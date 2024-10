Najlepsze oferty na internet mobilny do domu w zasięgu Orange

Rozpoczynamy dziś nowy cykl zestawień ofert - na internet mobilny do domu. Tym razem będą to oferty z podziałem na zasięg poszczególnych operatorów "wielkiej czwórki".

Moim zdaniem i chyba nie tylko moim, to najważniejszy parametr przy wyborze takiej oferty, czyli jak najlepszy zasięgi w naszej lokalizacji. Jeżeli nie macie pewności, który z operatorów ma u Was najlepszy, możecie sami to sprawdzić minimalnym nakładem środków - kupując starter Orange, Play, Plus i T-Mobile (maksymalnie będzie Was to kosztować 20 zł).

Nie będzie tu podziału na limity transferu danych - różne osoby, mają tu różne potrzeby. Myślę jednak, że każdy znajdzie w tym cyklu coś odpowiedniego dla siebie. Zaczynamy alfabetycznie od ofert w zasięgu Orange.

Najlepsze oferty w zasięgu Orange

Oferta na internet mobilny w Lajt Mobile

Na start wyjątkowa oferta, która jako jedyna pojawi się dwukrotnie w tym cyklu - Lajt Mobile, a to z uwagi na to, że to jedyny operator, który przy podpisywaniu umowy, umożliwia wybór zasięgu operatora, z którego będziecie później korzystali.

Celowo zaznaczyłem - przy podpisywaniu umowy, bo w trakcie nie będzie możliwa zmiana, musicie od razu dobrze wybrać. Do wyboru jest zasięg sieci Orange i Plus.

W zasięgu Orange możemy podpisać umowę (bezterminową, na 6 miesięcy lub na 24 miesiące) na dwa pakiety - z limitem 10 GB transferu danych w miesiącu za 15 zł miesięcznie lub z limitem 30 GB za 30 zł miesięcznie.

Oferta na internet mobilny w Nju Mobile

Kolejna oferta w zasięgu sieci Orange - już dla osób, które potrzebują większych limitów transferu danych, dostępna jest w submarce Nju Mobile za maksymalnie 29 zł miesięcznie.

Tu wspomnę o ważnej kwestii - to dobra oferta dla osób, które chcą mieć zapasowy internet w domu, do wykorzystania w wybrane miesiące w roku. Wprawdzie też podpisujemy tu umowę (bezterminową, z miesięcznym okresem wypowiedzenia), ale obowiązek zapłaty i to minimalnej kwoty 9 zł, jest tylko przez pierwsze 3 miesiące.

W kolejnych okresach rozliczeniowych, jeśli nie korzystamy z internetu, rachunek miesięczny zamknie się w kwocie 0 zł. Maksymalnie może ich być 5, w następujących po sobie miesiącach. Tak więc w szóstym, wystarczy raz uruchomić kartę SIM i odliczanie rozpocznie się od nowa.

Następna kwestia, to rosnący limit transferu danych. Na start do dyspozycji mamy 100 GB, po pół roku jest to 200 GB, a po dwóch latach stażu - 300 GB. Tak więc, nawet jeśli nie potrzebujemy na dziś takiej oferty, warto ją wykupić na przyszłość, jako zapasowy internet i zbudować sobie tutaj odpowiedni staż niskim kosztem.

Oferta na internet mobilny w Orange

W abonamencie Orange - umowa z zobowiązaniem na 24 miesiące, mamy do wyboru kilka opcji.

Za 9,99 zł miesięcznie możemy wykupić plan z limitem 10 GB transferu danych w miesiącu lub za 39,99 zł - z limitem 50 GB. W obu dostępny jest zapasowy pakiet 10 GB za 10 zł - można go wyłączyć (i korzystać później z „lejka” 1 Mb/s), bo włącza się automatycznie po przekroczeniu limitu z wykupionego pakietu.

Za dodatkowe 4,99 zł miesięcznie, dostępny jest pakiet nocny, bez limitu danych i prędkości.

Przy większym zapotrzebowaniu na transfer danych, można wykupić abonament na internet mobilny z limitem 500 GB (w tym 100 GB poza strefą domową) za 65 zł miesięcznie. Tu do wyboru jest umowa na 12 miesięcy (aktywacja 100 zł) lub na 24 miesiące (aktywacja 60 zł).

Z kolei w ofercie łączonej z abonamentem komórkowym, za limit 500 GB w routerze mobilnym i 300 GB w smarfonie zapłacimy 95 zł miesięcznie. Natomiast za brak limitów danych i prędkości w routerze i 300 GB w smartfonie, zapłacimy 120 zł miesięcznie.

Oferta na internet mobilny w Orange Flex

Podobna oferta łączona dostępna jest w subskrypcji Orange Flex - bez żadnych umów i zobowiązań. Do wyboru mamy trzy pakiety komórkowe do smartfona oraz opcję zamówienia za darmo dodatkowej karty SIM/eSIM z tym samym numerem - z samym internetem mobilnym do routera.

W pakiecie za 35 zł miesięcznie mamy limit 75 GB transferu danych (brak limitów - 15 zł na 7 dni lub 45 zł na 30 dni), w pakiecie za 50 zł - 150 GB (brak limitów - 15 zł na 7 dni lub 30 zł za 30 dni), a w pakiecie za 80 zł miesięcznie - brak limitów przez cały miesiąc w cenie.

Stock Image from Depositphotos.