W minione wakacje informowaliśmy Was już o tzw. klauzulach inflacyjnych, które wprowadziło w swoich umowach dwóch operatorów - Orange i T-Mobile, które to pozwalają na zastosowanie podwyżek w abonamentach jeszcze w trakcie trwania umowy. Mogą one mieć miejsce w przypadku, gdy średnia roczna stopa inflacji w poprzednim roku kalendarzowym przekroczy 3,5%.

GUS poda taką informację już w lutym 2023 roku, niemniej fakt takich zapisów w nowych umowach pozwalał przypuszczać, że operatorzy do tego momentu wstrzymają się z podwyżkami. Nowa oferta Orange pokazuje jednak, że musimy się niestety przygotować na nie wcześniej.

Nowa oferta na abonament w Orange

Zanim przejdziemy do nowej oferty, rzućmy okiem dla porównania na poprzednią wersję. Do tej pory mogliśmy wybierać spośród czterech planów - za 40 zł, 50 zł, 60 zł i 80 zł, zawierające limit transferu danych na poziomie odpowiednio 5 GB, 15 GB, 60 GB i 120 GB. Przy czym dostęp do 5G obecny był tylko w dwóch najdroższych abonamentach.

W nowej ofercie na abonament Orange zdecydował się na połączenie oferty Play i tej dostępnej w T-Mobile. Z oferty Play znamy zabieg z podwojeniem limitu transferu danych w planie za 60 zł (50 zł online) - z 60 GB do 120 GB na pół roku, w planie za 80 zł (70 zł online) ze 120 GB do 240 GB na rok, a w najdroższym planie na cały okres umowy ze 150 GB do 300 GB. Z kolei, z oferty T-Mobile znamy obniżkę przy dwóch najdroższych planach na zakup smartfona - w planie za 65 zł, obniżka ta wynosi 150 zł, a w planie za 85 zł: 300 zł.

W nowym abonamencie Orange wygląda to teraz niemal identycznie. W miejsce abonamentów za 40 zł i 50 zł, dostępny jest teraz najtańszy plan za 55 zł z limitem 30 GB transferu danych. Natomiast plan za 60 zł podrożał do 65 zł, a plan za 80 zł do 85 zł - w ramach tych dwóch planów możemy nabyć smartfona tańszego o 150 zł lub 300 zł oraz skorzystamy tu z podwojonego transferu danych na okres jednego roku - 140 GB, po roku 70 GB lub 300 GB, po roku 150 GB.

We wszystkich planach dostępne jest też 5G oraz pakiet CyberOchrona za darmo (regularna cena: 7,98 zł miesięcznie). Podejrzewam jednak, że to nie jakiś bonus, a przygotowanie się do planów rządów związanych z projektem ustawy o ochronie małoletnich w internecie, która to ma nakładać na dostawców internetu obowiązek wdrożenia mechanizmu umożliwiającego blokowanie dzieciom dostępu do treści pornograficznych zupełnie za darmo.

Tak więc mamy konkretną podwyżkę w abonamencie Orange, „przykrytą” darmową usługą, która niedługo i tak byłaby za darmo i większym limitem transferu danych, ale tylko na rok - po tym okresie i tak wracamy do niewiele wyższego limitu niż mieliśmy do tej pory w planach za 60 zł i 80 zł.

Trzeba tu jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jeden nowy element - pod kwotą abonamentu obowiązującego przez dwa lata, mamy już nowe ceny - wyższe o 10 zł od 25 miesiąca. Do tej pory T-Mobile wprowadził podobne zapisy, ale tylko w regulaminie, Orange już otwarcie informuje o nowych cenach po dwóch latach, nazwijmy to teraz „promocji”.