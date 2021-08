Zestawienie ofert na domowy internet mobilny bez zobowiązania

W lipcu dzieliłem się z Wami swoim zestawieniem wszystkich ofert abonamentowych na domowy internet mobilny w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Dziś przygotowałem drugą część z ofertami bez zobowiązania, dostępnych u wszystkich telekomów w Polsce.

Tym razem wprowadzimy warunek pojawienia się w zestawieniu danej oferty, a mianowicie minimum 100 GB transferu danych w miesiącu. Wiadomo, że najbardziej poszukiwane oferty to te z największą paczką danych na pełnej dostępnej prędkości. Jeśli chodzi o zobowiązanie będą to, albo oferty na kartę albo na umowę, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Oferty na internet mobilny bez zobowiązania

Lajt Mobile

Zaczynamy od Lajt Mobile, który ma w ofercie jeden plan na internet mobilny z limitem transferu danych 100 GB, kosztuje on 39,99 zł miesięcznie i daje dodatkowy transfer 200 GB w nocy. Zasięg sieci 5G Plusa.

Mobile Vikings

Mobile Vikings ma trzy plany na internet mobilny. Pierwszy plan to limit 100 GB, za który zapłacimy 40 zł miesięcznie, kolejny to już limit transferu danych na poziomie 150 GB za 50 zł, a najdroższy plan za 60 zł jest z limitem 250 GB. To obecnie największy limit w ofertach bez zobowiązania spośród wszystkich telekomów w Polsce.

Nju Mobile

W nju mobile trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo z początkowych 40 GB na 100 GB trzeba poczekać rok, a na 120 GB dwa lata. Dodatkowo można dobrać do tego usługę internet dodatkowy za 19 zł, co powiększy nam transfer na koncie do 180 GB po dwóch latach. Za 120 GB zapłacimy 29 zł, a za 180 GB 48 zł miesięcznie. Umowę podpisujemy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Otvarta

Operator Otvarta ma dwa plany na internet mobilny z limitem transferu minimum 100 GB. Za 44,99 zł miesięcznie możemy skorzystać z planu z transferem danych 100 GB w dzień i 200 GB w nocy. Z kolei za 79,99 zł limit dzienny rośnie do 200 GB, ale co ważne skorzystamy tu podobnie jak w przypadku Lajt Mobile z dostępu do 5G Plusa.

Play

W Play mamy jeden pakiet w ofercie na kartę z internetem mobilnym z limitem 100 GB, a w przypadku jego aktywacji w aplikacji mobilnej Play24 limit rośnie do 200 GB za 50 zł miesięcznie. W pakiecie tym Play udostępnia swoje 5G, zarówno w opcji jednorazowej, jaki cyklicznej.

Premium Mobile

Kolejny operator z dostępem do 5G Plusa to Premium Mobile z dwoma planami. Plan z limitem 100 GB w dzień i 200 GB w nocy kosztuje 49,90 zł, a z limitem 200 GB w dzień i 200 GB w nocy 99,90 zł.

Virgin Mobile

Ostatni operator to Virgin Mobile, u którego mamy również dwa plany z dużymi pakietami danych. Za 120 GB transferu danych w miesiącu zapłacimy 40 zł, za 220 GB 50 zł. Jeśli mamy już abonament głosowy w Virgin Mobile cena jest obniżana o 5 zł w obu planach.

Podsumowanie w tabelce

Internet mobilny 100 GB/operatorzy Lajt mobile Mobile Vikings Otvarta Premium Mobile Transfer danych 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB Dostęp do 5G Jest Brak Jest Jest Zobowiązanie Miesiąc Brak Miesiąc Miesiąc Abonament 39,99 zł 40,00 zł 44,99 zł 49,90 zł

Internet mobilny 120 GB-180 GB/operatorzy Mobile Vikings Nju Mobile Nju Mobile Virgin Mobile Transfer danych 150 GB 120 GB 180 GB 120 GB Dostęp do 5G Brak Brak Brak Brak Zobowiązanie Brak Miesiąc Miesiąc Miesiąc Abonament 50,00 zł 29,00 zł 48,00 zł 40,00 zł

Internet mobilny od 200 GB/operatorzy Mobile Vikings Otvarta Play Premium Mobile Virgin Mobile Transfer danych 250 GB 200 GB 200 GB 200 GB 220 GB Dostęp do 5G Brak Jest Jest Jest Brak Zobowiązanie Brak Miesiąc Brak Miesiąc Miesiąc Abonament 60,00 zł 79,99 zł 50,00 zł 99,90 zł 50,00 zł

Jak widać w podsumowaniu, najlepszą obecnie ofertę - z największym transferem danych mają dwaj operatorzy Mobile Vikings i Virgin Mobile, gdzie za odpowiednio 250 GB i 220 GB zapłacimy 60 zł i 50 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku, gdy zależy nam na dostępie do 5G najlepszą opcją będzie internet mobilny na kartę w Play.