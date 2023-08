Światłowód - wszystko, co musicie wiedzieć

Światłowody chce mieć każdy, na podłączenie do nich w swojej lokalizacji czeka chyba więcej osób niż na prawdziwe 5G. Do tego stopnia, iż pojawiają się już nawet inicjatywy współinwestowania z operatorem infrastruktury dostępowej do tego szybkiego internetu stacjonarnego.

Rządowe miliardy dofinansowania i programy typu POPC nie wystarczają, by wszyscy chętni w Polsce mogli cieszyć się z dostępu do światłowodów w swoich lokalizacjach. Rząd obiecuje, iż wszystkie białe plamy znikną z mapy Polski do 2026 roku - Światłowody w całej Polsce już w 2026 roku. Mieszkańcy Bronkowa w województwie lubuskim postanowili jednak wziąć sprawy w swoje ręce już teraz i zdecydowali się na współfinansowanie inwestycji z operatorem Orange. Dzięki temu szybki internet popłynie do ich domów już w przyszłym roku (źródło: blog Orange).

Właśnie podpisaliśmy pierwsze umowy z 14 klientami, mieszkańcami wsi Bronków, którzy sfinansują 69% kosztów budowy światłowodu w swojej miejscowości. Inwestycja jest już w trakcie realizacji, a usługi planujemy dostarczyć najpóźniej do 31 marca 2024 roku. Proces współfinansowania budowy światłowodów będzie się rozkręcał. Kolejne umowy właśnie się procedują.

Co to jest światłowód?

Czym w ogóle są światłowody, które to tak bardzo chcą mieć w swoich domach Polacy? Jak sama nazwa wskazuje, internet przesyłany jest tu kablami światłowodowymi za pomocą fal świetlnych, w odróżnieniu od zwykłych łączy, gdzie ten przesyłany jest za pomocą impulsów elektrycznych.

Niesienie to za sobą istotne różnice dla odbiorców końcowych. Przede wszystkim jest to prędkość pobieranych danych, która w przypadku tradycyjnego internetu stacjonarnego waha się w przedziale od 10 Mb/s do 100 Mb/s. Stąd, gdy sprawdzacie swoją lokalizację na stronach na przykład wspomnianego Orange, tam gdzie nie ma jeszcze infrastruktury światłowodowej widzicie takie o to obrazki:



Z kolei w przypadku internetu światłowodowego aktualne oferty naszych telekomów oferują prędkości rzędu 300 Mb/s do 1 Gb/s.

Kolejna różnica, równie istotna to wydajność takich łączy, bo przy już i tak niewielkich prędkościach tradycyjnego internetu stacjonarnego, te potrafią być jeszcze mniejsze w przypadku korzystania z niego przez większą liczbę użytkowników, co nie ma miejsca przy internecie światłowodowym.

Co jeszcze tu ważne, to stabilność internetu. Przy tradycyjnym internecie, z uwagi na przesył impulsami elektrycznymi musimy się liczyć z brakiem odporności na wyładowania elektromagnetyczne, a co za tym idzie na wszelkie zakłócenia atmosferyczne powstałe w wyniku nagłej zmiany pogody, silnego wiatru czy też burz i intensywnych opadów deszczu. Światłowody z kolei z uwagi na brak elementów elektrycznych wolne są od takich zakłóceń i spadków stabilności.

Światłowody FTTB i FTTH

Aby w pełni cieszyć się możliwościami jakie dają światłowody musimy w pierwszej kolejności mieć podłączenie do technologii FTTH (fiber to the home), w której to światłowody dostarczane są nam do gniazdka w domach. Aktualnie niektórzy operatorzy oferują jeszcze dostęp do technologii FTTB (fiber to the building), a więc światłowody płyną do budynku, a już do samych mieszkań zwykłymi kablami.

Jeszcze kilka lat temu był to temat dyskusji i docinków na linii Orange - UPC, o czym wspominaliśmy Wam w tym tekście - Orange: Światłowód od UPC to "fibersztuczki". Bezpośrednim spadkobiercą infrastruktury UPC, która rzeczywiście w głównej mierze bazowała na technologii FTTB, jest Play. Operator ten na szczęście powoli przechodzi już na technologię FTTH, ale nie ukrywa na etapie zamówienia, z której to ostatecznie przyjdzie nam korzystać w naszej konkretnej lokalizacji:



Ostatnim elementem tej układanki światłowodowej jest urządzenie końcowe. Byśmy mogli w pełni korzystać z szybkiego internetu w zdefiniowanych przez operatora parametrach, musimy mieć odpowiedni router. Tu niektórzy operatorzy dołączają do oferty odpowiednie urządzenia w standardzie IEEE 802.11ax (Orange za miesięczną dopłatą). Przy ofertach uwidocznione są one jako router WiFi 6, jednak dla wspomnianych prędkości 300 Mb/s, 600 Mb/s czy 1 Gb/s wystarczającym będzie też router WiFi 5 (IEEE 802.11ac). Natomiast już przy mniejszych prędkościach - jak 150 Mb/s, z powodzeniem można używać jeszcze routera WiFi 4. generacji (standard IEEE 802.11n).

Stock Image from Depositphotos.