Nowe miasta na liście z dostępem do światłowodów T-Mobile

Jeśli w ostatnim czasie narzekaliście na brak dostępu do światłowodów T-Mobile w swojej lokalizacji, a w szczególności w aglomeracji śląskiej, na Dolnym Śląsku czy w Małopolsce i na Lubelszczyźnie - teraz się to zmieni.

Umowa T-Mobile z Polskim Światłowodem Otwartym (PŚO) podpisana w zeszłym roku, umożliwiła teraz operatorowi rozszerzenie dostępu do oferty światłowodowej dla swoich klientów, również o łącza działające w technologii HFC.

Jak wiemy, w znacznej części infrastruktura UPC przejętego przez P4 (udziałowca w PŚO), świadczona była na takich łączach - z chyba najszerszą dostępnością w kraju, jeśli chodzi o operatorów kablowych. Dzięki temu rozszerzeniu, światłowody T-Mobile istotnie więc powiększą swój zasięg wśród gospodarstw domowych w całej Polsce - w tym w lokalizacjach, w których to do tej pory nie można było skorzystać z usług stacjonarnych T-Mobile.

Co więcej, w takich miejscowościach jak Tychy, Siemianowice Śląskie czy Zawiercie, niemal wszyscy mieszkańcy zyskają dostęp do szybkiego internetu w T-Mobile. Podobnie rzecz się ma z dotarciem T-Mobile ze swoimi usługami na Dolnym Śląsku - Lubin czy w Małopolsce, gdzie kolejne dzielnice i osiedla Krakowa objęte zostały zasięgiem usług stacjonarnych tego operatora.

To rozszerzenie zasięgu ma istotne znaczenie dla mieszkańców tych regionów, zwłaszcza dla tych klientów operatora, którym zależy na wykupieniu usług łączonych w T-Mobile, a więc w połączeniu z telewizją czy abonamentem komórkowym.

Aktualnie oferta T-Mobile na same światłowody, składa się z trzech pakietów - z limitem prędkości do 300 Mb/s w cenie 65 zł miesięcznie (45 zł dla klientów T-Mobile), do 600 Mb/s w cenie 75 zł miesięcznie (55 zł dla klientów T-Mobile) oraz do 900 Mb/s w cenie 95 zł miesięcznie (75 zł dla klientów T-Mobile).

Na dziś światłowody T-Mobile docierają do 8,3 milionów gospodarstw domowych w całym kraju - w tym do 3,8 mln, dzięki umowie z Polskim Światłowodem Otwartym (PŚO).

Źródło: T-Mobile.

