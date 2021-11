Gdzie kupić najtańszy router WiFi z 5G? Sprawdzamy ofertę Orange, Play, Plus i T-Mobile

Ten czas dla operatorów to doskonała okazja do przyciągnięcia do siebie tych heavy userów, którzy później będą przyciągać za sobą znajomych czy rodzinę do danego operatora, gdy ta nowa technologia się już upowszechni - podobną zresztą taktykę przyjął na start w Polsce Play, kolega, który brał ze mną udział w tych testach, jest klientem tego operatora do dziś.

Dlatego, w zasadzie od samego początku 5G w Polsce, ceny routerów 5G u operatorów były korzystniejsze niż w sklepach, nawet po uwzględnieniu kosztów usług dostępu do internetu mobilnego. Tak to jeszcze wyglądało w czerwcu 2020 roku:

Operator Internet mobilny 5G w Play Internet mobilny 5G w Plus Internet mobilny 5G w T-Mobile Transfer danych 500 GB 100 GB/5G bez limitu 300 GB Router 5G - cena na start HUAWEI 5G CPE Pro 2 za 99 zł HUAWEI 5G CPE Pro 2 za 1 zł ZTE MC801A 5G za 1559 zł Koszt po dwóch latach - internet mobilny + router 2 739,00 zł 2 960,00 zł 1 583,00 zł

Nadmienię, że wówczas router 5G HUAWEI 5G CPE Pro 2 kosztował w sklepie 2 499,00 zł, a ZTE MC801A 5G - 1 559,00 zł, z tym że T-Mobile, by przyciągnąć klientów do tej oferty zaoferowało wtedy dostęp do usługi internetu mobilnego za 1 zł miesięcznie na cały okres umowy.

Z ciekawości postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda dziś.

Domowy internet mobilny 5G z routerem WiFi w Orange

Nie bez powodu, w powyższej tabelce nie uwzględniłem Orange, bo do dziś nie udostępnił on jako jedyny operator dedykowanej oferty na internet mobilny 5G, jak i nie kupimy w Orange routera WiFi z 5G - choć przez moment pojawił się w ofercie w kwietniu tego roku, ale już nie znajdziemy tej opcji na stronie.

Domowy internet mobilny 5G z routerem WiFi w Play

W Play obecnie najkorzystniejsza wydaje się oferta na router ZTE MC801A 5G, którego cena sklepowa wynosi obecnie 2 418,00 zł.

W ofercie na internet mobilny z dostępem do 5G w Play z limitem transferu na pełnej prędkości 500 GB, kupimy go za złotówkę na start i 24 raty po 20 zł, co łącznie zamknie się nam w kwocie 481,00 zł za sam sprzęt, czyli prawie 2 tysiące złotych taniej niż w sklepie.

Internet mobilny 5G w Play Abonament Raty Liczba rat Razem Abonament 100,00 zł 24 2 400,00 zł Limit transferu danych 500 GB ZTE MC801A 5G 1,00 zł 20,00 zł 24 481,00 zł Razem 2 881,00 zł

Tak więc w Play jak widać niewiele się zmieniło, koszt samego routera niemal w całości zaszyty jest w kosztach samej usługi, a za sam sprzęt w Play płacimy około 500 zł, co się przekłada na 20 zł miesięcznie przez te dwa lata.

Domowy internet mobilny 5G z routerem WiFi w Plus

Plus ma obecnie aż trzy routery WiFi 5G w ofercie - Huawei 5G CPE Pro 2, ZTE MC801A 5G oraz OPPO 5G CPE T1a. Najkorzystniej jednak wypada tu ten ostatni mimo, że jego cena na AliExpress nie zachęca - ponad 2,3 tys. zł:

W Plusie w ofercie na internet domowy z limitem 500 GB transferu danych w miesiącu, zapłacimy za ten model złotówkę na start i 24 raty po 54 zł, co łącznie za sam sprzęt wyniesie nas 1 297,00 zł, czyli około tysiąc złotych taniej niż jego cena rynkowa.

Internet mobilny 5G w Play Abonament Raty Liczba rat Razem Abonament 100,00 zł 24 2 400,00 zł Limit transferu danych 500 GB OPPO 5G CPE T1a 1,00 zł 54,00 zł 24 1 297,00 zł Razem 3 697,00 zł

W Plusie podobnie widać jak w Play przekłada się koszt usługi dostępu na koszt sprzętu, choć tu trzeba podkreślić, że podałem ceny routera z AliExpress, jak trafi on do polskich elektromarketów jego cena może zamknąć się w kwocie około 3 tys. zł. W Plusie możecie go dziś nabyć za 1 297,00 zł - nawet w opcji bez abonamentu, w ratach 0%. Nic tylko brać.

Domowy internet mobilny 5G z routerem WiFi w T-Mobile

T-Mobile pod koniec minionych wakacji podjął decyzję (jak dla mnie słuszną), iż woli posiadane zasoby udostępnić swoim klientom domowego internetu mobilnego tylko w technologii LTE, ale za to bez limitu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, 60 Mb/s lub 90 Mb/s.

tock Image from Depositphotos.