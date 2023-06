Tani internet mobilny na wakacje - którą ofertę wybrać?

Jaki to jest tani internet mobilny? Biorąc pod uwagę aktualne ceny u naszych operatorów myślę, że kwota od 20 zł do 30 zł będzie mieściła się w kategorii tani. Pozostaje jeszcze limit transferu danych, ten w naszym zestawieniu wybraliśmy na poziomie 50 GB - to wystarczający transfer danych dla całej rodziny, nawet na dwutygodniowe wakacje.

W wybranych ofertach na tani internet mobilny pominiemy też koszt routera mobilnego - jeśli nie mamy takowego w domu, chyba każdy z nas ma w domu jakiegoś starego smartfona, którego można użyć jako hotpsot na wyjeździe, by nie nadwyrężać baterii swojego głównego telefonu w tym celu.

Polecamy na Geekweek: Kosztowna pamiątka z wakacji. Mandat za papierosa, za piasek, za muszelkę

Zwykle w naszych zestawieniach dzielimy też oferty na zasięg poszczególnych operatorów w naszych lokalizacjach, w przypadku wyjazdów wakacyjnych to raczej loteria - nie wiemy co nas czeka w nowych miejscach. Choć tu można być spokojnym o tyle, iż każdy z operatorów istotnie zwiększa swoje zasoby na sezon wakacyjny w miejscowościach turystycznych. Wprawdzie nie zawsze bezproblemowo, na przykład górale z Zakopanego bronią się pastuchami elektrycznymi przed nowym masztem T-Mobile, ale to raczej wyjątek niż reguła (źródło: TELKO.in).



Ostatnia kwestia, to umowa - skoro ma to być internet mobilny na wakacje, to wybierzemy oferty maksymalnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wspomnę tylko - dla osób, które potrzebują taniego internetu mobilnego na cały rok, iż obecnie najtańsze 100 GB dostępne jest w ofercie Play i T-Mobile: 20 zł miesięcznie, ale trzeba podpisać umowę na 2 lata.

Tani internet mobilny w Heyah

Zaczynamy alfabetycznie od Heyah 01, gdzie w subskrypcji (czyli bez żadnego okresu wypowiedzenia) możemy zaopatrzyć się w internet mobilny z limitem 50 GB transferu danych za 19,99 zł miesięcznie.



Tani internet mobilny w nju mobile

W nju mobile już za 10 zł drożej, bo za 29 zł miesięcznie dostępne jest 60 GB transferu danych - to oferta z miesięcznym okresem zobowiązania, ale jak zostawicie sobie tę kartę na stałe, z czasem limit ten urośnie do 180 GB, a po 3 miesiącach jej koszt wyniesie 0 zł, jeśli nie korzystacie z tej karty - można będzie więc sobie ją zostawić na przyszłe wyjazdy.



Tani internet mobilny w Plush

W podobnej cenie - 30 zł miesięcznie i również przy umowie z miesięcznym okresem wypowiedzenia skorzystamy z 60 GB transferu danych w ofercie Plush. W tej opcji limit transferu danych rośnie do 120 GB, ale bez możliwości zawieszenia opłat przy niekorzystaniu z internetu w kolejnych miesiącach.



Inne opcje na tani internet mobilny na wakacje

Jak widać szału nie ma, na szczęście jest jeszcze alternatywa w postaci tradycyjnych ofert na kartę do smartfona - średnio wychodzi to nieco drożej, ale z dużo większymi limitami transferu danych. Możecie kupić sobie jednorazowo taki starter i aktywować promocyjne gigabajty na rok, a po wakacjach kartę SIM wyrzucić. Transfer danych przyznawany jest od razu na takich kartach - od 100 GB do nawet 400 GB miesięcznie w cenie od 30 zł do 45 zł. Wszystkie te oferty znajdziecie w osobnym naszym wpisie pod tym linkiem.

Stock Image from Depositphotos.