xbox