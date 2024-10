Najlepsze oferty na internet mobilny do domu w zasięgu Play

Tłumaczyłem już w poprzednim wpisie podział tego cyklu na zasięgi poszczególnych operatorów - przypomnę tylko, że to najważniejszy parametr przy wyborze oferty na internet mobilny do domu, czyli jak najlepszy zasięg, konkretnie w naszej lokalizacji.

Nie będzie tu podziału na limity transferu danych - różne osoby, mają tu różne potrzeby. Myślę jednak, że każdy znajdzie w tym cyklu coś odpowiedniego dla siebie. Jeśli szukacie ofert w zasięgu Orange, zapraszam do poprzedniej części: Najlepsze oferty na internet mobilny do domu w zasięgu Orange



My przechodzimy już do ofert w zasięgu Play.

Najlepsze oferty w zasięgu Play

Oferta na internet mobilny w Fakt Mobile na kartę

Zaczynamy od oferty dla klientów z najmniejszym zapotrzebowaniem na transfer danych - raczej do okazjonalnego wykorzystania, ewentualnie do jakiejś kamerki czy tabletu z opcją włożenia karty SIM.

Takie niewielkie transfery danych, dostępne są w ofercie Fakt Mobile na kartę. Do wyboru są cztery pakiety (jednorazowe lub cykliczne), z limitem 1 GB, 2 GB, 4 GB i 10 GB w cenie odpowiednio 3 zł, 5 zł, 8 zł i 15 zł miesięcznie.

Oferta na internet mobilny w Mobile Vikings na kartę

Dużo większe transfery znajdziecie w innej ofercie bez umów i zobowiązania, w Mobile Vikings.

Mamy tu trzy pakiety z limitem 100 GB za 40 zł miesięcznie, 150 GB za 50 zł i 250 GB za 60 zł miesięcznie.

Oferta na internet mobilny w Play na kartę

W Play na kartę mamy jeden dedykowany pakiet na internet na kartę. Zawiera on limit 200 GB transferu danych w miesiącu (wymagana aktywacja w aplikacji Play24), za 50 zł miesięcznie.

Dodatkowo w promocji „darmowych” gigabajtów, przez pierwszy rok dochodzi 650 GB co miesiąc. Razem więc będzie to ponad 800 GB w miesiącu.

Oferta na internet mobilny w Play abonament

Dużo większy wybór jest w ofercie na internet mobilny w abonamencie Play, do tego jeden pakiet z brakiem limitu danych i prędkości.

Za abonament z limitem 150 GB zapłacimy 50 zł, za limit 500 GB - 75 zł, a za brak limitów 105 zł miesięcznie.

Warto tu też wspomnieć o usłudze internetu mobilnego dla lokalizacji poza miastami - NET BOX, w zestawie z routerem i anteną zewnętrzną. Dostępne są tu limity 300 GB, 500 GB i brak limitów, z dostępem do 5 G i w tańszych wersjach bez dostępu do 5G.

Oferta na internet mobilny w Virgin Mobile

Na koniec została oferta Virgin Mobile, z jednym pakietem internetu mobilnego.

To oferta na abonament, ale umowę podpisujemy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Do dyspozycji mamy tu 250 GB transferu danych w miesiącu, za 50 zł miesięcznie. Podobna oferta, co ta dostępna w Mobile Vikings, no ale 10 zł tańsza. Na korzyść Mobile Vikings przemawia brak jakichkolwiek umów - naprawdę rezygnujemy kiedy chcemy.

Stock Image from Depositphotos.