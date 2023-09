Najtańsze światłowody bez lojalki! Szkoda tylko, że to Orange

Oferta nju mobile kojarzy się wszystkim z brakiem zobowiązania i możliwością rozwiązania umowy w każdej chwili, wprowadzając więc światłowód do oferty trzeba było ten ważny aspekt uwzględnić.

W rezultacie, nju mobile zdecydowało się tutaj na „mały” haczyk - można było zawrzeć umowę na światłowody bez zobowiązania, z opłatą instalacyjną w kwocie 50 zł, ale w przypadku rezygnacji przed upłynięciem 2 lat od podpisania umowy, trzeba było dopłacić 449 zł.



Tak więc na start mieliśmy dwie opcje w ofercie światłowodów w nju mobile - za 39,99 zł z limitem prędkości do 200 Mb/s na umowne 2 lata z opłatą instalacyjną w kwocie 50 zł, lub za 59,99 zł z opłatą instalacyjną w kwocie 499 zł - od razu z opcją rezygnacji w każdej chwili.

Nowa oferta na światłowody nju mobile

W aktualnej ofercie nju mobile światłowody, zrezygnowano z jakichkolwiek warunków, by móc korzystać z tej oferty bez zobowiązania od razu na start.

Do wyboru mamy dwa pakiety - z limitem prędkości do 200 Mb/s za 39 zł miesięcznie oraz z limitem prędkości do 300 Mb/s za 49 zł miesięcznie. Oba pakiety z opłatą instalacyjną w kwocie 50 zł i modemem FunBox 3.0 na wynajem, co ważne - bez opłaty miesięcznej, jak ma to miejsce w Orange.



W przypadku najtańszego pakietu za 39 zł, jeśli dobierzemy do tego subskrypcję komórkową za 29 zł (pełen no limit na rozmowy, wiadomości oraz 20 GB transferu danych - po dwóch latach stażu 60 GB), za cały zestaw zapłacimy 65 zł miesięcznie.

Oferta więc idealna, tania i bez lojalki - co może być ważne dla osób wynajmujących mieszkania czy dla studentów, rozpoczynających za chwilę rok akademicki, ale jest tu jedno małe „ale”…



Z oferty tej nie skorzystamy w lokalizacjach, w których jest już podłączenie do Orange Światłowód, a więc w bardzo wielu lokalizacjach.



Trudno się temu dziwić, bo w takich lokalizacjach podobna oferta kosztuje w Orange 99,99 zł, a więc 35 zł drożej niż obecnie w nju mobile.

Inne oferty na światłowody bez zobowiązania

Skoro w tytule mamy najtańsze światłowody bez lojalki, to dla porządku sprawdziłem inne dostępne na ogólnopolskim rynku oferty bez zobowiązania.

W Orange, sam światłowód z limitem prędkości do 300 Mb/s w ofercie bez zobowiązania kosztuje 80 zł miesięcznie, a więc nadal drożej niż w nju mobile światłowód w najdroższym pakiecie z subskrypcją komórkową. W Plus/Netia, światłowody z limitem 300 Mb/s przy umowie bezterminowej kosztują z kolei 60 zł miesięcznie, czyli podobnie, co najtańsze światłowody w nju z subskrypcją.

T-Mobile czy INEA nie ma w ofercie światłowodów bez zobowiązania, a u pozostałych ogólnopolskich operatorów - takich jak Play/UPC czy Vectra można zamówić ewentualnie studencką wersję na 9 miesięcy za 50 zł (300 Mb/s) czy 60 zł (450 Mb/s). Z kolei w Toya jest to umowa na minimum 7 miesięcy za 55 zł miesięcznie (300 Mb/s).

Oczywiście, to są wszystko same światłowody, bez oferty łączonej z pakietem komorkowym. W nju mobile kosztują one 39 zł (200 Mb/s) i 49 zł (300 Mb/s), a z subskrypcją komórkową odpowiednio 65 zł i 75 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.