Nawet 2 lata darmowego światłowodu z telewizją! Jak skorzystać?

T-Mobile, jako jedyny z operatorów z „wielkiej czwórki” kwartał do kwartału odnotowuje dodatni bilans w raportach UKE z przenoszenia numerów. Coś musiało w III kwartale się jednak zatrzymać, bo zdecydował się właśnie na dość mocną promocję, która z pewnością podbierze konkurencji sporo numerów do końca tego kwartału.

Zaledwie kilka dni temu informowałem Was o nowym rozdziale walki operatorów o klientów konkurencji, która wskoczyła już na wyższy poziom - niespotykany do tej pory. Bo jak inaczej odebrać to, iż Orange zaczął proponować nowym klientom i przenoszącym numer, obok drogich abonamentów jako alternatywę do nich śmiesznie tanią subskrypcję w Orange Flex? Hit! Orange daje wybór: płać mniej bez zobowiązań albo więcej przez dwa lata.



Teraz T-Mobile udostępnia nową ofertę Magenta Dom, w której to można zaoszczędzić nawet 1 560 zł przez całą umowę. Wystarczy w niej wykupić nowy numer lub przenieść go do abonamentu komórkowego T-Mobile, by móc skorzystać z darmowych miesięcy na światłowody (z limitem prędkości do 300 Mb/s) oraz z telewizji (pakiet TV S) - im więcej numerów przeniesiemy, tym więcej darmowych miesięcy.

Światłowody z telewizją i abonamentem komórkowym

Promocja dotyczy tylko dwóch abonamentów komórkowych - Nielimitowana M za 70 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz nielimitowany internet mobilny z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s) oraz Nielimitowana L za 90 zł miesięcznie (pełen no limit na wszystko, internet bez żadnych ograniczeń - danych i prędkości).



I tak, wykupując trzy nowe numery lub przenosząc je do T-Mobile, światłowody i telewizję macie za darmo przez cały okres umowy, przy dwóch numerach 18 miesięcy będzie darmowe, a przy jednym przez cały rok, ale to nie wszystko.



Przy trzech abonamentach Nielimitowana M za każdy z numerów zapłacicie w ramach łączenia usług tylko 50 zł miesięcznie, a więc łącznie za trzy numery, światłowody i telewizję - 150 zł miesięcznie. Do tego dochodzi na przykład HBO Max za darmo na pół roku w ramach usługi rozrywka bez ograniczeń (po darmowym okresie automatyczna dezaktywacja).

Promocja na same abonamenty komórkowe



Jeśli nie potrzebujemy światłowodów czy telewizji, można też wykupić nowy numer lub przenieść go do T-Mobile. Wówczas, przy jednym numerze za darmo mamy trzy miesiące abonamentu, przy dwóch numerach jeden abonament za darmo na rok, przy trzech numerach - jeden abonament za darmo przez 18 miesięcy, a przy czterech numerach dwa lata za darmo dla jednego numeru.



W przypadku abonamentu Nielimitowana M, przy czterech numerach - za jeden zapłacimy pełną kwotę 70 zł miesięcznie, dwa kolejne po 50 zł, a czwarty za darmo. W rezultacie łącznie wyjdzie nas to 170 zł, a więc 42,50 zł za numer.

Porównajmy to jeszcze z poprzednią konfigurację, w której przy trzech numerach za 150 zł miesięcznie, mamy za darmo światłowody i telewizję.



Jeśli wykupimy lub przeniesiemy tylko 3 numery w abonamencie Nielimitowana M, przez 18 miesięcy zapłacimy za nie 120 zł miesięcznie, a przez ostatnie pół roku 170 zł miesięcznie, a więc uśredniając będzie to 132,50 zł miesięcznie, czyli tylko 20 zł taniej niż w zestawie z darmowymi światłowodami i telewizją.

Wszystkie dostępne konfiguracje w najnowszej promocji Magenta Dom znajdziecie na dedykowanej jej stronie, pod tym linkiem.

Źródło: T-Mobile.