Netia rozpoczyna Black Week - od dziś co drugi Mb/s za darmo

W ten sposób, nieopłacalne będzie wykupywanie teraz najtańszego pakietu, z limitem prędkości do 300 Mb/s, którego standardowa cena wynosi teraz 55 zł miesięcznie.

Taka sama kwota będzie teraz dostępna w abonamencie z dwa razy większym limitem - 600 Mb/s. W cenie mamy router WiFi oraz pierwsze 3 miesiące gratis. Podobnie to wygląda przy droższych pakietach z większymi limitami, aczkolwiek tu może być problem z dostępem w niektórych lokalizacjach do najdroższego z nich - z limitem 2 Gb/s.

Niemniej, w aktualnej promocji możecie nabyć prędkość do 1 Gb/s w cenie 600 Mb/s - 65 zł miesięcznie, a światłowody z limitem 2 Gb/s w cenie 1 Gb/s - 80 zł miesięcznie. Tu z kolei, w cenie dostajemy router WiFi 6 oraz również pierwsze trzy miesiące bez opłat.

Osoby, którym zależy na dostępie do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+, mogą w procesie zamówienia światłowodów dodać go do pakietu. Dla przykładu w opcji z prędkością do 600 Mb/s zapłacimy łącznie za taki zestaw 75 zł miesięcznie, a z prędkością do 1 Gb/s - 85 zł miesięcznie. To oznacza, że sam Disney+ będzie nas kosztował zaledwie 20 zł miesięcznie.

Dodatkowo, Netia proponuje osobom, które chcą tylko zmienić operatora telefonii komórkowej i przenieść swój numer - aż 6 miesięcy bez opłat. Co ciekawe, jest to bezpłatny okres próbny, jeśli dany klient nie będzie zadowolony po tym pół roku, może ponownie przenieść swój numer do innego operatora, bez żadnych konsekwencji. Co do wyboru? Aktualnie można wykupić na przykład pakiet w taryfie Super (5G) za 30 zł miesięcznie (po tym półrocznym i bezpłatnym okresie próbnym), z podwojoną paczką transferu danych na poziomie 60 GB danych.

Źródło: Netia.