Najlepsza oferta komórkowa i na domowy internet mobilny w jednym

Play dwoi się i troi, by przyciągnąć do siebie jak największą liczbę klientów, by nieco odmienić koszmarne statystyki przy przenoszeniu numerów. Stąd aktualna promocja, w której wszystkie abonamenty w Play przy zakupie online są tańsze o 10 zł.

Oferta komórkowa i na internet mobilny w Play

Czy to sprawi, że to będzie teraz najlepsza oferta wśród naszych telekomów? Sprawdźmy. Do porównania weźmiemy tu ofertę Play SOLO HOMEBOX, która obecnie kosztuje 75 zł miesięcznie. W sytuacji, kiedy abonament komórkowy jest koniecznością, a nie mamy dostępu do internetu stacjonarnego, ta opcja wydaje się najlepsza na połączenie oferty komórkowej i na domowy internet mobilny u jednego operatora.

Osobiście unikam teraz ofert abonamentowych z zobowiązaniem na 2 lata, więc posiłkuje się różnymi ofertami u dwóch różnych operatorów. Ofertę komórkową wykupiłem w Orange Flex za 25 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMSi 15 GB transferu danych), a internet mobilny w Virgin Mobile za 50 zł z limitem transferu danych 220 GB. Razem 75 zł miesięcznie.

Aktualnie, we wspomnianym abonamencie Play SOLO HOMEBOX za 75 zł miesięcznie możemy korzystać z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości i ze 150 GB transferu danych w smartfonie oraz aż z 200 GB na dodatkowej karcie SIM, która możemy włożyć do routera WiFi. Obie opcje mają włączony dostęp do 5G Play.

Oferta komórkowa i na internet mobilny w Plus

W najbardziej zbliżonym cenowo zestawie w Plus, za abonament komórkowy 5G zapłacimy 60 zł, jednak z limitem 50 GB transferu danych (100 GB mniej), a za internet mobilny 50 zł (25 zł rabatu dla posiadaczy abonamentu komórkowego) z limitem 250 GB. Razem - 110 zł miesięcznie.

Oferta komórkowa i na internet mobilny w T-Mobile

Z kolei w T-Mobile w ramach promocji GIGAlato możemy skorzystać z oferty komórkowej z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz z 200 GB transferu danych za 65 zł (zniżka 20 zł obowiązuje tylko w przypadku posiadania już innej oferty głosowej) oraz z internetu mobilnego bez limitu danych, jedynie z limitem prędkości do 30 Mb/s za 40 zł. Łącznie zapłacimy więc 105 zł miesięcznie.

Oferta komórkowa i na internet mobilny w Orange

Na sam koniec zostawiłem ofertę Orange, to jedyny z operatorów "wielkiej czwórki", który do tej pory nie udostępnił w planach internetu mobilnego dostępu do 5G. Niemniej, jeśli komuś nie zależy na nowej technologii, operator też ma plan z dużą paczką danych - 250 GB za 59,99 zł i do tego abonament komórkowy, ten już z dostępem do 5G za 60 zł miesięcznie. Razem - 119,99 zł miesięcznie.

Podsumowanie w tabelce

Porównanie ofert Play Plus T-Mobile Orange Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych w komórce 150 GB 50 GB 200 GB 50 GB Transfer danych w routerze 200 GB 250 GB nielimitowane 250 GB Abonament 75 zł 110 zł 105 zł 119,99 zł

Tak więc można by było powiedzieć, iż Play ma teraz najkorzystniejszą opcję na połączenie tych dwóch usług u jednego operatora. Przynajmniej jeśli chodzi o cenę, w przypadku, gdy nie chcemy się martwić limitami, możemy skorzystać z oferty T-Mobile o 30 zł miesięcznie droższej.

