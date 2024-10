Najtańszy internet mobilny - przyda się do tabletu lub jako hotspot w starym smartfonie

Czas na dwa małe podsumowania naszego niedawnego cyklu z najlepszymi ofertami na internet mobilny, w zasięgu wszystkich operatorów: Orange, Play, Plus i T-Mobile. Wyciągniemy z niego jeszcze dla Was najlepsze oferty w dwóch kategoriach.

Zaczniemy od kategorii ofert dla osób, które potrzebują okazjonalnie skorzystać z dodatkowego transferu danych - na krótkie wyjazdy, do tabletu czy w jakimś starszym smartfonie, który trzymają w szufladzie, do wykorzystania jako hotspot. Może to być oczywiście też tani, mini router mobilny, z którego można skorzystać w przypadku chwilowej awarii naszego głównego operatora.

Osoby zainteresowane obszernym zestawieniem ofert w zasięgu poszczególnych operatorów, zapraszam do poniższych wpisów:

Tutaj wybierzemy najlepsze z nich we wspomnianej kategorii. Skoro to mają być pakiety do okazjonalnego wykorzystania, to wybierzemy takie, które nie wymagają podpisywania umowy - doładowujemy konto, tylko gdy go potrzebujemy i korzystamy.

Najtańsza oferta na internet mobilny - zasięg Orange

Jak zapoznaliście się już z naszym zestawieniem szczegółowym w zasięgu Orange, według naszych kryteriów i okazjonalnego zastosowania - wielkiego wyboru nie ma.

Za to jest jeden, który powinien spełnić szerokie wymagania w zakresie dostępu do dodatkowego/zapasowego internetu mobilnego. Mowa o ofercie na internet mobilny w nju mobile. Wprawdzie to oferta na abonament, ale wymóg jego opłacania i to w minimalnej kwocie 9 zł, wygasa po trzech miesiącach. Po tym okresie, jeśli nie korzystamy z internetu mobilnego, miesięcznych rachunek będzie opiewał na 0 zł.

Jeśli w danym miesiącu korzystamy z internetu, zapłacimy za niego 29 zł. Na start do dyspozycji dostajemy limit 100 GB transferu danych w miesiącu, po pół roku 200 GB, po roku 250 GB, a po dwóch latach stażu aż 300 GB. Należy tu tylko pamiętać, aby przynajmniej raz na pół roku uaktywnić ten pakiet, bo po sześciu miesiącach braku aktywności, przeniesieni zostaniemy do oferty na kartę i stracimy wypracowany staż.

W przypadku gdy uznacie, że to za drogo do okazjonalnego skorzystania, w zasięgu Orange jest jeszcze jedna opcja, którą można jeszcze aktywować do końca tego roku - opisałem ją Wam obszernie w tym wpisie - Internet na kartę Orange za 5 zł - to nadal działa!

Najtańsza oferta na internet mobilny - zasięg Play

W zasięgu Play, najtańszą ofertą będzie ta dostępna w Fakt Mobile. Mamy tu do wyboru cztery pakiety miesięczne do wyboru, według potrzeb:

z limitem 1 GB - za 3 zł,

z limitem 2 GB - za 5 zł,

z limitem 4 GB - za 8 zł,

z limitem 10 GB - za 15 zł.

Nie ma tu żadnych opłat za utrzymanie numeru ani nie jest wymagana aktywność konta przez nawet rok. Potrzebujemy skorzystać - aktywujemy kodem wybrany pakiet na miesiąc i zapominamy.

Najtańsza oferta na internet mobilny - zasięg Plus

W zasięgu Plusa, mój wybór jest podobny, co w przypadku Play - oferta z kilkoma pakietami, które można dopasować dla siebie w zależności od aktualnych potrzeb, a które to można aktywować na miesiąc, czyli opcja dostępna w ofercie aero2:

z limitem 3 GB - za 5 zł,

z limitem 10 GB - za 10 zł,

z limitem 50 GB - za 30 zł,

z limitem 150 GB - za 50 zł.

Pamiętajcie jednak, że oferta ta zmieni się od 10 listopada, aczkolwiek nie sądzę by te pakiety jakoś znacząco się różniły.

Najtańsza oferta na internet mobilny - zasięg T-Mobile

Najtańszą ofertą w zasięgu T-Mobile z kolei, będzie subskrypcja w Heyah 01.

Za 19,99 zł możemy sobie tu aktywować pakiet z limitem 50 GB transferu danych.

