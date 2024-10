Najlepsze oferty na internet mobilny do domu w zasięgu T-Mobile

W tym cyklu zdecydowaliśmy się na podział ofert na zasięgi poszczególnych operatorów, bo to najważniejszy parametr przy wyborze oferty na internet mobilny do domu, czyli jak najlepszy zasięg, konkretnie w naszej lokalizacji.

Część z Was stwierdzi, iż akurat w przypadku Orange i T-Mobile mówimy o podobnym zasięgu niemal wszędzie, bo obaj operatorzy korzystają w zdecydowanej większości ze wspólnych nadajników, w ramach spółki Networks. Jednak różnią się tu oferty, T-Mobile stosuje w większości taryf abonamentowych brak limitów danych, ale z ograniczeniem prędkości transferu - warto więc przyjrzeć im się z osobna.

Jeśli szukacie ofert w zasięgu Orange, Play lub Plus, zapraszam do poprzednich części cyklu:

My przechodzimy już do ofert w zasięgu T-Mobile.

Najlepsze oferty w zasięgu T-Mobile

Oferta na internet mobilny w Heyah na kartę

Zaczynamy od submarki T-Mobile, czyli oferty internetu na kartę w Heyah, gdzie dostępny jest pakiet 200 GB transferu danych w miesiącu za 35 zł miesięcznie.

Generalnie, to najtańsze 200 GB ze wszystkich ofert w tym cyklu, nie licząc oczywiście nju mobile, gdzie za 29 zł jest wprawdzie 100 GB na start, ale już po pół roku stażu mamy 200 GB.

Oferta na internet mobilny w Heyah subskrypcja

Dużo tańsza jest subskrypcja w Heyah 01, ale z dużo mniejszym limitem.

Za limit 50 GB transferu danych w miesiącu, zapłacimy tu zaledwie 19,99 zł.

Oferta na internet mobilny w T-Mobile abonament

T-Mobile - abonament na 2 lata, to trzy pakiety na internet mobilny. Z limitem transferu danych na poziomie 60 GB, kosztuje 30 zł miesięcznie, a z limitem 40 GB - 20 zł miesięcznie.

Jednak z uwagi na chyba już odwieczną promocję przy zakupie online, najbardziej się opłaca wykupić tu pakiet 100 GB za 20 zł miesięcznie.

Oferta na internet mobilny bez limitu danych w T-Mobile abonament

Na koniec, wspomniane na początku pakiety internetu mobilnego bez limitu danych, ale z ograniczeniem prędkości.

Do wyboru mamy abonament z internetm mobilnym z ograniczeniem do 30 Mb/s za 65 zł miesięcznie, z ograniczeniem do 60 Mb/s za 75 zł miesięcznie (promocja za zakup online - 65 zł), z ograniczeniem do 90 Mb/s za 95 zł miesięcznie oraz z ograniczeniem do 300 Mb/s za 115 zł miesięcznie.

Co jeśli chcemy skorzystać w T-Mobile z internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości? Ten dostępny jest tylko w ofercie w lokalizacjach poza miastami - ze słabszym zasięgiem, z routerem i anteną zewnętrzną w zestawie (dzierżawa za 0 zł). Koszt to 155 zł miesięcznie.

W przypadku abonamentu T-Mobile należy pamiętać, iż po zakończeniu umowy na 2 lata, koszt miesięczny rośnie o 10 zł, w każdym kolejnym roku na umowie na czas nieokreślony.

